'Brown wilde IndyCar-ster vastleggen in plaats van Piastri'
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 10:09
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri geldt momenteel als de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër maakt indruk bij McLaren, het team waar hij twee jaar geleden debuteerde. Volgens Emerson Fittipaldi had Zak Brown eerst andere plannen, en wilden ze de voorkeur geven aan Alex Palou in plaats van Piastri.

Piastri maakte in 2023 zijn debuut in de Formule 1. Na juridisch getouwtrek kon hij Alpine verlaten, en werd hij bij McLaren de teamgenoot van Lando Norris. De twee talentvolle coureurs vormen nu één van de beste line-ups in de Formule 1. Ze staan momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en lijken onderling te mogen beslissen wie er met de titel vandoor gaat.

De zaak Palou

McLaren was in de afgelopen jaren wel vaker betrokken bij juridische problemen met coureurs. Zo dachten ze IndyCar-kampioen Alex Palou te hebben vastgelegd. Hij reed een aantal vrije trainingen voor McLaren, en leek voor hen te gaan rijden in de IndyCar. Hij besloot echter bij Chip Ganassi te blijven, en dat zorgde voor een enorme rel. Het bleek sportief gezien de juiste keuze, en afgelopen weekend werd hij weer kampioen.

'Brown wilde Palou'

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi doet nu een opvallende onthulling over McLaren. Hij was te gast in de Pelas Pistas-podcast, en sprak zich daar uit: "Palou was gecontracteerd door McLaren. Zak Brown wilde hem hoe dan ook hebben, voor de Formule 1. Het was vrijwel zeker dat hij zou gaan rijden. Het zou geen Oscar Piastri worden, maar Alex Palou."

Wat ging er mis?

Daarna kwam er echter een kink in de kabel. Voor Fittipaldi is het onduidelijk wat er precies misging: "Ik weet niet wat er mis is gegaan in dat geschil, maar hij heeft met me gesproken over hoe hij verder wilde gaan met Ganassi in de IndyCar, en toen was zijn kans bij McLaren buiten handbereik."

bvonk2

Posts: 37

Heeft ze meer op een rij dan de andere huidige teammaten, gezien het succes van McLaren. En daar gaat het uiteindelijk om.

  • 2
  • 13 aug 2025 - 12:51
Alex Palou Zak Brown Emerson Fittipaldi Oscar Piastri McLaren

Reacties (15)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.798

    Dat Brown ze af en toe niet allemaal op een rijtje heeft wisten we al.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 11:06
    • bvonk2

      Posts: 37

      Heeft ze meer op een rij dan de andere huidige teammaten, gezien het succes van McLaren. En daar gaat het uiteindelijk om.

      • + 2
      • 13 aug 2025 - 12:51
    • HarryLam

      Posts: 4.798

      Ja...succes met 2 echte coureurs,...... had hij amerikanen genomen kon hij dromen van dat succes.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 59.099

      Alex Palou is een Spanjaard en geen Amerkaan @HarryLam.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 14:40
  • Patrick_St

    Posts: 5.985

    Dus Palou had nu in een winnende F1 bolide kunnen rijden... Die zal zich nog wel eens achter de oortjes krabben dan.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 11:21
    • snailer

      Posts: 29.099

      Vermoed dat Palou toen Piastri speelde geen vertrouwen had in Mclaren, wat in wezen redelijk begrijpelijk is. Hij had een goed winnend stoeltje in indi. En McLaren won hooguit podiums in de periode van de rechtzaak rond piastri.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 11:27
    • Trelas

      Posts: 1.080

      Da's niet helemaal waar natuurlijk, er was wel degelijk een stijgende lijn te zien in de prestaties van McLaren. 16 podiums en 4 keer winst voor McLaren in 2024, het jaar daarvoor slechts 6 podiums en 0 keer winst. Dus als die trend door zou zetten (wat het dus gedaan heeft), zou je je best kunnen voorstellen dat ze een winnende auto zouden hebben dit jaar.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 12:56
  • HermanInDeZon

    Posts: 62

    Blijf het heel moeilijk vinden om in te schatten hoe goed zo'n Indy topper nu echt is ...

    Zou misschien geen slecht idee zijn om ze eens een paar F2 races te laat meedoen eerst.

    Inddycar & F1 lijken me toch echt structureel andere auto's en met het gebrek aan testmogelijkheden

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 12:00
    • DeGladdeViking

      Posts: 896

      Ik schat in dat Palou echt van formule 1 waardig materiaal is gemaakt. Verder zijn er nog wel een aantal coureurs die best aardig zijn, maar deze man steekt er echt met kop en schouders bovenuit.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 15:02
  • gridiron

    Posts: 2.743

    Dit was toch geen nieuws meer, was al een tijd geweten.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 12:04
    • Freek-Willem

      Posts: 6.131

      Ze hebben ook niet gezegd dat het nieuws was 😉

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 12:43
    • TylaHunter

      Posts: 10.437

      Rechtzaak en alles. We zijn inmiddels 3 indycar titels voor Palou verder sinds dit allemaal gebeurde, maar Palou is trendy op X dus schaiyvert tovert een oud artikel uit de doos en bouwt hem wat om.

      Weel meeprofiteren van iets waar je niks van weet voor de klikkks

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 12:48
  • jd2000

    Posts: 7.237

    Had Palou toch wel willen zien rijden in de F1. Heel benieuwd hoe hij het had gedaan. Snap wel dat Palou het niet heeft gedaan. In die tijd bood ome Zak iedereen een contract aan die een stuur kon vasthouden. Wekt nou niet echt vertrouwen.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 13:22
  • Larry Perkins

    Posts: 59.099

    Als 'onze' @Damon Hill nou eens had gezegd dat Palou een stoeltje in de F1 verdiende, dan had Alex misschien nu wel bij McLaren gereden, maar ja, helaas hoorde je @Damon er nooit over...

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 14:44
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.670

    het zit iets ingewikkelder dan gesteld. Alex Palou was inderdaad lekker gemaakt door McLaren om te gaan rijden in de F1, kreeg ook een contract in 2022 als testrijder en reserve coureur. hij zou een contract gaan tekenen in 2023, maar dat contract werd niet gespecificeerd als zijnde een contract met de F1 tak van McLaren, maar met de McLaren motorsport organisatie. hij had met dat contract net zo goed voor Arrow McLaren in de Indycar of United autosport in de wec kunnen rijden.

    en net in 2022 speelde ook dat geëmmer met piastri die door Alpine niet goed werd vastgelegd zodat hij en Mark Webber zelf gingen zoeken naar een stoeltje. en dat zag Palou ook die het te heet onder voeten kreeg dankzij de rechtszaken over en weer. dus koos hij er voor alsnog bij CGR te blijven, de manager te ontslaan die hem met McLaren in contact had gebracht en niet meer naar de F1 om te kijken.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 14:46

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

