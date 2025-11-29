Het team van Red Bull Racing heeft een groot gedeelte van de vloer van de auto van Max Verstappen vervangen richting de sprintrace in Qatar. In de sprint kwalificatie knalde hij hard door een grindstrook heen, en dat heeft voor flinke schade gezorgd. Het levert hem echter geen straf op.

Verstappen kwam in de sprint kwalificatie niet verder dan de teleurstellende zesde tijd. Hij had in de sessie veel last van gestuiter, en in SQ3 schoot hij dan ook wijd tijdens zijn eerste snelle ronde. Hij knalde vol door de grindstrook die direct naast de baan ligt, en op de beelden was al te zien dat hij zijn t-tray had beschadigd. Wat er verder kapot was gegaan, was niet helemaal duidelijk.

De FIA heeft nu echter een document gedeeld met welke onderdelen de teams hebben vervangen onder de parc fermé-regels. Als een team een onderdeel vervangt door een nieuw onderdeel met dezelfde specificatie, levert dit geen straf op. Uit het document blijkt dat veel teams onderdelen hebben vervangen na de sprint kwalificatie.

Nieuwe vloer voor Verstappen

Bij Red Bull valt op dat ze Verstappens vloer volledig hebben vervangen na het uitstapje in de sprint kwalificatie, alleen de plank en de skid blocks zijn niet vervangen. Verder is ook de 'keel' vervangen, wat ook deel uitmaakt van de vloer zelf. Verder is er een element aan de brakeduct rechtsachter vervangen en zijn er ook delen van de wielophanging gewisseld.

Bij Verstappens grote concurrent McLaren zijn er ook veranderingen doorgevoerd aan de auto's van Oscar Piastri en Lando Norris. Bij polesitter Piastri zijn er een aantal delen aan de brakeducts vervangen, terwijl ook Norris een nieuwe vloer heeft gekregen. De Brit schoot tijdens zijn laatste ronde door de grindstrook in de laatste bocht, en dat heeft ervoor gezorgd dat McLaren heeft ingegrepen.

Grotere veranderingen

Eerder werd al duidelijk dat drie teams ervoor hebben gekozen om de set-up te wijzigen bij één of allebei hun coureurs. Hierdoor starten Lance Stroll, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Franco Colapinto de sprintrace vanuit de pitlane.