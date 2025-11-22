Williams-coureur Carlos Sainz kan opgelucht ademhalen na de kwalificatie in Las Vegas. De Spanjaard noteerde de derde tijd in de regen, maar moest zich na afloop melden vanwege een mogelijke overtreding. De stewards hebben besloten geen straf uit te delen.

Sainz was één van de sterren van de kwalificatie in Las Vegas. De Spanjaard ging als de brandweer, en vocht zelfs mee om de pole position. Aan het begin van de sessie ging hij echter wijd, en dook hij een uitloopzone in. Toen hij weer de baan op wilde komen, zag hij daar de Aston Martin van Lance Stroll aankomen. Dit leverde een onderzoek op, maar de stewards delen geen straf uit. Ze wijzen onder meer naar het slechte zicht.

Op beelden was te zien hoe Stroll flink moest afremmen toen Sainz ineens een uitloopzone uit kwam rijden. Normaal gesproken bestaat hier geen excuus voor, maar nu was het flink aan het regenen in Las Vegas. Door het gladde asfalt was er al weinig grip, en het feit dat er in het donker werd gereden op een natte baan tussen de neonverlichting van de casino's, zorgde ook voor slecht zicht.

Stroll helpt Sainz

De stewards bespraken het moment met zowel Sainz als Stroll. Een vertegenwoordiger van Strolls team Aston Martin gaf aan dat de actie van Sainz niet voor significante problemen had gezorgd. Ze verloren weinig tijd, en Stroll vond de move van Sainz ook niet gevaarlijk. Hij hielp zijn concullega met deze bewering, want voor de stewards is dit een belangrijk bewijsstuk.

Wat beslissen de stewards?

De stewards concludeerden namelijk aan de hand van deze verklaringen, de data en de verklaring van Sainz, dat er geen straf nodig is. Ze wegen ook mee dat het zicht aan het begin van de kwalificatie zeer slecht was, en dat Sainz dus mogelijk niet heeft gezien wat er aan de hand was.

Voor de Spanjaard is dit een grote opluchting, want hij mag nu gaan dromen van een topresultaat. Hij start de race als derde, en weet dat zijn Williams goed bij deze baan past.