McLaren-legende vindt Verstappen de beste F1-coureur
  Gepubliceerd op 19 nov 2025 07:36
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt dit jaar naast de wereldtitel te gaan pakken in de Formule 1. Theoretisch gezien maakt hij nog kans op de titel, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Het maakt F1-legende Emerson Fittipaldi niets uit, hij vindt Verstappen nog altijd de beste coureur van het veld.

Na zijn prachtige inhaalrace in Brazilië bereidt Verstappen zich nu voor op de aanstaande Grand Prix van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen moet daar scoren om nog kans te blijven maken op de wereldtitel, want anders verliest hij de aansluiting bij McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Als Norris wint in Las Vegas, dan moet Verstappen als tweede finishen, anders is de titeldroom definitief voorbij.

Verstappen zal aankomend weekend eerst veel vragen moeten beantwoorden over zijn inhaalrace in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo startte hij de Grand Prix vanuit de pitlane, maar vloog hij door het veld en werd hij afgevlagd als derde. Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op, en veel lof van de Braziliaanse fans. Na zijn inhaaltocht in de regen naar de zege vorig jaar, kan ook deze race in dat rijtje worden geplaatst.

Is Verstappen de beste F1-coureur?

Niet alleen de fans, maar ook de legendes van de sport zijn onder de indruk. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi hoeft er niet lang over na te denken als hij in gesprek met Infobae wordt gevraagd wie de beste coureur van de sport is: "Dat is wel een lastige, maar als het aan mij ligt is dat Verstappen. Ik denk namelijk dat hij technisch net iets boven de rest van het veld uitsteekt."

Indrukwekkende prestaties

De 78-jarige Fittipaldi denkt nog graag terug aan Verstappens inhaalrace van vorig jaar in de regen. De Braziliaan, die veel successen beleefde in dienst van McLaren, komt superlatieven te kort: "Vorig jaar startte hij als zestiende en wist hij hier te winnen in de regen. Dat was heel indrukwekkend."

Verstappen won dit jaar niet, maar stond wel op het podium na een inhaalrace. Aankomend weekend gaat het F1-seizoen verder in Las Vegas, waarna er ook nog wordt geracet in Qatar en Abu Dhabi.

Rimmer

Posts: 13.012

Max is niveau Villeneuve als je Jaques mag geloven.
Max is niveau Courlhard als je Hill en Herbert mag geloven.
Max is niveau Perez als je papa mag geloven .
Max is niveau Sainz als je Carlos jr. mag geloven.
Maar geloof mij maar gewoon, Max is de allerbeste coureur die ooit op deze planeet he... [Lees verder]

  • 6
  • 19 nov 2025 - 08:49
Reacties (8)

  • Rimmer

    Posts: 13.012

    Max is niveau Villeneuve als je Jaques mag geloven.
    Max is niveau Courlhard als je Hill en Herbert mag geloven.
    Max is niveau Perez als je papa mag geloven .
    Max is niveau Sainz als je Carlos jr. mag geloven.
    Maar geloof mij maar gewoon, Max is de allerbeste coureur die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. Michael kwam in de buurt. Senna op zijn beste dagen ook. Misschien dat Clark en Prost elementen bezaten van Max met als Nikki. Maar allen leggen onderaan de streep gewoon af tegen racemachine Max.

    • + 6
    • 19 nov 2025 - 08:49
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 537

      Wat een onzinbericht, Rimmer! En dan gepikeerd reageren als hier mensen komen trollen omdat er uitsluitend door oranje brillen gekeken wordt... Allemaal vergelijkingen die niet te staven zijn. Onzinnig dus!

      • + 3
      • 19 nov 2025 - 08:55
    • SEN1

      Posts: 2.682

      Max is in de huidige generatie met een enorm grote afstand de beste. Zoals Fangio dat was. Zoals Senna dat was. Zoals Schumi dat was.

      Helaas kunnen we nooit met zekerheid zeggen wie er de allerbeste ooit is. Omdat ze simpelweg in andere tijden met andere materialen reden.

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 09:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.544

      Max is zelfs nog beter dan dat James Hunt was...

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 10:19
    • Rimmer

      Posts: 13.012

      Dat kan je makkelijk stellen. Wel ff nadenken mensen.

      1. Nog nooit waren er zoveel coureurs op de wereld als nu.
      2. Dat betekent dat de concurrentie groter dan ooit is.
      3. Dat betekent dat de beste nu zeer waarschijnlijk al beter zijn dan de beste vroeger.
      4. Vandaag de dag worden rijders al veeel jonger professioneel opgeleid en hebben ze dus veel meer race ervaring dan de mannen van vroeger.
      5. Vandaag de dag is sport veel veiliger dus kan er met veel meer risico gereden worden en dus ook meer op de limiet.
      6. Dat betekent ook dat het harder gaat, los van de evolutie van het racen waarin het al veel sneller gaat.
      7. Vandaag de dag gebruikt iedereen simulatoren waardoor het niveau nog verder omhoog gaat.
      8. Vandaag de dag zijn trainingsmethoden en voedingsmiddelen op een hoger niveau dan vroeger.
      9. Op alle vlakken is de autosport geëvolueerd en beter geworden waardoor er veel meer van de rijders gevraagd wordt, dat maakt ze ook nog eens beter.
      9. Etc etc etc

      Kortom, niet zo sneu gaan afgeven omdat je de naam Rimmer ziet staan maar gewoon even zelf nadenken en dan weet je dat de huidige Max vele malen beter is dan Fangio of Senna of Schumacher.
      Wat wel kan is dat ze evenveel TALENT hadden. Dat kan zeker. Maar talent alleen is niks, je moet het ook ontginnen, ontwikkelen, verbreden. Op dat vlak staan de rijders van vroeger gewoon achter de mannen van nu. Schumacher was nu de eerste die fatsoenlijk trainde. Waar hij de standaard legde is dat vandaag de dag op zijn best het minimum waar die jongens aan voldoen.
      Resumé, Max is de beste ooit en op alle vlakken vele malen verder ontwikkeld. Dat de andere grootheden daar de basis voor hebben gelegd en mee hebben geholpen aan het hoger leggen van de lat is waar maar zelf hebben ze daardoor nooit op het niveau kunnen komen wat de lat nu ligt. Ongeacht hoe goed en talentvol ook, ze zouden het simpelweg afleggen.
      Pas als ze dezelfde opleiding en ervaring en mogelijkheden zouden hebben gehad zou je misschien kunnen meten of ze niveau Max halen. Nu is dat zeker niet zo.

      Johan Cruijff of Pele waren grootheden maar als je ziet hoe snel en technisch spelers nu zijn dan zouden ze volledig van de mat gespeeld worden. Grootheden zijn grootheden in hun tijd maar daarmee niet beter dan wat er nu is. Progressie en evolutie noemen ze dat.

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 10:28
  • BoekieB

    Posts: 186

    Max is gewoon Max en van zijn generatie simpelweg de beste. Niet te vergelijken met andere tijdperken Fangio, Stewart, Lauda, Senna/Prost, Schumacher.

    • + 2
    • 19 nov 2025 - 09:29
    • Raye34

      Posts: 1.158

      Helemaal eens, Max dat zelf ook in een interview.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 10:07
    • NicoS

      Posts: 19.656

      Al die namen die je noemt bakten er geen hout van in de sim…..;)

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 10:22

