Gasly volledig verrast door slechte prestaties van Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige kwalificatie in China achter de rug. Max Verstappen en Isack Hadjar kwamen niet verder dan de achtste en negende tijd, en ze waren zelfs langzamer dan Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij reageerde vol verbazing toen hij de pace van de Red Bulls zag.

Red Bull komt vooralsnog niet in het stuk voor in Shanghai. In alle sessies hebben ze tot nu toe een enorme achterstand op de concurrentie, en ze kregen het ook in de kwalificatie niet voor elkaar om in de buurt te blijven van Mercedes, Ferrari en McLaren. De frustratie was groot, en de verwachtingen voor de race van morgen zijn laag.

Meer over Red Bull Racing 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa

Max Verstappen maakte daar ook geen geheim van, hij denkt dat ze hooguit kunnen vechten met de Alpine van Gasly. De Franse coureur wist zich op een knappe zevende plaats te kwalificeren, en hoopt zich morgen in het duel te kunnen mengen.

Hoe is het gevoel bij Alpine?

Gasly reageerde na afloop zeer opgewekt in gesprek met de internationale media: "Gisteren kwalificeerde ik me voor de sprint ook als zevende. Nu weer, maar met een kleiner verschil naar de auto's voor me. Daar ben ik misschien nog wel het meest tevreden over. We hebben na de sprintrace wat meer vleugel toegevoegd en hopelijk zal dat zich gaan uitbetalen tijdens de race."

Hoe kijkt Gasly naar Red Bull?

In die race zal hij zich bezig moeten houden met de Red Bulls, en dat had hij niet helemaal verwacht. Gasly is verbaasd over de slechte prestaties van zijn voormalige werkgever: "Als ik naar Red Bull kijk, ben ik wel een beetje verrast door hun snelheid. In Melbourne stonden ze nog op de tweede rij en konden ze het gevecht aangaan met het team van McLaren. Wij hadden niet het idee dat we op dat niveau zouden zitten, dus het lijkt erop dat ze dit weekend een beetje zijn teruggevallen."

F1 Nieuws Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine GP China 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 804

    Red Bull moet snel met updates/verbeteringen komen om bij de top 4 te willen blijven of voor een nog beter resultaat, want anders is de kans aanwezig dat zij door meerdere teams worden verslagen. Niet dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar de kans is wel aanwezig. Deze interessante info/uitleg vond ik elders:

    Voor 2026 is er eigenlijk een speciaal mechanisme voor precies dit soort gevallen, de zogenaamde ADUO-regel ("Additional Development and Upgrade Opportunities").

    Voor de nieuwe 2026-Power Units worden de prestaties van de verschillende fabrikanten door de FIA gecontroleerd (prestaties, energieverbruik, enz.).

    Als een fabrikant duidelijk achterloopt, werkt een compensatiemechanisme: als het onder een gedefinieerde prestatiedrempel komt ten opzichte van de beste motor (bijv. B. een bepaald procentuele verschil), gelden voor hem vereenvoudigde ontwikkelings en upgrademogelijkheden.

    Dit is precies bedoeld om te voorkomen dat iemand, zoals in 2014, in 2016, jarenlang met een 'wereldmotor' iedereen kan rondhangen; achterblijvers krijgen dan extra ontwikkelingsslots en middelen.

    De regel loopt niet onder "vrije ontwikkeling", maar onder duidelijk geregelde extra kansen binnen de bestaande motorbudgetlimiet en de homologatiestructuur.

    Deze 'Additional Development and Upgrade Opportunities' kunnen alleen worden gebruikt op bepaalde, door de FIA vastgestelde tijdstippen en onder toezicht, dus je moet eerst duidelijk achterblijven voordat je ervan profiteert.

    Kortom: er is expliciet een regel in 2026 die extra motorupgrades op bepaalde tijdstippen toestaat als er een team aanzienlijk x % achterloopt. Het exacte percentage en de gedetailleerde formulering zijn te vinden in het technisch/sportreglement of in de aanvullende FIA-documenten voor ADUO.

    Of deze ‘updates’ inderdaad mogelijk zijn , dat is afwachten tot een eerste team daarvan gebruik gaat maken. Ik denk zelf dat dit weer te manipuleren is door het team dat ver boven de rest staat , door minder voluit te gaan, belangrijk is dat er concurrentie moet zijn die dichtbij de topfavoriet moet en kan blijven om manipulatie tegen te gaan.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 16:58
  • Williams_F1

    Posts: 1.377

    Daar zit geen woord Frans bij.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 17:38
    • Fred Grieveringh

      Posts: 40

      Let maar eens op als Alpine haar auto iets beter op orde krijgt staan ze er structureel voor met die Mercedes motor.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 17:40
    • Pietje Bell

      Posts: 33.653

      En daar is het 40ste bericht sinds de aanmelding gistermiddag om 16:11u.

      • + 6
      • 14 maa 2026 - 17:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.730

      Larry heeft er ook al 40 denk...

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 19:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.483

      ... and counting.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 19:21
  • Snelrondje

    Posts: 8.943

    Het is interessant om te volgen of RB in staat is om de achterstand te verkleinen. En hoe Max in staat zal zijn om aansluiting te vinden bij de top 6.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 20:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 456
  • Podiums 5
  • Grand Prix 179
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

