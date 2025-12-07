user icon
icon

Verstappen toont zich een waardig verliezer: "Norris moet groot feest gaan vieren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen toont zich een waardig verliezer: "Norris moet groot feest gaan vieren"

Max Verstappen greep net naast de wereldtitel in de Formule 1, maar toonde zich daarna als een waardig verliezer. De Nederlander greep de overwinning in Abu Dhabi, maar zag toe hoe Lando Norris zijn eerste wereldtitel wist te pakken. Na afloop vertelde Verstappen dat hij en Red Bull Racing er alles aan gedaan hebben. 

Verstappen had niet de beste papieren in Abu Dhabi voor de wereldtitel, maar deed wat hij kon binnen zijn macht. De 28-jarige pakte vanaf pole position de overwinning, maar kwam net twee punten tekort op Norris. In een seizoen waar in McLaren het grootste gedeelte van het seizoen heeft gehad, maar Verstappen toch de meeste overwinningen heeft gepakt, kan hij tevreden terugkijken. 

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec

Verstappen straalt alleen maar trots uit 

Na afloop van de race kon Verstappen niets anders dan alleen maar tevreden zijn. "Onze eerste seizoenshelft was gewoon te veel op en neer", aldus Verstappen tegenover Viaplay. "De tweede seizoenshelft hebben we het wel heel goed gedaan. We hebben ook wat geluk gehad en toen zaten we ineens weer in de wedstrijd. Of het nou twee punten verschil is of vijftig, het is zo."  

"Ik was helemaal niet teleurgesteld toen ik over de lijn kwam", zo vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "We hebben er alles aan gedaan en we hebben het maximale eruit gehaald. Dit weekend ook. En daar heeft het gewoon niet aan gelegen."

Verstappen heeft tip voor Norris 

Verstappen, die als geen ander weet hoe hij wereldtitels moet binnenslepen, had een goede tip klaarliggen voor zijn maatje Norris. "Je moet er gewoon van genieten. Je weet natuurlijk ook niet hoe vaak dit gaat gebeuren in je leven. De eerste is denk ik altijd natuurlijk heel bijzonder. Dus ik hoop dat hij er een groot feest van maakt vanavond." 

Verstappen kon Norris net niet inhalen in het WK. De Nederlander - die maar liefst 104 punten achterstond middenin het seizoen achter toenmalig WK-leider Oscar Piastri - kwam slechts twee punten tekort, maar was wel dik tevreden over zijn eigen race in Abu Dhabi. "De race was gewoon top. We waren sterk, we waren goed op de banden. Dus daar lag het ook allemaal niet aan. Dus dat hebben we gewoon heel goed gedaan. En natuurlijk dat er wat geluk bij moest kijken om om te winnen dat dat wisten we en leek net niet genoeg." 

Verstappen bedankt Honda na afloop 

De overwinning van Verstappen in Abu Dhabi betekende ook de laatste race van de Honda-motor achterin de Red Bull. Verstappen, die maar liefst vier wereldtitels won met de Japanse krachtbon achterin, had dan ook lovende woorden voor de motorfabrikant. 

"Bijzonder natuurlijk wat we allemaal samen hebben meegemaakt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Gisteren natuurlijk ook weer een afscheidsfeestje gehad hier. Dus ja, wie weet. Hopelijk dat onze wegen natuurlijk in de toekomst nog ergens kruisen. Ook al is dat misschien buiten de Formule 1."

NicoS

Posts: 19.805

Alles gedaan wat binnen de mogelijkheden lag, laatste drie races gewonnen, meer zat er niet in.
De vechtlust die hij ook dit jaar liet zien is bewonderenswaardig, nooit maar dan ook nooit opgeven, ook al lijkt de situatie uitzichtloos….
Net geen titel, maar zal zich de morele winnaar voelen, wa... [Lees verder]

  • 12
  • 7 dec 2025 - 16:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.549

    Toch wel erg gaaf dat Max afscheid neemt van Honda met een geweldige eindsprint, en een (vooralsnog laatste) afscheidsoverwinning!

    • + 9
    • 7 dec 2025 - 16:52
  • NicoS

    Posts: 19.805

    Alles gedaan wat binnen de mogelijkheden lag, laatste drie races gewonnen, meer zat er niet in.
    De vechtlust die hij ook dit jaar liet zien is bewonderenswaardig, nooit maar dan ook nooit opgeven, ook al lijkt de situatie uitzichtloos….
    Net geen titel, maar zal zich de morele winnaar voelen, want hij wist de McLaren’s tot het uiterste te dwingen., en dat had helemaal niemand zien aankomen na Zandvoort waar McLaren tot dan het seizoen domineerde, en een giga voorsprong op punten had.
    Top seizoen gereden met de middelen die hij had, hij mag zeer trots zijn op z’n team en zichzelf…..

    • + 12
    • 7 dec 2025 - 16:52
    • Joeppp

      Posts: 8.152

      Helemaal mee eens maar ook een compliment aan RedBull welke zich na de Horner soap volledig heeft herpakt en heeft laten zien dat het onmogelijke mogelijk is. Mekkies heeft ook de goede uitstraling en geeft het team volgemsn mij weer de juiste vibe. Racen op 1 en politiekkomt ergens achter in het rijtje.

      • + 5
      • 7 dec 2025 - 16:57
  • V10NOS

    Posts: 177

    Ja, Max max zeer en zeer trots zijn op zijn seizoen. Hij is blijven vechten en heeft bijna 100! punten goedgemaakt. Iedereen in de F1 wereld maakte zich op voor een zeer saai McLaren seizoen. Ook complimenten aan Red Bull dat ze Horner eruit gooide en de auto toch in een redelijk goed venster hebben weten te krijgen. Wel met heel veel vallen en opstaan, maar vooral dankzij Max is het seizoen niet als een nachtkaars uitgegaan. 2e in het kampioenschap voor een McLaren is een absolute wereldprestatie!!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 16:54
  • mario

    Posts: 14.693

    We kunnen hoog en laag springen..... Lando heeft het gewoon perfect afgerond en Max fair en sqair verslagen..... Maar we kunnen toch ook niet om Max heen, want hij heeft met die nieuwe raketauto na de zomer toch wel ff alles om kunnen draaien..... Daar kunnen we ook alleen maar respect voor hebben hoe ze dat bij RBR hebben kunnen omdraaien zodat Max toch nog een kans op het WK had....

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 16:54
    • NicoS

      Posts: 19.805

      Die McLaren was in de tweede seizoenshelft niets minder, en op veel circuits nog steeds de beste auto, de coureurs en het team zelf daarentegen wel minder, daardoor bleef Max in de race.
      Het zou een farce geweest zijn van alles wat McLaren te maken heeft, als ze dit kampioenschap hadden laten glippen.

      • + 9
      • 7 dec 2025 - 17:02
    • jd2000

      Posts: 7.495

      Nieuwe raket auto.....waar heb jij naar zitten kijken?

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 17:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 429

      "Die McLaren was in de tweede seizoenshelft niets minder, en op veel circuits nog steeds de beste auto, de coureurs en het team zelf daarentegen wel minder, daardoor bleef Max in de race."

      De voorsprong van McLaren was in de tweede seizoenshelft echt wel minder. Ze waren misschien nog de snelste maar ze hadden véél minder marge. Het is duidelijk dat ze vroeg met ontwikkelen gestopt zijn waar Red Bull gewoon vol is blijven doorgaan.

      Met de marge die ze in de eerste seizoenshelft hadden, hadden ze in Qatar minstens 1/3 (en mogelijks 1/2 geëindigd) en had Piastri vandaag veel dichter op Verstappen geëindigd

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 17:10
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Weet niet welke space jij heb zitten vreten @Mario Raket auto en RB in een zin sorry ik kan dit niet serieus nemen.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 17:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 429

      Rakket auto niet, maar laten we ook niet flauw doen - als ze hem in de juiste afstelling kregen was het wel degelijk bij momenten de beste of minstens de tweede beste auto na de zomer.

      Knap dat ze door te blijven ontwikkelen dat nog voor elkaar gekregen hebben

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:22
    • Pipje

      Posts: 650

      Zulthoofd

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 17:23
    • Pipje

      Posts: 650

      Lando proficiat al dan niet met hulp vh team geniet ervan. Heb er toch altijd moeite mee dat de beste coureur niet de titel wint. Maar het zij zo.
      Overigens zeer waarschijnlijk zijn laatste titel

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:27
  • hupholland

    Posts: 9.488

    verliezer is eigenlijk niet passend voor iemand die de laatste 3 races op rij wint en de titel al vele malen uit zn hoofd heeft gezet. En eigenlijk heeft ie er het hele jaar denk ik geen eens echt ingezeten. Het is niet zijn probleem dat anderen het maar niet over de streep getrokken krijgen. Morele winnaar zeker, een betere 2e seizoenshelft had niemand kunnen dromen volgens mij afgelopen zomer. Deze man steekt met kop en schouders boven de rest van het veld uit.

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 16:57
  • Mr Marly

    Posts: 7.939

    Het lag buiten zijn macht dit seizoen, door een matige wagen het eerste deel van het seizoen en het onderpresteren van McLaren het tweede heeft hij toch nog de titelstrijd, door pure kunde, tot de finale gebracht. Hij kan trots op dit seizoen terugkijken. Mooie woorden ook voor Lando, denk dat Max prima kan leven dit seizoen.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 17:04
  • Ferdi12

    Posts: 791

    Een mooie reactie van waardig viervoudig wereldkampioen, Lando heeft terecht het kampioenschap gewonnen. McLaren heeft het zelf spannend gemaakt en Max heeft, afgezien van Barcelona, geen wiel verkeerd gezet.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 17:06
  • Rimmer

    Posts: 13.082

    Max is een zeer waardige verliezer en ik hoop dat de Britten dit ook zien en zich dat realiseren. Heel wat anders dan het gesmeur en gejank van die jongen uit de sloppenwijken van Stevenage destijds. Max is echt een groot kampioen die zich nu van zijn beste kant laat zien en daarmee alleen maar aan grootsheid wint.
    Oscar was trouwens ook een waardig verliezer die complimenten verdiend. Toont ook aan dat Lando gewoon een aardige vent is die geen vijanden heeft en ook met Max en Oscar door één deur kan. Een weekend vol winnaars wat dat betreft.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 17:19
    • koppie toe

      Posts: 4.979

      De grootste jakkert was toen toch echt Toto die in zijn gejank helemaal vergeten is zich om Hamilton te bekommeren.
      En daar is hij nooit meer bovenop gekomen.
      Das tenminste hoe ik het zie.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×