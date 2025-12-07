Het team van McLaren heeft het voor elkaar gekregen: ze hebben de dubbel gepakt. In een bloedstollende race in Abu Dhabi had Lando Norris genoeg aan de derde plaats om zijn eerste wereldtitel te pakken. De vreugde was groot bij McLaren, en Zak Brown is trots dat ze Max Verstappen hebben verslagen.

Verstappen moest in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Norris. Hij had er een wonder voor nodig, en heel even leek het erop dat dat wonder zou plaatsvinden. Bij de start viel Norris terug naar de derde plaats, en Charles Leclerc reed vlak achter hem. De Monegask wist Norris echter niet te passeren.

Norris reed daarna achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan, en wist dat de titel steeds dichter en dichterbij kwam. Na 58 lange rondjes kreeg hij het voor elkaar, en kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. De vreugde was enorm, ook bij McLaren.

Emoties bij Brown

McLaren-CEO Zak Brown kon zijn trots amper verbergen toen hij vlak na de finish sprak met Sky Sports: "Ik ben ongelooflijk trots op het team, ik ben ongelooflijk trots op onze coureurs. We hebben ze tot het eind met elkaar laten racen. De meeste mensen dachten dat dit onmogelijk zou zijn, maar het is een droom om met deze twee gasten te racen."

'Verstappen is lastig te verslaan'

Brown deelt complimenten uit aan zowel Piastri als wereldkampioen Norris, en hij is van mening dat ze iets onmogelijks hebben gepresteerd: "Oscar en Lando zijn al het hele jaar geweldig. Het was ook niet makkelijk. Die Max-gast is vrij lastig te verslaan, dus dit is best een goed resultaat!"

Als het puntje bij paaltje komt, vindt Brown dat ze hebben gekregen wat ze hebben verdiend: "Iedereen heeft dit heel erg verdiend. Ik kan nu niet wachten om naar de fabriek te gaan, en het feestje te gaan vieren met het hele team!"

McLaren mag de trofeeën later deze maand nog gaan ophalen. Ze kenden een geweldig seizoen, en pakten in Singapore de constructeurstitel.