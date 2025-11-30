user icon
Worstelende Hamilton vindt Ferrari beter worden

Het Formule 1-seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan voor Lewis Hamilton. Hij stelde vorige week in Las Vegas al teleur, en ook in Qatar is het vooralsnog één groot drama. Hamilton kwam weer niet door Q1 heen, maar was wel van mening dat zijn auto veel beter aanvoelde.

Hamilton was vorige week de langzaamste coureur in de kwalificatie in Las Vegas. Dit weekend wilde hij op het circuit van Losail in Qatar sportieve revanche nemen, maar dat lijkt hem vooralsnog niet te lukken. In de sprint kwalificatie bleef hij haken in het achterveld, en de sprintrace was ook geen succes. Hij startte vanuit de pitlane en kwam daarna amper vooruit.

De verwachtingen voor de kwalificatie waren iets hoger gespannen, maar ook daar leek het nergens op. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc had het ook moeilijk, maar het ging bij hem niet zo slecht als bij de Brit. Hamilton wist op geen enkel moment te overtuigen en moest het doen met de achttiende tijd. Hij wist alleen Lance Stroll en Franco Colapinto achter zich te houden.

Wat was het gevoel?

Voor het tweede raceweekend op rij werd Hamilton uitgeschakeld in Q1, en dat was een enorme dreun voor de zevenvoudig wereldkampioen. In gesprek met Sky Sports deed hij een opvallende uitspraak: "De auto voelde nu juist beter aan, dat is alleen niet terug te zien in de rondetijden die we hebben gereden."

Waar ging het mis?

Volgens Hamilton ging het eigenlijk best wel goed, maar gooide hij alles weg in de laatste fase van de sessie: "De auto voelde gewoon goed aan. Om eerlijk te zijn voelde hij beter aan dan in de rest van het weekend. We zagen er eigenlijk best oké uit, maar we kregen het gewoon niet voor elkaar in de laatste ronde."

Hamilton had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc, die ook een waardeloze sessie kende. De Monegask spinde aan het einde van de sessie, en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende tijd.

MustFeed

Posts: 10.415

Het is typisch dat Mercedes dit jaar een stuk beter is dan vorig jaar en Ferrari, dat vorig jaar nog meestreed om het constructeurskampioenschap, nu de plek van Mercedes heeft ingenomen.

Nu denk ik sowieso dat de impact van een coureur op de ontwikkeling van de wagen nogal overdreven wordt. Maar... [Lees verder]

  • 3
  • 30 nov 2025 - 15:25
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Qatar 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • OfficialPradero

    Posts: 1.477

    Die spin van Charles was wel de mooiste actie van t weekend. ben er nog duizelig van.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 14:39
  • OneRace

    Posts: 2.776

    “… let’s retire the team…” 😱

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 15:00
  • Rimmer

    Posts: 13.062

    Als die auto goed aanvoelt dan kan je hem op de limiet rijden. Dat doen ze echter niet want als ze dat proberen a la Leclerc dan gaat het mis.
    Maar Charles probeert het tenminste en houdt zicht op punten of misschien wel een top 5.
    Lewis doet helemaal niets met die auto en probeert het ook niet eens. We zien hem geen enkel weekend vechten of op de limiet proberen te rijden. Het is allemaal gezapig en een beetje traantjes laten. Nooit probeert hij eens iets extra’s te geven. Ontzettend triest seizoen van een troosteloze uitgebluste rijder die het best betaald krijgt van allemaal.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 15:16
  • Pleen

    Posts: 769

    Ik raak echt depressief als ik Lewis zie hoe hij de pers te woord staat. Staat ie daar totaal energieloos en hij komt haast niet meer uit z'n woorden. Hou er gewoon mee op joh, ga lekker de dingen doen die je leuk vindt. Je hoeft niets meer te bewijzen!

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 15:23
  • MustFeed

    Posts: 10.415

    Het is typisch dat Mercedes dit jaar een stuk beter is dan vorig jaar en Ferrari, dat vorig jaar nog meestreed om het constructeurskampioenschap, nu de plek van Mercedes heeft ingenomen.

    Nu denk ik sowieso dat de impact van een coureur op de ontwikkeling van de wagen nogal overdreven wordt. Maar we kunnen in ieder geval definitief een streep zetten door de theorie dat Hamilton een wagen beter maakt. Als er al correlatie is dan gaat die hoofdzakelijk de andere richting op bij Hamilton.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 15:25
  • Larry Perkins

    Posts: 61.775

    Lewis: "De auto voelde zo goed aan dat ik expres in slow motion heb gereden om er zolang mogelijk van te genieten. Heerlijk!"

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 15:55

