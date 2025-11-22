Carlos Sainz was dé verrassing van de kwalificatie op het kletsnatte circuit van Las Vegas. In de straten van het gokparadijs noteerde hij de derde tijd, maar de kans is aanwezig dat hij deze positie gaat verliezen. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards.

Sainz was de opvallendste naam in de strijd om de pole position in Las Vegas. Zijn Williams-bolide oogde snel, en Sainz kwam net te kort om Norris en Verstappen uit te dagen. De derde tijd was een welkome verrassing voor Williams, maar het feestje wordt mogelijk verpest. Sainz zou op een onveilige manier de baan op zijn gereden na een spin, en zat hiermee mogelijk Lance Stroll in de weg.

Op beelden is te zien dat Sainz aan het begin van de kwalificatie in de regen een uitloopzone in schoot, en dat hij weer de baan opkomt op het moment dat Aston Martin-coureur Stroll bezig is met een snelle ronde. De Canadees zag Sainz niet aankomen, en moest dus afremmen. Uiteindelijk waren de gevolgen niet heel groot, maar de stewards zijn over het algemeen niet heel blij met coureurs die de baan betreden op een onveilige manier.

De rol van Stroll

Stroll mag bij de stewards gaan aangeven hoe hij keek naar het moment met Sainz, en zijn verklaring kan de Spanjaard mogelijk redden. Sainz kan hiervoor een gridstraf krijgen, wat een pijnlijke dreun zou zijn voor hem. Stroll werd overigens geëlimineerd in Q2, nadat Aston Martin de gok nam om hem op de inters de baan op te sturen.

Waar moeten de stewards naar kijken?

De stewards krijgen het druk, want na de spannende kwalificatie moeten ze veel momenten onderzoeken. Niet alleen Sainz en Stroll moeten zich melden, ook een vertegenwoordiger van Mercedes mag in het rijtje aanschuiven. Hij mag uitleg gaan geven over het niet aanleveren van de formulieren over de set-ups van de auto's van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Het team van Alpine moet zich met Franco Colapinto melden voor een andere overtreding.