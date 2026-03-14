Ferrari heeft tijdens het raceweekend in China kort geëxperimenteerd met de opvallende ‘macarena-achtervleugel’. De innovatieve vleugel verscheen nog tijdens de eerste vrije training op de wagens van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar verdween alweer voor de sprintkwalificatie. Volgens teambaas Frédéric Vasseur ging het vooral om een testmoment.

De Scuderia had de bijzondere achtervleugel al eerder uitgeprobeerd tijdens de wintertests in Bahrein, maar nam het onderdeel toen niet mee naar de openingsrace in Melbourne. In China maakte de vleugel alsnog zijn debuut tijdens een officieel F1-weekend, al bleef het experiment dus beperkt tot de eerste vrije training.

Ferrari kiest weer voor vertrouwde specificatie

Voor de sprintkwalificatie besloot Ferrari opnieuw terug te grijpen naar een andere specificatie. Op de SF-26 van Hamilton en Leclerc was opnieuw de achtervleugel met een actuator in het midden te zien, in plaats van de roterende versie.

Volgens Vasseur was dat een bewuste keuze. “We hebben de eerste vrije training vooral gebruikt om een soort betrouwbaarheidstest met die achtervleugel te doen”, legt hij uit bij Sky Sports F1. “Daarna hebben we beslist om hem vandaag niet meer te gebruiken.”

Ferrari wilde vooral extra kilometers maken met het onderdeel, zodat het team later een beter onderbouwde beslissing kan nemen.

Beslissing mogelijk later in het seizoen

De test in China moet Ferrari helpen om de werking en betrouwbaarheid van de achtervleugel verder te analyseren. Pas daarna wil het team bepalen of het concept ook daadwerkelijk in races zal worden ingezet.

“Het heeft ons in elk geval geholpen om meer data en kilometers te verzamelen met het oog op de komende weken”, aldus Vasseur. “Daarna kunnen we een definitieve beslissing nemen over het gebruik ervan.”

Wanneer dat moment precies komt, blijft voorlopig onduidelijk. De Formule 1 reist over twee weken naar Japan, maar door de oorlog in het Midden-Oosten bestaan er twijfels over het doorgaan van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Mocht het kalenderprogramma worden aangepast, dan krijgt Ferrari mogelijk minder kansen om extra data te verzamelen.