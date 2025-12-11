user icon
Leclerc waarschuwt Ferrari voor 2026: "Het is nu of nooit"

Leclerc waarschuwt Ferrari voor 2026: "Het is nu of nooit"

Charles Leclerc is klaar met halve stappen bij Ferrari. De Monegask vindt dat de Scuderia volgend jaar moet toeslaan, nu de huidige reglementaire periode opnieuw zonder titel is afgesloten. Volgens hem kan Ferrari zich simpelweg geen nieuwe misser veroorloven.

In Abu Dhabi liet Leclerc aan het einde van het seizoen nog één keer zien wat er mogelijk is: zijn onverwachte snelheid was opnieuw een voorbeeld van hoe wisselvallig Ferrari dit jaar was. De ene week beschikte de renstal over een van de beste auto’s op de grid, de week erna was het middenmootniveau. Dat patroon wil Leclerc in 2026 doorbroken zien.

Leclerc slikt meerdere tegenvallers

Sinds zijn entree bij Ferrari heeft Leclerc al de nodige frustraties moeten slikken, maar 2025 was opnieuw een tegenvaller. De hoop op een echte titelstrijd eindigde in een vijfde plaats in het kampioenschap.

Na afloop van het seizoen werd Leclerc gevraagd naar zijn verwachtingen voor 2026 — en zijn antwoord liet weinig ruimte voor twijfel. “Het is zwaar, maar het hele team is enorm gemotiveerd voor volgend jaar,” zei hij in Abu Dhabi. “De nieuwe regels zijn een enorme kans om te laten zien waartoe Ferrari in staat is. Het is nu of nooit.” Leclerc benadrukte dat een sterke start cruciaal is. “Ik hoop dat we dit nieuwe tijdperk goed openen, want dat is belangrijk voor de komende vier jaar.”

Wat kan Ferrari in 2026 met nieuwe regels?

Op de vraag of hij nog steeds vertrouwen heeft in Ferrari, bleef hij voorzichtig optimistisch. “Ja,” antwoordde hij, maar met een duidelijke waarschuwing: “Als we nu fouten maken, voelen we die nog jarenlang. Misschien niet in de eerste paar races, maar tegen race zes of zeven weten we welke teams de komende jaren gaan domineren.”

Ondertussen blijven geruchten rond zijn toekomst aanhouden. Berichten over een contractclausule en openlijke kritiek van voorzitter John Elkann hebben het sentiment rond Leclerc niet bepaald rustiger gemaakt. Dat een vertrek ooit op tafel komt, is niet ondenkbaar.

Leclerc beleefde dramatisch 2025

Toch probeert Leclerc de negatieve emoties van zich af te laten glijden. “Het is zwaar, of het nu het zwaarste jaar was of niet — ik probeer die gevoelens zo snel mogelijk los te laten. Maar dit was zeker een heel lastig seizoen.”

Met zijn vijfde plaats noteerde Leclerc zijn slechtste eindklassering binnen het huidige reglement. Zijn tweede plek in 2022, toen hij het seizoen ijzersterk begon, blijft tot nu toe zijn beste jaar in de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.386

    Je kan eisen wat je wil, maar het is gewoon afwachten tot de eerste race van start gaat, ieder team zal zijn uiterste best doen om het snelste te zullen zijn.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 08:46
  • Babs

    Posts: 142

    Ik begrijp Leclerc wel. Als het in 2026 weer niks wordt, gaat hij weg. Terecht, want dan kan hij beter een ander team zoeken dat wel meestrijdt om de titel.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 09:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.660
  • Podiums 50
  • Grand Prix 172
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
