Vasseur legt uit: Hierom heeft Ferrari de 'flip-flop-wing' alweer verwijderd

Vasseur legt uit: Hierom heeft Ferrari de 'flip-flop-wing' alweer verwijderd

Ferrari heeft tijdens het raceweekend in China kort geëxperimenteerd met de opvallende ‘macarena-achtervleugel’. De innovatieve vleugel verscheen nog tijdens de eerste vrije training op de wagens van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar verdween alweer voor de sprintkwalificatie. Volgens teambaas Frédéric Vasseur ging het vooral om een testmoment.

De Scuderia had de bijzondere achtervleugel al eerder uitgeprobeerd tijdens de wintertests in Bahrein, maar nam het onderdeel toen niet mee naar de openingsrace in Melbourne. In China maakte de vleugel alsnog zijn debuut tijdens een officieel F1-weekend, al bleef het experiment dus beperkt tot de eerste vrije training.

Ferrari kiest weer voor vertrouwde specificatie

Voor de sprintkwalificatie besloot Ferrari opnieuw terug te grijpen naar een andere specificatie. Op de SF-26 van Hamilton en Leclerc was opnieuw de achtervleugel met een actuator in het midden te zien, in plaats van de roterende versie.

Volgens Vasseur was dat een bewuste keuze. “We hebben de eerste vrije training vooral gebruikt om een soort betrouwbaarheidstest met die achtervleugel te doen”, legt hij uit bij Sky Sports F1. “Daarna hebben we beslist om hem vandaag niet meer te gebruiken.”

Ferrari wilde vooral extra kilometers maken met het onderdeel, zodat het team later een beter onderbouwde beslissing kan nemen.

Beslissing mogelijk later in het seizoen

De test in China moet Ferrari helpen om de werking en betrouwbaarheid van de achtervleugel verder te analyseren. Pas daarna wil het team bepalen of het concept ook daadwerkelijk in races zal worden ingezet.

“Het heeft ons in elk geval geholpen om meer data en kilometers te verzamelen met het oog op de komende weken”, aldus Vasseur. “Daarna kunnen we een definitieve beslissing nemen over het gebruik ervan.”

Wanneer dat moment precies komt, blijft voorlopig onduidelijk. De Formule 1 reist over twee weken naar Japan, maar door de oorlog in het Midden-Oosten bestaan er twijfels over het doorgaan van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Mocht het kalenderprogramma worden aangepast, dan krijgt Ferrari mogelijk minder kansen om extra data te verzamelen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari GP China 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.490

    'Flip-flop-wing', de uitslag van de test zit al in de naamgeving...




























    (flop)

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 18:52
  • Erwinnaar

    Posts: 5.578

    Vond het een prachtig idee! Eindelijk weer eens wat bijzonders.
    De tijden van echt anders zoals Tyrrell met de 6 wieler, de x wing, de extra vleugel op de McLaren 1995 etc. zijn wel voorbij. Dat was ECHT anders en in het oog springend net als het totale uiterlijk van de wagens.

    Wagens met een lage neus, hoge neus, v8, v10 en zelfs v12, diverse banden fabrikanten, bijzondere kleurstellingen (Buzzin Hornets) etc.

    Ik mis het wel dus daarom voor Ferrari: een dikke pluim voor dit idee!
    Vond het prachtige tijden

    • + 8
    • 14 maa 2026 - 19:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.191

      100%!

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 19:39
    • F1fever

      Posts: 738

      Altijd op zoek of er een winnaar tussen zit...😉

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 20:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.490

      Eens, heb het ook altijd bijzonder fascinerend gevonden!

      Hier nog een aantal voorbeelden:
      Brabham BT26 - vleugel direct voor de coureur (1968)
      March 711 - het theeblad (1971)
      Brabham BT34 - de kreeftenklauw (1971)
      Lotus 56B - de gasturbine op wielen (1971)
      Eifelland 21 - o.a. achteruitkijkspiegel op stang vlak voor de cockpit (1972)
      March 751 Ford – achtervleugelverlengingen (1975)
      Ligier JS5 - De theepot (1976)
      Brabham BT46B - de Fan Car (1978)
      Arrows A2 - zonder echte vleugels (1979)
      Ensign N179 - voorop een bbq-rooster (1979)
      Williams FW08B Cosworth - vier achterwielen (1982)
      Toleman TG183B - dubbele achtervleugels (1983-1984)
      Arrows A22 - hoge, extra vleugel voorop (2001)

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 20:36
    • F1 bekijker

      Posts: 110

      De Jordan ja een hele mooie auto.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 20:45
    • Erwinnaar

      Posts: 5.578

      Mooi man Larry, prachtige voorbeelden. Ik smul ervan.

      Die 2001 Arrows, compleet kwijt maar inderdaad, mooi.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 20:51
    • red slow

      Posts: 3.298

      Misschien zien we de vleugel terug op monza

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 21:31
    • GILH

      Posts: 1.766

      Idd die X wing was fantastisch! Jammer dat het toen toch verbannen werd vanwege de veiligheid ervan, maar ik heb dit soort dingen wel echt gemist de afgelopen decenia’s (los van her en der wat controversieels).

      De kleine gernies her en der die dhr Kalf in de pitlane besprak en kleine aanpassingen aan vleugels, maakte het race weekend altijd een heerlijk moment om naar de F1 techniek te kijken en te willen volgen nog ver voor de start.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 22:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.490

      Meerdere van bovenstaande vondsten werden in verband met de veiligheid al relatief snel verboden.

      De Brabham BT46B, de Fan Car (1978), mocht maar één race meedoen maar Niki Lauda won die wel (100% score derhalve!) in Zweden.

      Hier het hele verhaal van de Fan Car, zoek op:
      Verboden: Het complete verhaal achter Brabhams F1 'fan car'

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 22:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.490

      motorsport(.)com/f1/news/banned-tech-brabham-bt46b-fan/4808234/

      * hakjes verwijderen

      Of bekijk de video:
      youtu.be/BOxlKfcSs5o

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 22:33

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

