Norris lag te slapen voor verovering pole position: "Zo stressvol als de hel!"
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 06:19
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris was de beste van het waterballet in Las Vegas. Tijdens de regenachtige kwalificatie in Las Vegas was de McLaren-coureur de snelste man. Na afloop was Norris dan ook zeer tevreden en ziet hij mogelijkheden in de race. 

De kwalificatie was allesbehalve makkelijk in Las Vegas. In de straten van 'Sin City' had het behoorlijk geregend en door de koude temperaturen, werden de Formule 1-coureurs gedwongen om met de blauwe regenband te rijden. Dit resulteerde in een klapper van Alexander Albon in Q1 en een hoop auto's die gleden of rechtdoor schoten. Toch stond Norris op de juiste plek in Q3 en pakte hij pole. "KOM OP", zo klonk het bevrijdend op de boardradio.

Norris ongenaakbaar naar pole

Norris was zeer te spreken na afloop van de kwalificatiesessie. "Dat was zo stressvol als de hel", zo zei hij nadat hij was uitgestapt uit de auto. "Het voelde alsof de eerste sectoren goed gingen. Maar het was zo enorm glad. Je kon zo je auto verliezen. Niet de beste omstandigheden, maar uiteindelijk een goede kwalificatie. Ik ben blij dat het stopte met regenen en dat ik nu pole heb", voegde hij daaraan toe. 

Vlak voor de kwalificatie had Norris niet in de gaten dat het had geregend. "Ik deed een dutje voor de kwalificatie en ik verwachtte dat het droog zou zijn en toen ik wakker werd, zag ik dat het regende en ik dacht: oh nee, dit gaat niet goed komen", vertelde hij lachend.

 Norris in gevecht met Verstappen 

Norris krijgt goed gezelschap op de eerste startrij in Las Vegas. Max Verstappen zal als tweede starten achter leider van het wereldkampioenschap. Norris - die in de vorm van zijn leven is - kijkt uit naar een goed gevecht met de viervoudig wereldkampioen. "De snelheid is het hele weekend goed. Ik had niet verwacht in de regen zo goed te zijn. Dus daar ben ik blij mee. Het wordt een interessante race met Max (Verstappen) en Carlos Sainz, maar we gaan het wel zien", concludeerde de Brit uiteindelijk. 

 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

