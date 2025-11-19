Max Verstappen lijkt dit jaar naast de wereldtitel te gaan pakken in de Formule 1. Theoretisch gezien maakt hij nog kans op de titel, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Het maakt F1-legende Emerson Fittipaldi niets uit, hij vindt Verstappen nog altijd de beste coureur van het veld.

Na zijn prachtige inhaalrace in Brazilië bereidt Verstappen zich nu voor op de aanstaande Grand Prix van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen moet daar scoren om nog kans te blijven maken op de wereldtitel, want anders verliest hij de aansluiting bij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Als Norris wint in Las Vegas, dan moet Verstappen als tweede finishen, anders is de titeldroom definitief voorbij.

Verstappen zal aankomend weekend eerst veel vragen moeten beantwoorden over zijn inhaalrace in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo startte hij de Grand Prix vanuit de pitlane, maar vloog hij door het veld en werd hij afgevlagd als derde. Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op, en veel lof van de Braziliaanse fans. Na zijn inhaaltocht in de regen naar de zege vorig jaar, kan ook deze race in dat rijtje worden geplaatst.

Is Verstappen de beste F1-coureur?

Niet alleen de fans, maar ook de legendes van de sport zijn onder de indruk. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi hoeft er niet lang over na te denken als hij in gesprek met Infobae wordt gevraagd wie de beste coureur van de sport is: "Dat is wel een lastige, maar als het aan mij ligt is dat Verstappen. Ik denk namelijk dat hij technisch net iets boven de rest van het veld uitsteekt."

Indrukwekkende prestaties

De 78-jarige Fittipaldi denkt nog graag terug aan Verstappens inhaalrace van vorig jaar in de regen. De Braziliaan, die veel successen beleefde in dienst van McLaren, komt superlatieven te kort: "Vorig jaar startte hij als zestiende en wist hij hier te winnen in de regen. Dat was heel indrukwekkend."

Verstappen won dit jaar niet, maar stond wel op het podium na een inhaalrace. Aankomend weekend gaat het F1-seizoen verder in Las Vegas, waarna er ook nog wordt geracet in Qatar en Abu Dhabi.