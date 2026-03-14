Officieel: Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van F1-kalender gehaald

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel bevestigd door de Formule 1 en de FIA. Zoals verwacht zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender geschrapt. Er worden geen vervangende races aangewezen.

De situatie in het Midden-Oosten is onrustig vanwege de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran. Door de aanvallen is het in meerdere landen in het Midden-Oosten onrustig, en de Formule 1 heeft dan ook besloten dat het niet veilig is om aankomende maand te gaan racen in op de circuits van Sakhir en Jeddah in Bahrein en Saoedi-Arabië.

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

Het nieuws lekte eerder deze week al uit, maar de Formule 1 en de FIA bleven vooralsnog stil. Nu is daar met deze aankondiging een einde aangekomen.

De Formule 1 laat in een statement op sociale media weten dat de races in Saoedi-Arabië en Bahrein in april niet door zullen gaan vanwege de huidige situatie in het Midden-Oosten. De woordkeuze is opvallend, want ze zeggen niet specifiek dat de races helemaal van de kalender verdwijnen.

Worden de races op een ander moment verreden?

De kans dat er later dit jaar alsnog wordt gereden in Bahrein en is echter bijzonder klein, aangezien er weinig ruimte op de kalender is en er niet met zekerheid kan worden gezegd dat de rust in het Midden-Oosten over een paar maanden weer is wedergekeerd.

De Formule 1 laat in het statement ook weten dat er is gezocht naar alternatieven voor de races, er gingen geruchten rond over Imola en Portimão, maar dat dit niet mogelijk bleek te zijn.

Aanpassingen aan het voorprogramma 

Naast de Grands Prix zullen ook de races in de Formule 2, de Formule 3 en de F1 Academy die op de planning stonden in Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan. Of deze races later worden vervangen in andere landen, of dat er meer wedstrijden worden verreden in andere raceweekenden, is niet duidelijk.

Williams_F1

Posts: 1.378

Nooit meer terugkeren.

  • 5
  • 14 maa 2026 - 23:20
  • Williams_F1

    Posts: 1.378

    Nooit meer terugkeren.

    • + 5
    • 14 maa 2026 - 23:20
  • De Vogel is Geland

    Posts: 753

    Dan heeft redbull een maand de tijd om er een raketschip van te maken en de inhaalrace te starten

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 23:31
  • Larry Perkins

    Posts: 63.492

    Balen voor Verstappen, in Japan ontdekken ze wat er mis is en wordt de RB22 supersnel. Maar nu heeft Max twee GP's minder om in te lopen in de WK-stand...

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 23:41
  • d@nny

    Posts: 3.587

    Nu de 20 GPs daarna nog.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 01:06
  • koppie toe

    Posts: 5.181

    Met de groeten van Trump en die andere imbeciel.
    Daar gaat een hoop nodige baantijd verloren voor de teams met problemen.
    Zie het gunstige er niet van in.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 01:17

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

