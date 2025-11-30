user icon
Red Bull komt met verklaring over problemen Verstappen

Red Bull komt met verklaring over problemen Verstappen

Max Verstappen had op de vrijdag en zaterdag op het circuit van Losail in Qatar veel last van gestuiter. De Nederlander werd hier helemaal gek van, maar het was niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de problemen. Helmut Marko verklaart dat het niet alleen aan de vloer ligt.

Verstappen had vooral tijdens de vrije training, de sprint kwalificatie en de sprintrace veel last van het gestuiter. Het zorgde ervoor dat hij in de sprint kwalificatie van de baan schoot, en daardoor zijn vloer beschadigde. In de sprintrace kwam hij als vierde over de streep, waarmee hij de schade enigszins wist te beperken. 

Na de sprintrace voerde Red Bull nog een aantal veranderingen door aan de auto van Verstappen in de hoop dat hij hierdoor minder problemen had. Verstappen deed het beter in de kwalificatie, en vocht tot de allerlaatste seconden mee om de pole position. Hij noteerde uiteindelijk de derde tijd, en kwam 0,264 seconden te kort ten opzichte van de poletijd van Oscar Piastri.

Wat is er aan de hand bij Red Bull?

Wat de oorzaak was van Verstappens stuiterproblemen, werd niet echt duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat beide Red Bull-coureurs met een andere vloer rijden. Verstappen rijdt met de oudere vloer die werd geïntroduceerd in Monza, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda rondrijdt met de vloer uit Mexico.

Marko bevestigt verschillen

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert de situatie uit te leggen in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Het gestuiter komt niet alleen door de vloer, want er waren nog een paar andere dingen voor verantwoordelijk. Yuki was vanaf het begin tevreden met de nieuwe vloer en kon er goed mee overweg. Max vond het wat minder prettig, dus dat was een individuele beslissing."

Verstappen deed het in de kwalificatie in Qatar wel beter dan zijn teamgenoot Tsunoda. De Japanner zag er snel uit in de sprint kwalificatie en de sprintrace, maar noteerde in de kwalificatie slechts de zestiende tijd.

Soms veeg je er ook de vloer mee aan. Het ligt dus aan wat andere dingen die er verantwoordelijk voor zijn.
Zeg dan niks.

    Soms veeg je er ook de vloer mee aan. Het ligt dus aan wat andere dingen die er verantwoordelijk voor zijn.
    Zeg dan niks.

      Marko en niks zeggen gaat niet samen.

