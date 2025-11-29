user icon
icon

Norris woest op Verstappen: "Hij kraamt onzin uit!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris woest op Verstappen: "Hij kraamt onzin uit!"

Max Verstappen heeft met een aantal felle uitspraken voor irritatie bij Lando Norris gezorgd. De Britse McLaren-coureur kon zich niet vinden in de beweringen, en haalde na de sprintrace hard uit. Hij stelde dat Verstappen en Red Bull goed zijn in het uitkramen van onzin.

Verstappen vecht nog altijd met McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. In Qatar moet Verstappen scoren om zijn titeldroom in leven te houden, en hij is niet vies van een mindgame. Voorafgaand aan de sessies gaf Verstappen meerdere interviews, en daarin deelde hij een aantal speldenprikjes uit in de richting van Norris en McLaren.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Zo stelde hij in een interview op het YouTube-kanaal van de Formule 1 dat als Red Bull een auto had gehad die net zo dominant is als de McLaren, het kampioenschap al veel eerder voorbij was. De boodschap was duidelijk, en bij McLaren waren ze niet heel blij met de felle woorden van Verstappen.

Wat is de mening van Norris?

WK-leider Norris wist in de sprintrace Verstappen achter zich te houden, en werd na afloop door de internationale media gevraagd naar de uitspraken: "Max mag alles zeggen wat hij wil. Hij heeft dat recht wel een soort van verdiend. Hij heeft vier wereldkampioenschappen gewonnen."

"Ik heb veel respect voor hem en ik denk dat dat iedereen in het algemeen wel veel krediet geeft. Hij heeft echt ongelooflijk veel meer bereikt dan waar iemand anders normaal gesproken ooit van zou dromen."

Onzin uitkramen

De uitspraken van Verstappen over McLaren slaan volgens Norris nergens op: "Max heeft over het algemeen veel verstand van heel erg veel dingen, maar er zijn ook dingen waar hij gewoon geen verstand van heeft. Het is ook de manier waarop Red Bull te werk gaat, met dat agressieve karakter en dat ze vaak onzin uitkramen."

'Hij heeft de titel nog niet'

Voor Norris zijn deze uitspraken dan ook niet meer dan ruis: "Het hangt ervan af of je ernaar wil luisteren en erover wil praten, zoals jij graag doet, of dat je doet wat wij doen. We houden gewoon ons hoofd naar beneden en blijven gefocust. Misschien had hij het kampioenschap wel gewonnen, maar tot nu toe heeft hij dat niet gedaan en hij blijft het proberen."

NicoS

Posts: 19.739

No talent, just luck…..toch Lando?
Wie zaait zal oogsten…..;)

  • 16
  • 29 nov 2025 - 17:08
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (26)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.739

    No talent, just luck…..toch Lando?
    Wie zaait zal oogsten…..;)

    • + 16
    • 29 nov 2025 - 17:08
    • Robin

      Posts: 2.950

      Ahhhh oke dus hiermee suggereer je dat Max dit niet gezegd zou hebben als Lando niet de ‘just luck’ uitspraak had gedaan ;-)

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:25
    • NicoS

      Posts: 19.739

      Zou kunnen, ook dat was toen niet leuk van Lando…..

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 17:32
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.995

      Dat was 2021 toch ook zo?

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 17:48
    • Robin

      Posts: 2.950

      Feit is dus dat alles in het notitieboekje gaat hè…

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 17:52
    • snailer

      Posts: 30.829

      Geen idee of de header hiet klopt. Maar als dat zo is, dan is Norris een super moaner.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:59
    • Robin

      Posts: 2.950

      Klopt …. Ik lees namelijk nergens dat hij woest is

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 18:33
  • jd2000

    Posts: 7.463

    Natuurlijk is Norris het hier niet mee eens. Het is niet collegiaal van Max, maar eigenlijk zegt hij dat hij beter is.

    • + 6
    • 29 nov 2025 - 17:16
    • Pepe

      Posts: 1.155

      Is hij toch ook? Dat mensen daar niet tegen kunnen. Tja, lekker voor die mensen.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 18:23
    • Robin

      Posts: 2.950

      En het leuke is… dat weet Norris ook dus dat hoeft hij niet te zeggen.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:34
    • schwantz34

      Posts: 41.462

      Het is gewoon de keiharde waarheid.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:48
  • Robin

    Posts: 2.950

    Als hij deze woorden heeft gebruikt heeft hij keurig gereageerd, had veel harder gekund.
    Max heeft nu 2x gemeld dat hij in de McLaren ALLANG de titel binnen zou hebben en misschien is dat nog waar ook maar als een zogenaamd goede vriend daar rijdt vind ik het stijlloos.

    • + 6
    • 29 nov 2025 - 17:17
    • NicoS

      Posts: 19.739

      Wat ik hierboven schreef, die uitspraak heeft de vriendschap voor Max toen ook geen goed gedaan, nu krijgt hij hem terug.
      Dit soort uitspraken is bedoeld als intimidatie om de tegenpartij aan het denken te zetten.
      Als je daar gevoelig voor bent, kan het werken.

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 17:31
    • Ferdi12

      Posts: 763

      Net zo stijlloos als just luck no talent?

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:32
    • laagvliegerT

      Posts: 1.749

      Ongelooflijk dat er mensen zijn die denken dat 'vriendschap' in de F1 echt bestaat.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 18:01
    • Ferdi12

      Posts: 763

      @Laagvliegert
      Hunt en Lauda waren bevriend, vriendschap kan in de sport zeker wel.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:27
    • laagvliegerT

      Posts: 1.749

      Niet teveel films kijken.
      Hunt en Lauda waren geen vrienden tijdens hun (actieve) carriëre. Nooit geweest, nooit geworden.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 18:47
    • NicoS

      Posts: 19.739

      Eigenlijk hoeft Norris hier helemaal niet op te reageren, Max noemt geen namen, hij zegt alleen als zijn auto zo goed was als de McLaren, er geen strijd meer was op dit punt van de competitie.
      Norris trekt zich dat kennelijk aan, of vind het nodig om er op te reageren.
      Misschien weet Norris dat diep in z’n hart ook wel, maar dat kan hij natuurlijk nooit zeggen.
      Da vriendschap zal gerust niet over zijn, dit hoort ook bij het spelletje, en dat weten ze beide ook wel.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 630

      @Robin

      Je zou er goed aan doen om een terug te luisteren naar de dingen die Norris over Verstappen zegt, en hóe die dat in welke bewoordingen doet. Dat is pas stijlloos. Verstappen is nooit grof of iets geweest...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 19:26
  • Pleen

    Posts: 767

    Trash talk had je ook in NBA basket bal met Micheal Jordan en met Muhammad Ali in het boksen. Het was om je tegenstander te intimideren of uit balans te brengen. Het was voor de show en om meer kaarten te verkopen zei Muhammad Ali weleens; "maar in werkelijkheid was ik bang!", zei hij.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 17:21
    • Lulham

      Posts: 587

      Michael* En de grootste trash talker was natuurlijk Larry Bird, ruim voor Jordan.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 17:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.906

    Lando: "Max heeft over het algemeen veel verstand van heel erg veel dingen, maar er zijn ook dingen waar hij gewoon geen verstand van heeft"

    Nou, vooruit dan omdat jullie dat van mij verwachten.
    Dat Max veel verstand heeft is natuurlijk onzin......als je tenslotte op die leeftijd nog met 'n leesplankje en telraam dingen moet schrijven of optellen.....tja.

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 17:30
    • Lulham

      Posts: 587

      Je gaat hard achteruit Ouw.

      • + 9
      • 29 nov 2025 - 17:39
  • Ferdi12

    Posts: 763

    Logisch dat er niet mee eens is, maar het is wel de waarheid.Ik denk dat zelfs vriend van Ouw en Leclerc al kampioen zouden zijn.

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 17:30
  • Larry Perkins

    Posts: 61.759

    Wat een geneuzel, de media proberen gewoon een controverse te creëren.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 17:48
  • Polleke2

    Posts: 1.824

    Iedereen weet wat er in 2023 is gebeurd,dus dat kan geen groot nieuws zijn voor Norris.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:25

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar