McLaren-legende kiest kant van Piastri in titelstrijd
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 10:39
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Emerson Fittipaldi heeft een favoriet dit jaar. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat Oscar Piastri het wereldkampioenschap wint. Momenteel leidt de Australiër het wereldkampioenschap. Hij leidt met negen punten.

Fittipaldi heeft alleen maar mooie woorden over voor de McLaren-coureur. Hij hoopt dat Piastri wereldkampioen gaat worden, omdat hij mentaal heel sterk is. Fittipaldi vindt dat erg belangrijk. 

Mentaal sterk

Volgens Fittipaldi is hij erg fan van Piastri. Zo vertelt de inmiddels 78-jarige oud-coureur tegenover Motorsports Brazil: "Ik denk dat Piastri een betere kans heeft, omdat hij consistenter is en koeler blijft. Lando is in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in de regen, heel snel. Dan pakt hij ineens een positie waar niemand het verwacht. Hij heeft races waarin hij plotseling heel sterk naar voren komt. Maar ik denk dat het geweldig wordt om ze samen te zien strijden."

De strijd tussen Piastri en Lando Norris doet Fittipaldi denken aan de strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost: "Zak Brown en Andrea Stella laten de twee tegen elkaar vechten, toch? Er zal geen voorkeur zijn voor een van hen, en dat vind ik heel goed. Het wordt een kampioenschap dat sterk zal doen denken aan de tijd van Ayrton Senna en Alain Prost bij McLaren." McLaren zorgt er mede voor dat de strijd tussen Piastri en Norris op Prost en Senna lijkt door ze tegen elkaar te laten vechten. 

Klassement

Momenteel verschillen de twee McLaren-coureurs negen punten van elkaar. Iedere fout kan het verschil maken. Lando Norris heeft drie van de laatste vier races gewonnen, terwijl Piastri er een van de laatste vier heeft gewonnen. In totaal heeft Oscar Piastri vaker een race gewonnen dit seizoen. Piastri heeft al zes races gewonnen en Lando Norris vijf. 

Overige winnaars dit seizoen zijn Max Verstappen en George Russell. Zij strijden om de derde positie. De twee schelen momenteel vijftien punten van elkaar, dus ook die strijd wordt nog spannend.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

