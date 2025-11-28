Max Verstappen kwam vandaag in de sprint kwalificatie in Qatar niet verder dan de zesde tijd. De Red Bull-coureur had het lastig in de laatste fase van de sessie, en knalde ook vol door een strook grind. Uit beelden blijkt dat Verstappen zijn vloer beschadigde bij dit moment.

Verstappen deed er alles aan om de uitdaging aan te gaan met zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen kwam als eerste de baan op in de sprint kwalificatie, en kan zijn concurrenten aardig bijhouden op de mediumbanden. Hij leek een outsider te zijn voor de sprintpole, maar in de allesbeslissende derde kwalificatiesessie ging het mis.

Verstappen had veel last van gestuiter, en vloog wijd in bocht 4. Hierdoor belandde hij in de grindstrook die direct naast de baan is aangelegd. Hij knalde vol door het grind, en kwam daarna niet meer in het stuk voor. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd, en had bijna een halve seconde achterstand op de poletijd van Piastri.

Wat ging er mis?

Na afloop van de sprint kwalificatie op het circuit van Losail werd duidelijk dat Verstappen schade had gereden bij zijn uitstapje. Hij stuiterde vol door het grind en leek vooral de voorkant van zijn vloer te beschadigen. Uit de beelden blijkt dat er een groot gat werd geslagen in de zogenaamde t-tray. Met het blote oog was er verder weinig schade te zien aan de auto van Verstappen, maar waarschijnlijk zal er wel meer aan de hand zijn geweest.

Moet Red Bull de auto repareren?

De auto van Verstappen bevindt zich nu onder de parc fermé-regels, en dat betekent dat ze geen grote veranderingen mogen doorvoeren. Teams mogen onder deze regels wel aanpassingen doorvoeren als de auto schade heeft opgelopen, en de onderdelen van dezelfde specificaties zijn. Mocht een team besluiten een ander soort specificatie van een onderdeel op de auto te zetten, dan volgt er een straf. Bij Verstappen lijkt dit niet het geval te zijn, uit de documenten van de FIA zal morgen blijken wat Red Bull heeft aangepast.