user icon
icon

Dolle vreugde bij Brown: "Die Max-gast is heel lastig te verslaan!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dolle vreugde bij Brown: "Die Max-gast is heel lastig te verslaan!"

Het team van McLaren heeft het voor elkaar gekregen: ze hebben de dubbel gepakt. In een bloedstollende race in Abu Dhabi had Lando Norris genoeg aan de derde plaats om zijn eerste wereldtitel te pakken. De vreugde was groot bij McLaren, en Zak Brown is trots dat ze Max Verstappen hebben verslagen.

Verstappen moest in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Norris. Hij had er een wonder voor nodig, en heel even leek het erop dat dat wonder zou plaatsvinden. Bij de start viel Norris terug naar de derde plaats, en Charles Leclerc reed vlak achter hem. De Monegask wist Norris echter niet te passeren.

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec

Norris reed daarna achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan, en wist dat de titel steeds dichter en dichterbij kwam. Na 58 lange rondjes kreeg hij het voor elkaar, en kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. De vreugde was enorm, ook bij McLaren.

Emoties bij Brown

McLaren-CEO Zak Brown kon zijn trots amper verbergen toen hij vlak na de finish sprak met Sky Sports: "Ik ben ongelooflijk trots op het team, ik ben ongelooflijk trots op onze coureurs. We hebben ze tot het eind met elkaar laten racen. De meeste mensen dachten dat dit onmogelijk zou zijn, maar het is een droom om met deze twee gasten te racen."

'Verstappen is lastig te verslaan'

Brown deelt complimenten uit aan zowel Piastri als wereldkampioen Norris, en hij is van mening dat ze iets onmogelijks hebben gepresteerd: "Oscar en Lando zijn al het hele jaar geweldig. Het was ook niet makkelijk. Die Max-gast is vrij lastig te verslaan, dus dit is best een goed resultaat!"

Als het puntje bij paaltje komt, vindt Brown dat ze hebben gekregen wat ze hebben verdiend: "Iedereen heeft dit heel erg verdiend. Ik kan nu niet wachten om naar de fabriek te gaan, en het feestje te gaan vieren met het hele team!"

McLaren mag de trofeeën later deze maand nog gaan ophalen. Ze kenden een geweldig seizoen, en pakten in Singapore de constructeurstitel. 

schwantz34

Posts: 41.549

Chucky was on fire de 2e seizoenshelft, het scheelde geen zak of jullie waren zwaar de Sjaak geweest!

  • 10
  • 7 dec 2025 - 16:20
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.549

    Chucky was on fire de 2e seizoenshelft, het scheelde geen zak of jullie waren zwaar de Sjaak geweest!

    • + 10
    • 7 dec 2025 - 16:20
    • AUDI_F1

      Posts: 3.448

      Sommige uitspraken van die Zak zijn gewoon irri.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.971

    Lando is de eerste Brit sinds Jenson Button die zonder raketmotor wereldkampioen wordt, dat geeft zijn titel toch extra glans!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 16:24
    • MatsVerstsappen

      Posts: 201

      Geen raketmotor, maar die Brawn en deze Mclaren waren wel duidelijk dominante auto's.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 429

      Ja want die Brawn was natuurlijk niet een pak beter dan de rest van het veld

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:25
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.181

      Maar wel, in de eerste seizoenshelft, een dubbele diffuser die ervoor zorgde dat Brawn mijlenver voor de rest van de teams stond.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 429

      En behoorlijk zielig en kinderachtig om ook deze gelegenheid aan te grijpen om dat overdreven anti-Hamilton gedoe toch maar weer eens boven te halen

      • + 8
      • 7 dec 2025 - 16:33
    • Larry Perkins

      Posts: 61.971

      Een humorloze, zure Belg zal dit inderdaad snel als kinderachtig beschouwen. Gelukkig ken ik ook veel leuke en gezellige Vlamingen.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:40
    • Joeppp

      Posts: 8.152

      Bericht 61.970 zonder inhoud, kennis of humor.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:45
    • MustFeed

      Posts: 10.438

      Het is prachtig voor Norris dat hij kampioen is geworden. Maar als je kijkt naar de totale dominantie van McLaren waarbij zelf Norris in het weekend van SIngapore aangaf dat ze 95% van de races de snelste wagen hadden dan is op papier het natuurlijk niet bijzonder indrukwekkend dat een McLaren rijder kampioen wordt. Uiteindelijk zijn er over 24 races misschien 4 races geweest waarvan je zou zeggen dat McLaren misschien niet de snelste wagen had en zelfs dan hoefden ze meestal maar 1 wagen voor hun te dulden.

      In veel opzichten is McLaren als team dit seizen dominanter geweest dan Red Bull in 2023.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:50
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.573

    Benieuwd hoe Vlaanderen zal reageren op de titel van Norris. Ik schat dat Max de populariteitspoll zal blijft winnen. Moeilijk te verslaan, inderdaad.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:27
    • f1 benelux

      Posts: 4.243

      't Zijn de Vlaamse moeders die winnen!!






      Zo ..

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.971

      Volgend seizoen is Stroll aan de beurt...



      Hatsikidee...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:42
  • OrangeArrows

    Posts: 3.320

    Nog geen nieuws over te ver afgesleten blokken in de vloer?

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 16:34
  • inflatable

    Posts: 3.697

    Als McLaren zelfs niet zo had lopen prutsen in een aantal races dan had het WK bij de coureurs ook al veel eerder be4slist geweest.. Dat Max uberhaupt nog kans maakte deze laatste race had McLaren voloedig aan zichzelf te danken.. Hun auto was dominant genoeg voor lange tijd om dit al veel eerder te kunnen beslissen.. Maar het toont wel aan hoe goed Red Bull en Verstappen waren in b.v. 2023 toen ze lieten zien hie het dus wel moet als je de beste auto hebt.. Norris is nu kampioen, maar echt overtuigend was het niet.. Doet een beetje denken aan 2009 dit toen Button kampioen werd..

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 16:58
  • rwinn2893

    Posts: 160

    Ik kan met dit pakket en coureurs met twee puntjes de titel pakken niet oprecht zeggen dat je max hebt verslagen. Maar gefeliciteerd Zak!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 17:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×