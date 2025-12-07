Max Verstappen greep net naast de wereldtitel in de Formule 1, maar toonde zich daarna als een waardig verliezer. De Nederlander greep de overwinning in Abu Dhabi, maar zag toe hoe Lando Norris zijn eerste wereldtitel wist te pakken. Na afloop vertelde Verstappen dat hij en Red Bull Racing er alles aan gedaan hebben.

Verstappen had niet de beste papieren in Abu Dhabi voor de wereldtitel, maar deed wat hij kon binnen zijn macht. De 28-jarige pakte vanaf pole position de overwinning, maar kwam net twee punten tekort op Norris. In een seizoen waar in McLaren het grootste gedeelte van het seizoen heeft gehad, maar Verstappen toch de meeste overwinningen heeft gepakt, kan hij tevreden terugkijken.

Verstappen straalt alleen maar trots uit

Na afloop van de race kon Verstappen niets anders dan alleen maar tevreden zijn. "Onze eerste seizoenshelft was gewoon te veel op en neer", aldus Verstappen tegenover Viaplay. "De tweede seizoenshelft hebben we het wel heel goed gedaan. We hebben ook wat geluk gehad en toen zaten we ineens weer in de wedstrijd. Of het nou twee punten verschil is of vijftig, het is zo."

"Ik was helemaal niet teleurgesteld toen ik over de lijn kwam", zo vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "We hebben er alles aan gedaan en we hebben het maximale eruit gehaald. Dit weekend ook. En daar heeft het gewoon niet aan gelegen."

Verstappen heeft tip voor Norris

Verstappen, die als geen ander weet hoe hij wereldtitels moet binnenslepen, had een goede tip klaarliggen voor zijn maatje Norris. "Je moet er gewoon van genieten. Je weet natuurlijk ook niet hoe vaak dit gaat gebeuren in je leven. De eerste is denk ik altijd natuurlijk heel bijzonder. Dus ik hoop dat hij er een groot feest van maakt vanavond."

Verstappen kon Norris net niet inhalen in het WK. De Nederlander - die maar liefst 104 punten achterstond middenin het seizoen achter toenmalig WK-leider Oscar Piastri - kwam slechts twee punten tekort, maar was wel dik tevreden over zijn eigen race in Abu Dhabi. "De race was gewoon top. We waren sterk, we waren goed op de banden. Dus daar lag het ook allemaal niet aan. Dus dat hebben we gewoon heel goed gedaan. En natuurlijk dat er wat geluk bij moest kijken om om te winnen dat dat wisten we en leek net niet genoeg."

Verstappen bedankt Honda na afloop

De overwinning van Verstappen in Abu Dhabi betekende ook de laatste race van de Honda-motor achterin de Red Bull. Verstappen, die maar liefst vier wereldtitels won met de Japanse krachtbon achterin, had dan ook lovende woorden voor de motorfabrikant.

"Bijzonder natuurlijk wat we allemaal samen hebben meegemaakt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Gisteren natuurlijk ook weer een afscheidsfeestje gehad hier. Dus ja, wie weet. Hopelijk dat onze wegen natuurlijk in de toekomst nog ergens kruisen. Ook al is dat misschien buiten de Formule 1."