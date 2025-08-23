McLaren-legende kiest kant van Piastri in titelstrijd

Emerson Fittipaldi heeft een favoriet dit jaar. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat Oscar Piastri het wereldkampioenschap wint. Momenteel leidt de Australiër het wereldkampioenschap. Hij leidt met negen punten.

Fittipaldi heeft alleen maar mooie woorden over voor de McLaren-coureur. Hij hoopt dat Piastri wereldkampioen gaat worden, omdat hij mentaal heel sterk is. Fittipaldi vindt dat erg belangrijk.

Mentaal sterk

Volgens Fittipaldi is hij erg fan van Piastri. Zo vertelt de inmiddels 78-jarige oud-coureur tegenover Motorsports Brazil: "Ik denk dat Piastri een betere kans heeft, omdat hij consistenter is en koeler blijft. Lando is in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in de regen, heel snel. Dan pakt hij ineens een positie waar niemand het verwacht. Hij heeft races waarin hij plotseling heel sterk naar voren komt. Maar ik denk dat het geweldig wordt om ze samen te zien strijden."

De strijd tussen Piastri en Lando Norris doet Fittipaldi denken aan de strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost: "Zak Brown en Andrea Stella laten de twee tegen elkaar vechten, toch? Er zal geen voorkeur zijn voor een van hen, en dat vind ik heel goed. Het wordt een kampioenschap dat sterk zal doen denken aan de tijd van Ayrton Senna en Alain Prost bij McLaren." McLaren zorgt er mede voor dat de strijd tussen Piastri en Norris op Prost en Senna lijkt door ze tegen elkaar te laten vechten.

Klassement

Momenteel verschillen de twee McLaren-coureurs negen punten van elkaar. Iedere fout kan het verschil maken. Lando Norris heeft drie van de laatste vier races gewonnen, terwijl Piastri er een van de laatste vier heeft gewonnen. In totaal heeft Oscar Piastri vaker een race gewonnen dit seizoen. Piastri heeft al zes races gewonnen en Lando Norris vijf.

Overige winnaars dit seizoen zijn Max Verstappen en George Russell. Zij strijden om de derde positie. De twee schelen momenteel vijftien punten van elkaar, dus ook die strijd wordt nog spannend.