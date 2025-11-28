user icon
Verstappen beschadigt Red Bull-bolide bij opmerkelijk moment

Verstappen beschadigt Red Bull-bolide bij opmerkelijk moment

Max Verstappen kwam vandaag in de sprint kwalificatie in Qatar niet verder dan de zesde tijd. De Red Bull-coureur had het lastig in de laatste fase van de sessie, en knalde ook vol door een strook grind. Uit beelden blijkt dat Verstappen zijn vloer beschadigde bij dit moment.

Verstappen deed er alles aan om de uitdaging aan te gaan met zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen kwam als eerste de baan op in de sprint kwalificatie, en kan zijn concurrenten aardig bijhouden op de mediumbanden. Hij leek een outsider te zijn voor de sprintpole, maar in de allesbeslissende derde kwalificatiesessie ging het mis.

Verstappen had veel last van gestuiter, en vloog wijd in bocht 4. Hierdoor belandde hij in de grindstrook die direct naast de baan is aangelegd. Hij knalde vol door het grind, en kwam daarna niet meer in het stuk voor. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd, en had bijna een halve seconde achterstand op de poletijd van Piastri.

Wat ging er mis?

Na afloop van de sprint kwalificatie op het circuit van Losail werd duidelijk dat Verstappen schade had gereden bij zijn uitstapje. Hij stuiterde vol door het grind en leek vooral de voorkant van zijn vloer te beschadigen. Uit de beelden blijkt dat er een groot gat werd geslagen in de zogenaamde t-tray. Met het blote oog was er verder weinig schade te zien aan de auto van Verstappen, maar waarschijnlijk zal er wel meer aan de hand zijn geweest.

Moet Red Bull de auto repareren?

De auto van Verstappen bevindt zich nu onder de parc fermé-regels, en dat betekent dat ze geen grote veranderingen mogen doorvoeren. Teams mogen onder deze regels wel aanpassingen doorvoeren als de auto schade heeft opgelopen, en de onderdelen van dezelfde specificaties zijn. Mocht een team besluiten een ander soort specificatie van een onderdeel op de auto te zetten, dan volgt er een straf. Bij Verstappen lijkt dit niet het geval te zijn, uit de documenten van de FIA zal morgen blijken wat Red Bull heeft aangepast.

Reacties (2)

  hupholland

    Posts: 9.431

    jammer, pole had er misschien toch nog wel ingezeten als je kijkt naar hoe dichtbij Russell nog kwam en hoe makkelijk Tsunoda vandaag meekwam. Vloer rijdt ie zelf kapot, dus dat vindt ik geen excuus, misschien iets teveel risico genomen voor de bankerlap en met de setup. Vraag me wel af hoe dat morgen gaat met meer brandstof in de auto. Mogen ze er morgen na de sprint ook een nieuwe plank onderzetten, of moet het hele weekend met dezelfde doen?

    28 nov 2025 - 22:27
    NicoS

      Posts: 19.722

      Na de sprint gaat er weer een nieuwe onder voor de kwalificatie. Ook in een normaal weekend krijgen ze een nieuwe plank voor de kwalificatie die dan ook in de race gebruikt moet worden.

      28 nov 2025 - 22:30

