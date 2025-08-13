'Brown wilde IndyCar-ster vastleggen in plaats van Piastri'

Oscar Piastri geldt momenteel als de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër maakt indruk bij McLaren, het team waar hij twee jaar geleden debuteerde. Volgens Emerson Fittipaldi had Zak Brown eerst andere plannen, en wilden ze de voorkeur geven aan Alex Palou in plaats van Piastri.

Piastri maakte in 2023 zijn debuut in de Formule 1. Na juridisch getouwtrek kon hij Alpine verlaten, en werd hij bij McLaren de teamgenoot van Lando Norris. De twee talentvolle coureurs vormen nu één van de beste line-ups in de Formule 1. Ze staan momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en lijken onderling te mogen beslissen wie er met de titel vandoor gaat.

De zaak Palou

McLaren was in de afgelopen jaren wel vaker betrokken bij juridische problemen met coureurs. Zo dachten ze IndyCar-kampioen Alex Palou te hebben vastgelegd. Hij reed een aantal vrije trainingen voor McLaren, en leek voor hen te gaan rijden in de IndyCar. Hij besloot echter bij Chip Ganassi te blijven, en dat zorgde voor een enorme rel. Het bleek sportief gezien de juiste keuze, en afgelopen weekend werd hij weer kampioen.

'Brown wilde Palou'

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi doet nu een opvallende onthulling over McLaren. Hij was te gast in de Pelas Pistas-podcast, en sprak zich daar uit: "Palou was gecontracteerd door McLaren. Zak Brown wilde hem hoe dan ook hebben, voor de Formule 1. Het was vrijwel zeker dat hij zou gaan rijden. Het zou geen Oscar Piastri worden, maar Alex Palou."

Wat ging er mis?

Daarna kwam er echter een kink in de kabel. Voor Fittipaldi is het onduidelijk wat er precies misging: "Ik weet niet wat er mis is gegaan in dat geschil, maar hij heeft met me gesproken over hoe hij verder wilde gaan met Ganassi in de IndyCar, en toen was zijn kans bij McLaren buiten handbereik."