FIA-stewards hakken knoop door over straf Sainz

FIA-stewards hakken knoop door over straf Sainz
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 07:48
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Williams-coureur Carlos Sainz kan opgelucht ademhalen na de kwalificatie in Las Vegas. De Spanjaard noteerde de derde tijd in de regen, maar moest zich na afloop melden vanwege een mogelijke overtreding. De stewards hebben besloten geen straf uit te delen.

Sainz was één van de sterren van de kwalificatie in Las Vegas. De Spanjaard ging als de brandweer, en vocht zelfs mee om de pole position. Aan het begin van de sessie ging hij echter wijd, en dook hij een uitloopzone in. Toen hij weer de baan op wilde komen, zag hij daar de Aston Martin van Lance Stroll aankomen. Dit leverde een onderzoek op, maar de stewards delen geen straf uit. Ze wijzen onder meer naar het slechte zicht.

Op beelden was te zien hoe Stroll flink moest afremmen toen Sainz ineens een uitloopzone uit kwam rijden. Normaal gesproken bestaat hier geen excuus voor, maar nu was het flink aan het regenen in Las Vegas. Door het gladde asfalt was er al weinig grip, en het feit dat er in het donker werd gereden op een natte baan tussen de neonverlichting van de casino's, zorgde ook voor slecht zicht.

Stroll helpt Sainz

De stewards bespraken het moment met zowel Sainz als Stroll. Een vertegenwoordiger van Strolls team Aston Martin gaf aan dat de actie van Sainz niet voor significante problemen had gezorgd. Ze verloren weinig tijd, en Stroll vond de move van Sainz ook niet gevaarlijk. Hij hielp zijn concullega met deze bewering, want voor de stewards is dit een belangrijk bewijsstuk.

Wat beslissen de stewards?

De stewards concludeerden namelijk aan de hand van deze verklaringen, de data en de verklaring van Sainz, dat er geen straf nodig is. Ze wegen ook mee dat het zicht aan het begin van de kwalificatie zeer slecht was, en dat Sainz dus mogelijk niet heeft gezien wat er aan de hand was.

Voor de Spanjaard is dit een grote opluchting, want hij mag nu gaan dromen van een topresultaat. Hij start de race als derde, en weet dat zijn Williams goed bij deze baan past.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.311
  • Podiums 28
  • Grand Prix 229
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
