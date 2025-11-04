Het team van McLaren hoopt dit seizoen de dubbel te kunnen pakken in de Formule 1. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moeten echter niet alleen naar elkaar kijken, maar ook naar Max Verstappen. Volgens Johnny Herbert zou het 'ontzettend dom' zijn als McLaren dat niet doet.

Lange tijd leek de Formule 1 af te stevenen op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Norris en Piastri. In de eerste helft van het seizoen waren ze oppermachtig, en zetten ze Verstappen op een achterstand van ruim honderd punten. Verstappen leek zelf ook de handdoek in de ring te werpen, en hij stelde vlak voor de zomerstop dat hij niet meer geloofde in een zege in 2025.

Na de zomerstop bewees Verstappen zijn eigen ongelijk, en won hij in Monza, Bakoe en Austin. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren: Norris viel uit in Zandvoort, Piastri crashte in Bakoe en bij de start van de sprintrace in Austin vielen Norris én Piastri uit na een startcrash. Het zorgt ervoor dat Verstappen nu nog maar 36 punten achterstaat op WK-leider Norris.

Ontzettend dom

Bij McLaren kijken ze vooral naar zichzelf, maar volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert moeten ze ook naar Verstappen kijken. In gesprek met AdventureGamers deelt Herbert een felle waarschuwing uit: "Je kunt Max niet afschrijven. Het zou ontzettend dom zijn om dat te doen."

"Ik weet zeker dat Lando, Oscar en het team van McLaren hem niet hebben afgeschreven. Ze weten namelijk wel dat hij altijd degene kan zijn die je verslaat. Kijk maar naar wat hij deed na de zomerstop; hij boekte een ongelooflijke reeks overwinningen en het puntenverschil is ook flink geslonken."

'Je mag Max nooit afschrijven'

Herbert stelt dat Verstappen altijd terugkomt. De Brit probeert McLaren te waarschuwen: "Mensen dachten dat hij kansloos was, maar je kunt Max nooit afschrijven. En je kan Red Bull ook niet afschrijven. Ze weten altijd terug te slaan op het moment dat je het niet verwacht. Met Max weet je dat hij altijd dat kleine beetje dieper kan graven en je kan verrassen."