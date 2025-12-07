Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. Hij hoopt dit goede resultaat om te zetten in een zege, en misschien wel de wereldtitel. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er vertrouwen in, en deelt een klein sneertje uit naar Lando Norris.

Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en heeft een voorsprong van twaalf punten op Verstappen. De Brit noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, en als hij deze positie vasthoudt in de race, heeft hij de titel gepakt. Norris is sowieso wereldkampioen als hij op het podium finisht, en anders heeft hij een wonder nodig.

Voor Verstappen wordt het belangrijk om te winnen, want dan is voor hem de kans op de titel het grootst. Het wordt vooral belangrijk om Norris af te bluffen, en de Britse McLaren-coureur leek al onder flinke druk te staan. Verstappen niet, hij lijkt er zelfs van te genieten.

Red Bull is trots op de kwalificatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko was ook tevreden, en hij sprak zich na de kwalificatie uit bij de internationale media: "Het waren niet één, maar twee geweldige rondjes van Max. Ze hebben de auto in de juiste richting weten te ontwikkelen, en daarna deed Max gewoon de rest. De auto was op vrijdag inderdaad niet goed, maar elke stap die we zetten was een verbetering."

Marko stelt dat Verstappen geen steek liet vallen: "Toen wist Max ook dat hij een perfecte ronde moest rijden. Het slipstream-werk met Yuki werkte ook heel goed, de timing klopte precies. Alles was helemaal perfect."

Wat gaan de McLarens doen?

De Oostenrijkse teamadviseur heeft nu vooral zin in de race, en vooral in de start: "We moeten even afwachten hoe de start gaat verlopen. Maar wanneer Max naast Lando start, is hij normaal gesproken heel erg nerveus!" Marko wordt daarna gevraagd of Oscar Piastri nog een handje kan helpen: "Oscar doet nu eenmaal mee in het titelgevecht..."