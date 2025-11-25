De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri gaat aankomend weekend verder in Qatar. De druk staat er vol op, en Verstappen zal moeten scoren op het circuit van Losail. Red Bull-adviseur Helmut Marko opent de aanval, en stelt dat hij niets kan met de beweringen dat Qatar beter bij McLaren past.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij versloeg Norris, die als tweede over de streep kwam. Hij liep hierdoor een klein beetje in op de Britse McLaren-coureur, maar uren na afloop van de race veranderde het beeld. De auto's van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Piastri kwamen niet door de technische keuring van de FIA, en ze werden gediskwalificeerd.

Verstappen staat daardoor nu op gelijke hoogte met Piastri, en hij heeft slechts een achterstand van 24 WK-punten op Norris. Het Formule 1-seizoen telt nog twee races: Qatar en Abu Dhabi. In principe kan Norris aankomend weekend in Qatar de wereldtitel veiligstellen, maar dan moet hij het wel beter doen dan Verstappen en Piastri. Op het circuit van Losail wordt ook een sprintrace verreden, en er kan dus nog van alles gebeuren.

Is Losail een McLaren-circuit?

Veel kenners denken dat het circuit van Losail beter bij McLaren past dan bij Red Bull. Daar denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko anders over, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik hoor de hele tijd al dat iets een McLaren-circuit zou zijn... Maar wij beschikken over Max Verstappen en hij is een winnaar, dus we gaan ervoor."

Red Bull gaat vol voor de titel

Marko wil niet opgeven, en stelt dat ze bij Red Bull maar één doel hebben: "Het vijfde wereldkampioenschap van Max is echt het enige wat we willen."

De kans lijkt groter te zijn dat Verstappen dit jaar tweede gaat worden, maar daar wil Marko niets van weten. De Oostenrijker wil vol gaan aanvallen: "De tweede plek is, zoals Ron Dennis altijd zei, de plek van de eerste verliezer. We willen gewoon winnen."