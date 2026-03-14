user icon
icon

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

Het team van Mercedes was vandaag weer oppermachtig op het circuit van Shanghai in China. Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell delen morgen de eerste startrij, en Lewis Hamilton stelde dat ze een speciaal trucje met de motor gebruiken. Volgens Lando Norris is dat onzin.

Mercedes lijkt dit jaar een groot voordeel te hebben ten opzichte van de tegenstanders. De Duitse renstal is veel sneller dan de rest van het veld, en ook de andere coureurs met Mercedes-krachtbronnen komen goed voor de dag. Naast de twee fabrieksauto's, wisten ook Oscar Piastri, Lando Norris en Pierre Gasly zich in de top tien te kwalificeren.

 Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

12 maa

Ferrari-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar hij kwam niet in de buurt bij de tijden van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zelf elf jaar voor Mercedes gereden, en kent de gang van zaken dus wel. Hij stelde dan ook dat ze gebruikmaken van een soort party mode.

Norris deelt duidelijke reactie

McLaren-coureur Lando Norris wist niet wat hij hoorde toen hij door de internationale media werd geconfronteerd met deze uitspraak van Hamilton: "Dat hebben we niet, dus misschien is hij nog gewend aan vroeger toen ze dat wel hadden. Soms, als het niet helemaal loopt, kun je ineens dingen in je hoofd gaan bedenken."

Kan McLaren het gevecht met Ferrari aan?

Regerend wereldkampioen Norris focust zich vooral op zichzelf, en stelt dat zijn team McLaren Ferrari kan gaan aanvallen: "Ik zou niet zeggen dat Ferrari een groter voordeel heeft. Ze waren sneller in de sprintrace en ook nu in de kwalificatie, maar wij hebben een betere motor en dat is in ons voordeel. We hebben meer snelheid op de rechte stukken."

"Maar Ferrari heeft nog steeds een auto die in sommige bochten sneller is dan Mercedes. Het is daarom lastig om ze bij te benen in de bochten en vervolgens op het rechte stuk in te halen. Mercedes en Ferrari zijn sterk op verschillende punten. Ze hebben beter bandenmanagement en ze hebben meer grip, waardoor het makkelijker is om de banden goed te houden."

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.808

    'Dat hebben we niet'
    Mclaren.niet, maar Mercedes misschien wel.

    Natuurlijk heeft Mclaren-geheel volgens de regels- exact dezelfde specificatie PU met bijbehorende hardware als Mercedes.

    Maar de gebruiksaanwijzing, die hebben ze niet. De optimale afstelling moeten ze zelf uitvogelen.
    Hoe dan ook, of de aantijging van Hamilton waar is of niet, we zullen het voorlopig niet weten.
    Feit is wel dat Mercedes in kwalificatie een grotere voorsprong heeft dan zijn concurrenten.
    Wordt vervolgd.

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 19:08
    • donshere

      Posts: 1.395

      Nochtans zou dat dezer dagen een makkie moeten zijn om de PU optimaal af te stellen met behulp van AI per circuit. Ik vermoed dat het meer dan dat is, en dat Merc inderdaad een modus heeft die meer vermogen levert dan hun klantenmotor.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 19:17
    • GILH

      Posts: 1.768

      Vind dat Norris geregeld even moet benoemen naar het “vroeger” van Hamilton alsof er bij Norris iets dwars zit.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 22:19
  • NicoS

    Posts: 20.313

    Bij mij weten mag je de motorsettings alleen wijzigen als er problemen zijn. Dan mag je het vermogen terugdraaien, maar daarna niet meer terugzetten.
    Het is technisch dus niet mogelijk om tijdelijk meer vermogen te gebruiken.
    Onzin van Hamilton dus, omdat het simpelweg verboden is. Je bent verplicht om de motorsettings die je in de kwalificatie gebruikt, ook moet gebruiken in de race.

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 22:22
  • SennaS

    Posts: 11.761

    Mercedes heeft de Bull voor mekaar en dan krijg je van alles naar je hoofd en om de fia te beinvloeden.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 00:10
    • koppie toe

      Posts: 5.180

      Dat zullen we later beoordelen.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 00:50

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar