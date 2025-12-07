user icon
Marko zet Norris onder druk: "Verstappen maakt hem nerveus"

Marko zet Norris onder druk: "Verstappen maakt hem nerveus"

Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. Hij hoopt dit goede resultaat om te zetten in een zege, en misschien wel de wereldtitel. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er vertrouwen in, en deelt een klein sneertje uit naar Lando Norris.

Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en heeft een voorsprong van twaalf punten op Verstappen. De Brit noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, en als hij deze positie vasthoudt in de race, heeft hij de titel gepakt. Norris is sowieso wereldkampioen als hij op het podium finisht, en anders heeft hij een wonder nodig.

Voor Verstappen wordt het belangrijk om te winnen, want dan is voor hem de kans op de titel het grootst. Het wordt vooral belangrijk om Norris af te bluffen, en de Britse McLaren-coureur leek al onder flinke druk te staan. Verstappen niet, hij lijkt er zelfs van te genieten.

Red Bull is trots op de kwalificatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko was ook tevreden, en hij sprak zich na de kwalificatie uit bij de internationale media: "Het waren niet één, maar twee geweldige rondjes van Max. Ze hebben de auto in de juiste richting weten te ontwikkelen, en daarna deed Max gewoon de rest. De auto was op vrijdag inderdaad niet goed, maar elke stap die we zetten was een verbetering."

Marko stelt dat Verstappen geen steek liet vallen: "Toen wist Max ook dat hij een perfecte ronde moest rijden. Het slipstream-werk met Yuki werkte ook heel goed, de timing klopte precies. Alles was helemaal perfect."

Wat gaan de McLarens doen?

De Oostenrijkse teamadviseur heeft nu vooral zin in de race, en vooral in de start: "We moeten even afwachten hoe de start gaat verlopen. Maar wanneer Max naast Lando start, is hij normaal gesproken heel erg nerveus!" Marko wordt daarna gevraagd of Oscar Piastri nog een handje kan helpen: "Oscar doet nu eenmaal mee in het titelgevecht..."

RonHymer

Posts: 75

Heb je hem al gezien de laatste dagen? Die is bloednerveus op zijn minst gezegd.

  • 2
  • 7 dec 2025 - 11:07
Reacties (6)

  • delange

    Posts: 2.578

    Toch grappig dat RB dat denkt , ik denk dat namelijk helemaal niet. Norris is degene met de voorsprong en hij kan nog de slechtste prestatie neerzetten van de 3 kandidaten. Gewoon netjes de race uitrijden ....dit lijkt me toch niet zo'n moeilijke opgave voor Norris.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 10:46
    • RonHymer

      Posts: 75

      Heb je hem al gezien de laatste dagen? Die is bloednerveus op zijn minst gezegd.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 11:07
  • MLTG

    Posts: 1.151

    Hoezo onder druk. Norris kan gewoon Max voor laten gaan en hele race net buiten de vuile lucht blijven hangen. Helemaal geen probleem.
    Enigste die nerveus lijken zijn RBR met maar continue blijven zeggen dat de concurrentie nerveus is. Maar zij niet, nee hoor, echt niet. Nee, helemaal niet.

    Mooie is ook wel dat ze doen alsof de hele grid graag Max een 5de titel zien halen. Denk dat de meeste het juist mooier vinden als een andere correur een 1ste haalt als Max een 5de "die het eigenlijk niet zo intereseert" . Psycholische spelletjes zitten ze vol van bij RB. Voor de F1 als geheel is het juist beter als niet 1 correur jaren lang de titels binnen haalt.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 10:54
    • RonHymer

      Posts: 75

      Ik zou toch niet zo relaxed op p3 rondrijden hoor. Abu Dhabi 21 in gedachten. Maargoed daarom.ben ik misschien ook geen f1 coureur

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 11:12
  • HermanInDeZon

    Posts: 423

    Hoewel ik Max de titel enorm gun en hij hem meer verdiend dan eender wie anders, hoop ik ergens toch dat McLaren hem wint ... in de hoop dat het dan eindelijk eens afgelopen is met die enorme arrogantie van Marko en dat altijd maar negatief doen over andere (Norris en Antonelli al verschillende keren).

    Degoutant die vent.
    En dat terwijl hij zo goed als nul verdienste zou hebben aan de titel dit jaar

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 10:58
    • RonHymer

      Posts: 75

      Slecht geslapen?

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 11:16

