Max Verstappen moet in de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris finishen om zijn titelkansen in leven te houden. Het wordt een zeer lastige opgave, maar Verstappen gaat niet opgeven. Na de kwalificatie zette hij Norris nog meer onder druk.

Verstappen worstelde in Qatar vooral met zijn auto. Hij had last van bouncing, en dat zorgde ervoor dat hij in de sprint kwalificatie en de sprintrace minder goed kon meevechten. Na de sprintrace paste Red Bull het één en ander aan aan zijn auto, en dat zorgde voor een beter resultaat. In de kwalificatie noteerde Verstappen de derde tijd, en kwam hij net te kort ten opzichte van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

De McLarens waren een klasse apart, maar Verstappen kon zich toch in de strijd mengen. Het was tot de allerlaatste tel spannend in de kwalificatie, en Verstappen wist zelfs nog een paarse sectortijd te noteren. Hij had uiteindelijk 0,275 seconden achterstand op de poletijd van Piastri.

Heeft Verstappen kansen?

Verstappen start op de derde plaats, en staat schuin achter Norris. De Brit kan morgen wereldkampioen worden, maar Verstappen wil daar een stokje voor steken. In gesprek met De Telegraaf gaat Verstappen in op zijn kansen: "Nu ik er direct achter sta, is er inderdaad een kans. Want op pure snelheid zijn we te langzaam."

Gaat Verstappen Norris aanvallen?

Norris kan in ieder geval een aanval verwachten: "Vooral Lando heeft meer te verliezen. Dat weet hij denk ik ook wel. Ik probeer er het beste van te maken. En als die kans komt, dan ga ik er vol voor. Maar ik ga ook geen gekke dingen doen, ofzo. Daar heb je ook niets aan."

Verstappen gaat rustig verder met het opvoeren van de druk bij Norris: "Het gaat dit weekend wat lastiger voor hem. Oscar voelt zich ook goed, dat zag je weer aan het einde van de kwalificatie. Maar uiteindelijk heeft Lando nog wel een goede voorsprong, ook op Oscar."

Sprak Verstappen onzin?

Norris was eerder op de zaterdag niet blij met een aantal uitspraken van Verstappen. De Brit stelde dat Verstappen onzin sprak, maar daar ligt de Red Bull-coureur niet wakker van: "Nee hoor. Ik leg altijd de feiten op tafel..."