Charles Leclerc is klaar met halve stappen bij Ferrari. De Monegask vindt dat de Scuderia volgend jaar moet toeslaan, nu de huidige reglementaire periode opnieuw zonder titel is afgesloten. Volgens hem kan Ferrari zich simpelweg geen nieuwe misser veroorloven.

In Abu Dhabi liet Leclerc aan het einde van het seizoen nog één keer zien wat er mogelijk is: zijn onverwachte snelheid was opnieuw een voorbeeld van hoe wisselvallig Ferrari dit jaar was. De ene week beschikte de renstal over een van de beste auto’s op de grid, de week erna was het middenmootniveau. Dat patroon wil Leclerc in 2026 doorbroken zien.

Leclerc slikt meerdere tegenvallers

Sinds zijn entree bij Ferrari heeft Leclerc al de nodige frustraties moeten slikken, maar 2025 was opnieuw een tegenvaller. De hoop op een echte titelstrijd eindigde in een vijfde plaats in het kampioenschap.

Na afloop van het seizoen werd Leclerc gevraagd naar zijn verwachtingen voor 2026 — en zijn antwoord liet weinig ruimte voor twijfel. “Het is zwaar, maar het hele team is enorm gemotiveerd voor volgend jaar,” zei hij in Abu Dhabi. “De nieuwe regels zijn een enorme kans om te laten zien waartoe Ferrari in staat is. Het is nu of nooit.” Leclerc benadrukte dat een sterke start cruciaal is. “Ik hoop dat we dit nieuwe tijdperk goed openen, want dat is belangrijk voor de komende vier jaar.”

Wat kan Ferrari in 2026 met nieuwe regels?

Op de vraag of hij nog steeds vertrouwen heeft in Ferrari, bleef hij voorzichtig optimistisch. “Ja,” antwoordde hij, maar met een duidelijke waarschuwing: “Als we nu fouten maken, voelen we die nog jarenlang. Misschien niet in de eerste paar races, maar tegen race zes of zeven weten we welke teams de komende jaren gaan domineren.”

Ondertussen blijven geruchten rond zijn toekomst aanhouden. Berichten over een contractclausule en openlijke kritiek van voorzitter John Elkann hebben het sentiment rond Leclerc niet bepaald rustiger gemaakt. Dat een vertrek ooit op tafel komt, is niet ondenkbaar.

Leclerc beleefde dramatisch 2025

Toch probeert Leclerc de negatieve emoties van zich af te laten glijden. “Het is zwaar, of het nu het zwaarste jaar was of niet — ik probeer die gevoelens zo snel mogelijk los te laten. Maar dit was zeker een heel lastig seizoen.”

Met zijn vijfde plaats noteerde Leclerc zijn slechtste eindklassering binnen het huidige reglement. Zijn tweede plek in 2022, toen hij het seizoen ijzersterk begon, blijft tot nu toe zijn beste jaar in de Formule 1.