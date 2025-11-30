Het Formule 1-seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan voor Lewis Hamilton. Hij stelde vorige week in Las Vegas al teleur, en ook in Qatar is het vooralsnog één groot drama. Hamilton kwam weer niet door Q1 heen, maar was wel van mening dat zijn auto veel beter aanvoelde.

Hamilton was vorige week de langzaamste coureur in de kwalificatie in Las Vegas. Dit weekend wilde hij op het circuit van Losail in Qatar sportieve revanche nemen, maar dat lijkt hem vooralsnog niet te lukken. In de sprint kwalificatie bleef hij haken in het achterveld, en de sprintrace was ook geen succes. Hij startte vanuit de pitlane en kwam daarna amper vooruit.

De verwachtingen voor de kwalificatie waren iets hoger gespannen, maar ook daar leek het nergens op. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc had het ook moeilijk, maar het ging bij hem niet zo slecht als bij de Brit. Hamilton wist op geen enkel moment te overtuigen en moest het doen met de achttiende tijd. Hij wist alleen Lance Stroll en Franco Colapinto achter zich te houden.

Wat was het gevoel?

Voor het tweede raceweekend op rij werd Hamilton uitgeschakeld in Q1, en dat was een enorme dreun voor de zevenvoudig wereldkampioen. In gesprek met Sky Sports deed hij een opvallende uitspraak: "De auto voelde nu juist beter aan, dat is alleen niet terug te zien in de rondetijden die we hebben gereden."

Waar ging het mis?

Volgens Hamilton ging het eigenlijk best wel goed, maar gooide hij alles weg in de laatste fase van de sessie: "De auto voelde gewoon goed aan. Om eerlijk te zijn voelde hij beter aan dan in de rest van het weekend. We zagen er eigenlijk best oké uit, maar we kregen het gewoon niet voor elkaar in de laatste ronde."

Hamilton had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc, die ook een waardeloze sessie kende. De Monegask spinde aan het einde van de sessie, en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende tijd.