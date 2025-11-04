Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. Hij heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan, en hij kan zijn teamgenoot Charles Leclerc niet bijhouden. Johnny Herbert heeft medelijden met Hamilton, en vindt zijn prestaties 'vreselijk'.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij de weg omhoog inzetten, en hij droomde hardop van de recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel werd duidelijk dat deze droom de ijskast in kon. Hamilton won de sprintrace in China, maar daarna kwam hij niet meer in de buurt van een topprestatie.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen zit regelmatig vast in het middenveld, en als hij wel vooraan rijdt, gaat het vaak fout. In Mexico startte hij als derde, maar kreeg hij een tijdstraf nadat hij een bocht afsneed in een duel met Max Verstappen. Met nog vier raceweekenden te gaan staat Hamilton met slechts 146 WK-punten op een teleurstellende zesde plaats in het wereldkampioenschap.

Hoe doet Hamilton het?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert heeft medelijden met Hamilton. In gesprek met AdventureGamers kijkt Herbert terug op het duel met Verstappen in Mexico: "Een gemengd jaar. Het was goed om Lewis met Max te zien racen. Ik vond dat een geweldig stukje racen. Er was een beetje wheelbanging, maar zo moet racen zijn. Het was een late duik aan de binnenkant. Lewis verwachtte het waarschijnlijk niet."

'Vreselijk om naar te kijken'

Herbert stelt vast dat Hamilton op zaterdag steeds beter in vorm komt, maar dat alles tegenzit op zondag. De Britse oud-coureur wijst naar Mexico: "Het was weer een frustrerend weekend voor hem, maar het was wel een betere kwalificatie. Hij leek gelukkiger met die prestatie. In de race kwam het er niet uit. Het klikte gewoon niet voor hem. Het lijkt wel een soort doorlopend iets te zijn. Het is vreselijk om naar te kijken."

Kan Hamilton de weg omhoog in gaan zetten?

Herbert heeft dan wel hoop op een goed einde van het seizoen voor Hamilton: "Laten we zien of er progressie te zien is in de resterende races. Ze willen dat. Alle fans van Lewis willen dat ook, maar het is nog niet uitgekomen."