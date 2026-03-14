Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige kwalificatie in China achter de rug. Max Verstappen en Isack Hadjar kwamen niet verder dan de achtste en negende tijd, en ze waren zelfs langzamer dan Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij reageerde vol verbazing toen hij de pace van de Red Bulls zag.

Red Bull komt vooralsnog niet in het stuk voor in Shanghai. In alle sessies hebben ze tot nu toe een enorme achterstand op de concurrentie, en ze kregen het ook in de kwalificatie niet voor elkaar om in de buurt te blijven van Mercedes, Ferrari en McLaren. De frustratie was groot, en de verwachtingen voor de race van morgen zijn laag.

Max Verstappen maakte daar ook geen geheim van, hij denkt dat ze hooguit kunnen vechten met de Alpine van Gasly. De Franse coureur wist zich op een knappe zevende plaats te kwalificeren, en hoopt zich morgen in het duel te kunnen mengen.

Hoe is het gevoel bij Alpine?

Gasly reageerde na afloop zeer opgewekt in gesprek met de internationale media: "Gisteren kwalificeerde ik me voor de sprint ook als zevende. Nu weer, maar met een kleiner verschil naar de auto's voor me. Daar ben ik misschien nog wel het meest tevreden over. We hebben na de sprintrace wat meer vleugel toegevoegd en hopelijk zal dat zich gaan uitbetalen tijdens de race."

Hoe kijkt Gasly naar Red Bull?

In die race zal hij zich bezig moeten houden met de Red Bulls, en dat had hij niet helemaal verwacht. Gasly is verbaasd over de slechte prestaties van zijn voormalige werkgever: "Als ik naar Red Bull kijk, ben ik wel een beetje verrast door hun snelheid. In Melbourne stonden ze nog op de tweede rij en konden ze het gevecht aangaan met het team van McLaren. Wij hadden niet het idee dat we op dat niveau zouden zitten, dus het lijkt erop dat ze dit weekend een beetje zijn teruggevallen."