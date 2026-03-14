Officieel: Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van F1-kalender gehaald

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel bevestigd door de Formule 1 en de FIA. Zoals verwacht zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender geschrapt. Er worden geen vervangende races aangewezen.

De situatie in het Midden-Oosten is onrustig vanwege de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran. Door de aanvallen is het in meerdere landen in het Midden-Oosten onrustig, en de Formule 1 heeft dan ook besloten dat het niet veilig is om aankomende maand te gaan racen in op de circuits van Sakhir en Jeddah in Bahrein en Saoedi-Arabië.

Het nieuws lekte eerder deze week al uit, maar de Formule 1 en de FIA bleven vooralsnog stil. Nu is daar met deze aankondiging een einde aangekomen.

De Formule 1 laat in een statement op sociale media weten dat de races in Saoedi-Arabië en Bahrein in april niet door zullen gaan vanwege de huidige situatie in het Midden-Oosten. De woordkeuze is opvallend, want ze zeggen niet specifiek dat de races helemaal van de kalender verdwijnen.

Worden de races op een ander moment verreden?

De kans dat er later dit jaar alsnog wordt gereden in Bahrein en is echter bijzonder klein, aangezien er weinig ruimte op de kalender is en er niet met zekerheid kan worden gezegd dat de rust in het Midden-Oosten over een paar maanden weer is wedergekeerd.

De Formule 1 laat in het statement ook weten dat er is gezocht naar alternatieven voor de races, er gingen geruchten rond over Imola en Portimão, maar dat dit niet mogelijk bleek te zijn.

Aanpassingen aan het voorprogramma

Naast de Grands Prix zullen ook de races in de Formule 2, de Formule 3 en de F1 Academy die op de planning stonden in Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan. Of deze races later worden vervangen in andere landen, of dat er meer wedstrijden worden verreden in andere raceweekenden, is niet duidelijk.