Max Verstappen heeft met een aantal felle uitspraken voor irritatie bij Lando Norris gezorgd. De Britse McLaren-coureur kon zich niet vinden in de beweringen, en haalde na de sprintrace hard uit. Hij stelde dat Verstappen en Red Bull goed zijn in het uitkramen van onzin.

Verstappen vecht nog altijd met McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. In Qatar moet Verstappen scoren om zijn titeldroom in leven te houden, en hij is niet vies van een mindgame. Voorafgaand aan de sessies gaf Verstappen meerdere interviews, en daarin deelde hij een aantal speldenprikjes uit in de richting van Norris en McLaren.

Zo stelde hij in een interview op het YouTube-kanaal van de Formule 1 dat als Red Bull een auto had gehad die net zo dominant is als de McLaren, het kampioenschap al veel eerder voorbij was. De boodschap was duidelijk, en bij McLaren waren ze niet heel blij met de felle woorden van Verstappen.

Wat is de mening van Norris?

WK-leider Norris wist in de sprintrace Verstappen achter zich te houden, en werd na afloop door de internationale media gevraagd naar de uitspraken: "Max mag alles zeggen wat hij wil. Hij heeft dat recht wel een soort van verdiend. Hij heeft vier wereldkampioenschappen gewonnen."

"Ik heb veel respect voor hem en ik denk dat dat iedereen in het algemeen wel veel krediet geeft. Hij heeft echt ongelooflijk veel meer bereikt dan waar iemand anders normaal gesproken ooit van zou dromen."

Onzin uitkramen

De uitspraken van Verstappen over McLaren slaan volgens Norris nergens op: "Max heeft over het algemeen veel verstand van heel erg veel dingen, maar er zijn ook dingen waar hij gewoon geen verstand van heeft. Het is ook de manier waarop Red Bull te werk gaat, met dat agressieve karakter en dat ze vaak onzin uitkramen."

'Hij heeft de titel nog niet'

Voor Norris zijn deze uitspraken dan ook niet meer dan ruis: "Het hangt ervan af of je ernaar wil luisteren en erover wil praten, zoals jij graag doet, of dat je doet wat wij doen. We houden gewoon ons hoofd naar beneden en blijven gefocust. Misschien had hij het kampioenschap wel gewonnen, maar tot nu toe heeft hij dat niet gedaan en hij blijft het proberen."