Stroll gaat voor wereldtitel met Aston Martin: "Ik ben onverbiddelijk"
  Gepubliceerd op 04 nov 2025 14:09
  9
  Door: Jeroen Immink

Lawrence Stroll kijkt met grootse ambities richting 2026. De teameigenaar van Aston Martin is vastbesloten om van zijn renstal een Formule 1-topteam te maken en schuwt daarbij harde maatregelen niet. In een video op het YouTube-kanaal van het team laat de Canadese zakenman er geen misverstand over bestaan: de missie is wereldkampioen worden — en Stroll zal pas tevreden zijn als dat lukt.

De Formule 1 staat op het punt een nieuw tijdperk in te luiden, met ingrijpende technische veranderingen en nieuwe motorvoorschriften. Voor Aston Martin wordt het een nog grotere uitdaging dan voor de meeste concurrenten, want het team ruilt de Mercedes-motoren in voor krachtbronnen van Honda. “Voor het eerst in ons bestaan zijn we een fabrieksteam,” vertelt Stroll trots. “We ontwikkelen de auto en de motor als één geheel, in plaats van dat we een klantenmotor moeten inpassen.”

Stroll gaat voor de wereldtitel 

Die samenwerking met Honda markeert een belangrijke stap in de groeiplannen van de Britse renstal. Stroll ziet een team dat steeds meer vorm krijgt en een duidelijke richting opgaat. “Er heerst veel opwinding binnen de fabriek,” zegt hij. “Maar de verwachtingen zijn hoog, en terecht. Ik ben onverbiddelijk; ik geef niet op totdat de missie is volbracht.”

Naast de komst van Honda kreeg Aston Martin dit jaar ook een forse kwaliteitsinjectie met de toevoeging van ontwerplegende Adrian Newey, die in maart overstapte van Red Bull Racing. De invloed van de topontwerper is volgens Stroll nu al merkbaar. “Adrian brengt een schat aan ervaring en visie mee. Samen met hem, Lance Stroll en Fernando Alonso bouwen we aan iets speciaals.”

Met het fabriekspartnerschap met Honda én een vernieuwd technisch leiderschap wil Stroll de volgende grote stap zetten. Zijn boodschap is helder: Aston Martin gaat niet langer voor bijrollen.

 

    • Snork

      Posts: 22.042

      Precies. Het wordt niks met die Newey erbij.

      • + 1
      • 4 nov 2025 - 14:32
  • Sander

    Posts: 1.536

    Als die andere Stroll nu ook eens 10% van die ambities had....

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 14:29
  • Olav Drol

    Posts: 607

    Gelukkig zegt hij dat hij voor de wereldtitel gaat. Hij had ook kunnen zeggen dat hij voor de weteldtitel voor zijn zoon gaat. Dat was een stuk moeilijker geweest.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 14:29
  • Polleken

    Posts: 966

    Het zou moeten kunnen met Newey en Honda maar dat gaat Lance niet worden.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 14:32
  • @

    Posts: 366

    Welke ? Lawrence ? Ja dat zie ik nog wel gebeuren, Aston Martin WCC, weet nog niet in welk jaar, maar die kans schat ik groter

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 14:35
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.675

    je moet bewondering hebben voor zijn Don Quichot achtige fixatie. Maar net als Don Quichot vecht hij tegen de windmolen waarvan hij denkt dat het een reus is zolang hij niet in wil zien dat zijn zoon niet de wereldkampioen en SP is waarvoor hij hem als een hele leven probeert op te lijnen

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 15:00
  • k.w

    Posts: 1.157

    Nee de boodschap voorbijstrollen bedoeld hij .

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 15:04
  • Pleen

    Posts: 714

    Snap niet dat er zakenlui zijn die nog geld pompen in je team want met jouw zoon achter het stuur wordt het tien keer niks.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 15:20

