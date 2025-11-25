user icon
icon

Marko zet McLaren onder druk: "Wij hebben Max Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko zet McLaren onder druk: "Wij hebben Max Verstappen"
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri gaat aankomend weekend verder in Qatar. De druk staat er vol op, en Verstappen zal moeten scoren op het circuit van Losail. Red Bull-adviseur Helmut Marko opent de aanval, en stelt dat hij niets kan met de beweringen dat Qatar beter bij McLaren past.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij versloeg Norris, die als tweede over de streep kwam. Hij liep hierdoor een klein beetje in op de Britse McLaren-coureur, maar uren na afloop van de race veranderde het beeld. De auto's van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Piastri kwamen niet door de technische keuring van de FIA, en ze werden gediskwalificeerd.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen staat daardoor nu op gelijke hoogte met Piastri, en hij heeft slechts een achterstand van 24 WK-punten op Norris. Het Formule 1-seizoen telt nog twee races: Qatar en Abu Dhabi. In principe kan Norris aankomend weekend in Qatar de wereldtitel veiligstellen, maar dan moet hij het wel beter doen dan Verstappen en Piastri. Op het circuit van Losail wordt ook een sprintrace verreden, en er kan dus nog van alles gebeuren.

Is Losail een McLaren-circuit?

Veel kenners denken dat het circuit van Losail beter bij McLaren past dan bij Red Bull. Daar denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko anders over, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik hoor de hele tijd al dat iets een McLaren-circuit zou zijn... Maar wij beschikken over Max Verstappen en hij is een winnaar, dus we gaan ervoor."

Red Bull gaat vol voor de titel

Marko wil niet opgeven, en stelt dat ze bij Red Bull maar één doel hebben: "Het vijfde wereldkampioenschap van Max is echt het enige wat we willen."

De kans lijkt groter te zijn dat Verstappen dit jaar tweede gaat worden, maar daar wil Marko niets van weten. De Oostenrijker wil vol gaan aanvallen: "De tweede plek is, zoals Ron Dennis altijd zei, de plek van de eerste verliezer. We willen gewoon winnen."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar