Marko twijfelt aan hulp van andere teams voor Verstappen

De spannendste Grand Prix van het jaar staat op het punt van beginnen. Over een paar uur wordt de titelstrijd in de Formule 1 beslist, en Max Verstappen start de race in Abu Dhabi op de pole position. Helmut Marko weet dat Verstappen hulp van buitenaf nodig heeft, maar hij vraagt zich af of dat gaat gebeuren.

Verstappen deed in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina precies wat hij moest doen. Hij pakte op oppermachtige wijze de pole position, en deelde daarmee zijn eerste tikje uit aan zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen moet twaalf punten goedmaken op Norris, en weet dat de Brit niet op het podium mag eindigen. Als dat wel gebeurt, dan is de titel hoe dan ook voor Norris.

Aangezien Norris de race vanaf de tweede plaats gaat starten, heeft Red Bull een wonder nodig. Ze moeten hopen op een competitieve tegenstander, die ze een handje kan helpen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar George Russell, die aast op een podiumplek.

Wat kan Red Bull verwachten van de andere teams?

Red Bull-adviseur Helmut Marko vraagt zich bij Servus TV hardop af of ze hulp kunnen verwachten: "Het is moeilijk te zeggen hoeveel racepace de Mercedes heeft. De longruns van het team waren op de vrijdag niet heel erg goed, maar dat kan natuurlijk nog veranderen als de temperaturen ook gaan veranderen."

Marko blijft hopen: "Tijdens de race zijn de omstandigheden wel vergelijkbaar, maar wordt het ook wat koeler. Misschien slaagt Mercedes er wel in vooraan mee te doen. Charles Leclerc was in zijn Ferrari ook verrassend goed."

'Op eigen kracht gaat het niet lukken'

Volgens Marko is de hulp van buitenaf belangrijker dan ooit: "Nou ja, het kan allemaal nog gaan gebeuren. Pitstops, een Safety Car, of een Mercedes of een Ferrari die er nog tussen rijdt... Voor ons is het in ieder geval helemaal duidelijk: op eigen kracht gaat het echt niet lukken."

Reacties (2)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.297

    Tijdens de drivers parade werden Russel en Lecler en Fernando gevraagd wie WK zou
    worden. Leclerc en Russell: Lando, maar Fernando wou er geen antwoord op geven.
    Na afloop liet Kimi weer met de arm om Max heen te kletsen. Jammer dat hij verder
    naar achteren staat. Fernando en Kimi zouden Max zeer zeker helpen.

    Is het al 14:00u??? Pfff, wat een spanning hier.

    • 7 dec 2025 - 13:00
    • Pietje Bell

      Posts: 32.297

      Russell en Leclerc moet het zijn. Komt door de spanning.

      • 7 dec 2025 - 13:01

