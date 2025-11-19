Lando Norris is dit jaar de grootste rivaal van Red Bull-superster Max Verstappen. De twee coureurs kunnen het naast de baan goed met elkaar vinden, en waren zelfs bijna Red Bull-collega's. Helmut Marko legt namelijk uit dat ze hebben onderhandeld met Norris en zijn entourage.

Norris voert momenteel het wereldkampioenschap aan met een kleine voorsprong op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen volgt op de derde plaats met een achterstand van 49 punten op Norris, en hij heeft aankomend weekend in Las Vegas een goede prestatie nodig om nog kans te blijven maken op de wereldtitel. Norris verloor vorig jaar de strijd van Norris, en kan nu sportieve revanche nemen.

Norris leek lange tijd last te hebben van de grote druk, maar dat lijkt nu tot het verleden te behoren. Norris heeft het momentum te pakken en wist de Grands Prix van Mexico en Brazilië op zijn naam te schrijven. Verstappen verloor hier terrein, maar kan in Las Vegas weer terugslaan.

Red Bull jaagde op Norris

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook onder de indruk van Norris. In de podcast Beyond the Grid legt Marko uit dat hij Norris wilde contracteren: "In een heel vroeg stadium hebben we onderhandelingen gevoerd met Lando Norris, maar uiteindelijk hebben we hem niet weten vast te leggen."

Marko is nog altijd onder de indruk van Verstappen: "Maar ik denk nog steeds dat hij goed in ons team had kunnen passen. Maar goed, je kunt niet iedereen voor je winnen. Dus daarna focusten we ons op het vinden van andere kampioenen."

Wie hebben het niet gehaald?

Als Marko wordt gevraagd of hij ook wel eens ongelijk heeft gehad met het vastleggen van coureurs, geeft hij dat eerlijk toe. De Oostenrijker wil echter geen naam noemen: "Nee. Van veel coureurs dachten we dat ze het geweldig zouden doen, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. Ze hadden zeker wel het talent, maar ze werkten vaak niet hard genoeg of ze waren mentaal niet weerbaar genoeg."

"Als je de stap maakt naar de Formule 1, dan is elke vorm van druk echt dubbel zo groot. Je moet elke ronde weten te leveren, niet iedereen kan dat soort druk aan."