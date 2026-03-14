Het team van Mercedes was vandaag weer oppermachtig op het circuit van Shanghai in China. Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell delen morgen de eerste startrij, en Lewis Hamilton stelde dat ze een speciaal trucje met de motor gebruiken. Volgens Lando Norris is dat onzin.

Mercedes lijkt dit jaar een groot voordeel te hebben ten opzichte van de tegenstanders. De Duitse renstal is veel sneller dan de rest van het veld, en ook de andere coureurs met Mercedes-krachtbronnen komen goed voor de dag. Naast de twee fabrieksauto's, wisten ook Oscar Piastri, Lando Norris en Pierre Gasly zich in de top tien te kwalificeren.

Ferrari-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar hij kwam niet in de buurt bij de tijden van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zelf elf jaar voor Mercedes gereden, en kent de gang van zaken dus wel. Hij stelde dan ook dat ze gebruikmaken van een soort party mode.

Norris deelt duidelijke reactie

McLaren-coureur Lando Norris wist niet wat hij hoorde toen hij door de internationale media werd geconfronteerd met deze uitspraak van Hamilton: "Dat hebben we niet, dus misschien is hij nog gewend aan vroeger toen ze dat wel hadden. Soms, als het niet helemaal loopt, kun je ineens dingen in je hoofd gaan bedenken."

Kan McLaren het gevecht met Ferrari aan?

Regerend wereldkampioen Norris focust zich vooral op zichzelf, en stelt dat zijn team McLaren Ferrari kan gaan aanvallen: "Ik zou niet zeggen dat Ferrari een groter voordeel heeft. Ze waren sneller in de sprintrace en ook nu in de kwalificatie, maar wij hebben een betere motor en dat is in ons voordeel. We hebben meer snelheid op de rechte stukken."

"Maar Ferrari heeft nog steeds een auto die in sommige bochten sneller is dan Mercedes. Het is daarom lastig om ze bij te benen in de bochten en vervolgens op het rechte stuk in te halen. Mercedes en Ferrari zijn sterk op verschillende punten. Ze hebben beter bandenmanagement en ze hebben meer grip, waardoor het makkelijker is om de banden goed te houden."