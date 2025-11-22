Lando Norris was de beste van het waterballet in Las Vegas. Tijdens de regenachtige kwalificatie in Las Vegas was de McLaren-coureur de snelste man. Na afloop was Norris dan ook zeer tevreden en ziet hij mogelijkheden in de race.

De kwalificatie was allesbehalve makkelijk in Las Vegas. In de straten van 'Sin City' had het behoorlijk geregend en door de koude temperaturen, werden de Formule 1-coureurs gedwongen om met de blauwe regenband te rijden. Dit resulteerde in een klapper van Alexander Albon in Q1 en een hoop auto's die gleden of rechtdoor schoten. Toch stond Norris op de juiste plek in Q3 en pakte hij pole. "KOM OP", zo klonk het bevrijdend op de boardradio.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯___Escaped_link_6921625316704___ ___Escaped_link_6921625316706___ pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6921625316708___

Norris ongenaakbaar naar pole

Norris was zeer te spreken na afloop van de kwalificatiesessie. "Dat was zo stressvol als de hel", zo zei hij nadat hij was uitgestapt uit de auto. "Het voelde alsof de eerste sectoren goed gingen. Maar het was zo enorm glad. Je kon zo je auto verliezen. Niet de beste omstandigheden, maar uiteindelijk een goede kwalificatie. Ik ben blij dat het stopte met regenen en dat ik nu pole heb", voegde hij daaraan toe.

Vlak voor de kwalificatie had Norris niet in de gaten dat het had geregend. "Ik deed een dutje voor de kwalificatie en ik verwachtte dat het droog zou zijn en toen ik wakker werd, zag ik dat het regende en ik dacht: oh nee, dit gaat niet goed komen", vertelde hij lachend.

Norris in gevecht met Verstappen

Norris krijgt goed gezelschap op de eerste startrij in Las Vegas. Max Verstappen zal als tweede starten achter leider van het wereldkampioenschap. Norris - die in de vorm van zijn leven is - kijkt uit naar een goed gevecht met de viervoudig wereldkampioen. "De snelheid is het hele weekend goed. Ik had niet verwacht in de regen zo goed te zijn. Dus daar ben ik blij mee. Het wordt een interessante race met Max (Verstappen) en Carlos Sainz, maar we gaan het wel zien", concludeerde de Brit uiteindelijk.