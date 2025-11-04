user icon
Herbert heeft medelijden met Hamilton: "Vreselijk om te zien"

Herbert heeft medelijden met Hamilton: "Vreselijk om te zien"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 10:09
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. Hij heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan, en hij kan zijn teamgenoot Charles Leclerc niet bijhouden. Johnny Herbert heeft medelijden met Hamilton, en vindt zijn prestaties 'vreselijk'.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij de weg omhoog inzetten, en hij droomde hardop van de recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel werd duidelijk dat deze droom de ijskast in kon. Hamilton won de sprintrace in China, maar daarna kwam hij niet meer in de buurt van een topprestatie.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen zit regelmatig vast in het middenveld, en als hij wel vooraan rijdt, gaat het vaak fout. In Mexico startte hij als derde, maar kreeg hij een tijdstraf nadat hij een bocht afsneed in een duel met Max Verstappen. Met nog vier raceweekenden te gaan staat Hamilton met slechts 146 WK-punten op een teleurstellende zesde plaats in het wereldkampioenschap.

Hoe doet Hamilton het?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert heeft medelijden met Hamilton. In gesprek met AdventureGamers kijkt Herbert terug op het duel met Verstappen in Mexico: "Een gemengd jaar. Het was goed om Lewis met Max te zien racen. Ik vond dat een geweldig stukje racen. Er was een beetje wheelbanging, maar zo moet racen zijn. Het was een late duik aan de binnenkant. Lewis verwachtte het waarschijnlijk niet."

'Vreselijk om naar te kijken'

Herbert stelt vast dat Hamilton op zaterdag steeds beter in vorm komt, maar dat alles tegenzit op zondag. De Britse oud-coureur wijst naar Mexico: "Het was weer een frustrerend weekend voor hem, maar het was wel een betere kwalificatie. Hij leek gelukkiger met die prestatie. In de race kwam het er niet uit. Het klikte gewoon niet voor hem. Het lijkt wel een soort doorlopend iets te zijn. Het is vreselijk om naar te kijken."

Kan Hamilton de weg omhoog in gaan zetten?

Herbert heeft dan wel hoop op een goed einde van het seizoen voor Hamilton: "Laten we zien of er progressie te zien is in de resterende races. Ze willen dat. Alle fans van Lewis willen dat ook, maar het is nog niet uitgekomen."

Rimmer

Posts: 12.956

Helemaal niet.
Michael ging in ‘96 naar Ferrari.
Zoek maar even op Barcelona ‘96 en dan zie je dat Michael toen al deed wat Lewis nooit heeft gekund.
Zonder een overschot aan PK’s tov de rest is Lewis gewoon een ok rijder.
Dat was vroeger ooit wel anders maar dat is al heeeeeeel erg lang n... [Lees verder]

  • 17
  • 4 nov 2025 - 10:33
F1 Nieuws Lewis Hamilton Johnny Herbert Ferrari

Reacties (17)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 484

    Met 100 miljoen in zijn zak heb ik nul medelijden, maar dan ook werkelijk nul medelijden voor hem. Dat ie maar z'n schouders eronder zet!

    • + 5
    • 4 nov 2025 - 10:10
    • Regenrace

      Posts: 2.120

      Ach Herberts krokodillentranen. Het is duidelijk dat Hamilton dingen niet meer naar zijn hand kan zetten. Persoonlijk vind ik dat als de neergang zich heeft ingezet een langer verblijf eigenlijk pointless is. Vettel had dat goed begrepen. Anderen moet het aan hun verstand gepeuterd worden.
      Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats.

      • + 10
      • 4 nov 2025 - 11:13
  • Ferrari412T1

    Posts: 422

    Tja, dit had je ook kunnen verwachten. Hij wilde een Schumietje doen, maar begreep niet dat de leeftijd en de personen die je naar het team meeneemt ook verschil maken!

    • + 2
    • 4 nov 2025 - 10:17
    • JH56

      Posts: 337

      Schumi had ook een "beetje" tijd nodig voordat hij bij Ferrari op stoom kwam...

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 10:20
    • Rimmer

      Posts: 12.956

      Helemaal niet.
      Michael ging in ‘96 naar Ferrari.
      Zoek maar even op Barcelona ‘96 en dan zie je dat Michael toen al deed wat Lewis nooit heeft gekund.
      Zonder een overschot aan PK’s tov de rest is Lewis gewoon een ok rijder.
      Dat was vroeger ooit wel anders maar dat is al heeeeeeel erg lang niet meer zo

      • + 17
      • 4 nov 2025 - 10:33
  • John6

    Posts: 11.232

    Medelijden, ik heb medelijden met Ferrari dat ze zoveel geld elk jaar kwijt zijn aan Lewis.

    • + 8
    • 4 nov 2025 - 10:21
    • Larry Perkins

      Posts: 61.197

      Vooral balen voor de Tifosi, en ook dat Elkann daar nog aan de touwtjes trekt...

      • + 2
      • 4 nov 2025 - 10:25
    • misstappen

      Posts: 3.363

      zou Ferrari gewoon niet aan het lachen zijn vanwege de enorme merchandizing die LH heeft gegenereerd? Daar zal LH ook niet armer van geworden zijn. Sportief gezien is het een drama, maar financieel weiger ik dat te geloven

      • + 5
      • 4 nov 2025 - 11:15
    • John6

      Posts: 11.232

      Klopt Larry, die John Elkann moet zich niet met de F1 bemoeien, stel daar maar een ander voor aan, dat kan alleen maar beter gaan.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 11:49
  • Larry Perkins

    Posts: 61.197

    Herbert heeft het geluk dat hij niet door heeft dat hij zelf een mega-triest geval is. Weggestuurd bij Sky, gedumpt door de FIA en verbannen naar gokseits en een prut-podcast met blablabla Damon Hill, nog zo'n loser. Dan heeft Lewis het nog veel en veel beter voor elkaar dan de Britse prop...

    • + 7
    • 4 nov 2025 - 10:21
  • F1jos

    Posts: 4.777

    Je hoeft om een vreselijke prestatie toch niet medelijden mee hebben.
    “ you got what you deserve “

    • + 6
    • 4 nov 2025 - 10:27
    • misstappen

      Posts: 3.363

      en dat met een Roscoe als Avatar

      • + 2
      • 4 nov 2025 - 11:20
    • F1jos

      Posts: 4.777

      Je gaat Roscoe toch niet vergelijken met een Multi Ch.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 12:45
  • NicoS

    Posts: 19.589

    “Ik vond dat een geweldig stukje racen. Er was een beetje wheelbanging, maar zo moet racen zijn. Het was een late duik aan de binnenkant. Lewis verwachtte het waarschijnlijk niet."

    Zo zo, Herbert is wat bijgedraaid? Collega Hill was anders not amused over deze move, net als alle LH44 sekteleden op jij-buis….;)
    Mijn god, wat gaat het daar weer los….alles en iedereen moet het ontgelden door die stakkers…., je lacht je helemaal in een stuip als je die comments leest daar.

    • + 7
    • 4 nov 2025 - 10:30
  • 919

    Posts: 3.814

    Maar dit is toch niet iets nieuws? Hij wordt volgens mij al meer dan 1000 dagen verslagen door zijn teamgenoot.

    De stap naar Ferrari was echt niet voor een 8ste kampioenschap, maar voor het vullen van zijn pensioenpotje.

    • + 3
    • 4 nov 2025 - 10:36
  • Kubica

    Posts: 5.643

    Het was al aflopende zaak bij Mercedes, dacht bij het rommelige Ferrari wel snel het gevoel te krijgen. Krijgt er bakken met geld voor, geen medelijden.

    • + 5
    • 4 nov 2025 - 11:00
  • schwantz34

    Posts: 41.232

    Ik heb onlangs van Ham zelf vernomen dat Rome niet in één dag gebouwd is Sjonnie!

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 12:42

