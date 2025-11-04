Lawrence Stroll kijkt met grootse ambities richting 2026. De teameigenaar van Aston Martin is vastbesloten om van zijn renstal een Formule 1-topteam te maken en schuwt daarbij harde maatregelen niet. In een video op het YouTube-kanaal van het team laat de Canadese zakenman er geen misverstand over bestaan: de missie is wereldkampioen worden — en Stroll zal pas tevreden zijn als dat lukt.

De Formule 1 staat op het punt een nieuw tijdperk in te luiden, met ingrijpende technische veranderingen en nieuwe motorvoorschriften. Voor Aston Martin wordt het een nog grotere uitdaging dan voor de meeste concurrenten, want het team ruilt de Mercedes-motoren in voor krachtbronnen van Honda. “Voor het eerst in ons bestaan zijn we een fabrieksteam,” vertelt Stroll trots. “We ontwikkelen de auto en de motor als één geheel, in plaats van dat we een klantenmotor moeten inpassen.”

Stroll gaat voor de wereldtitel

Die samenwerking met Honda markeert een belangrijke stap in de groeiplannen van de Britse renstal. Stroll ziet een team dat steeds meer vorm krijgt en een duidelijke richting opgaat. “Er heerst veel opwinding binnen de fabriek,” zegt hij. “Maar de verwachtingen zijn hoog, en terecht. Ik ben onverbiddelijk; ik geef niet op totdat de missie is volbracht.”

Naast de komst van Honda kreeg Aston Martin dit jaar ook een forse kwaliteitsinjectie met de toevoeging van ontwerplegende Adrian Newey, die in maart overstapte van Red Bull Racing. De invloed van de topontwerper is volgens Stroll nu al merkbaar. “Adrian brengt een schat aan ervaring en visie mee. Samen met hem, Lance Stroll en Fernando Alonso bouwen we aan iets speciaals.”

Met het fabriekspartnerschap met Honda én een vernieuwd technisch leiderschap wil Stroll de volgende grote stap zetten. Zijn boodschap is helder: Aston Martin gaat niet langer voor bijrollen.