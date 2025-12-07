Max Verstappen mag zich niet langer de regerend wereldkampioen van de Formule 1 noemen. In Abu Dhabi werd hij onttroond door Lando Norris, maar de Brit moest wel werken voor zijn geld. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op Verstappen, maar stelt wel dat het verliezen van de titel pijn doet.

Verstappen deed alles wat hij kon doen in Abu Dhabi. Hij maakte nul fouten en wist de race op eenvoudige wijze te winnen. Hij moest hopen op een terugval van Norris, maar dat gebeurde niet. De Brit reed stabiel rond op de derde plaats, en liet zich niet zomaar inhalen. Op de momenten dat het moest, opende Norris de aanval.

Norris mocht na 58 rondjes een feestje vieren, terwijl Verstappen mooie woorden uitsprak voor zijn team, stroomden de tranen over de wangen van Norris. Ook bij Red Bull zullen er tranen zijn geweest, maar dan niet van vreugde. De teleurstelling was groot, want de wereldtitel was heel dichtbij.

'Dit doet pijn'

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde stiekem, zo legde hij uit bij Servus TV: "Bij elke race werd onze achterstand steeds kleiner. Daardoor ontstond er een soort euforie, en ook een echte flow. Maar het grote probleem was dat McLaren en Max zó enorm sterk waren. Geen Ferrari, geen Mercedes, niemand kon er iets tegen beginnen. En juist die teams hadden we nu nodig. Twee punten... Dat doet best pijn."

Waar ging het mis?

Marko weet precies waar ze punten hebben laten liggen: "Als je dan terugkijkt: Hongarije was helaas heel zwak van ons. In Barcelona had Max zijn momentje, en dan was er die crash op de Red Bull Ring. Maar goed, McLaren had ook problemen en ze maakten fouten. Uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat Lando de waardige wereldkampioen is."

Nieuwe motivatie

Volgens Marko is deze nederlaag een bron van motivatie: "De kennis is er voor 2026. We zijn technisch in staat om een competitief team neer te zetten, en we zijn ook in staat om weer terrein goed te maken als we bijvoorbeeld in de ontwikkeling een verkeerde afslag hebben genomen. En dat is voor volgend jaar, een heel belangrijke motivatie."