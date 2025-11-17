user icon
Verstappen moet scoren in Las Vegas om titeldroom in leven te houden

Verstappen moet scoren in Las Vegas om titeldroom in leven te houden
  Gepubliceerd op 17 nov 2025 16:46
  comments 4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan dit seizoen nog altijd wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met 49 punten achterstand op WK-leider Lando Norris. Verstappen heeft aankomend weekend een topresultaat nodig in Las Vegas om nog kans te maken op de wereldtitel.

Verstappen is bezig met een geweldige tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Red Bull-coureur kwam in Zandvoort als tweede over de streep, en wist daarna in elke Grand Prix op het podium te eindigen. Hij stond niet alleen op het podium, hij wist ook te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Daarnaast won hij op het laatstgenoemde circuit ook de sprintrace. Hij verkleinde zijn achterstand op McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, maar liep in de laatste twee races weer tegen de nodige problemen aan.

Verstappen kwam in Mexico en Brazilië als derde over de streep, terwijl Norris deze twee races wist te winnen. Dit zorgde ervoor dat Verstappen nu tegen een achterstand van 49 WK-punten op Norris aankijkt, en dat een slecht resultaat in de straten van Las Vegas ervoor kan zorgen dat hij geen kans meer maakt op het wereldkampioenschap.

Wat moet Verstappen doen?

Na de Grand Prix van Las Vegas zijn er nog maximaal 58 WK-punten te verdienen in Qatar en Abu Dhabi. Op het circuit van Losail wordt er ook nog een sprintrace verreden, en dat biedt Verstappen dus kansen in de strijd om de titel.

Als Verstappen kans wil houden op de titel, dan moet hij ervoor zorgen dat Norris na het weekend in Las Vegas geen voorsprong van 58 punten of meer heeft. Als Norris de race op het stratencircuit van Las Vegas wint, dan moet Verstappen als tweede finishen. Doet hij dat niet, dan is de titeldroom voorbij. In de andere scenario's is het zo dat als Norris in Las Vegas negen punten of meer pakt dan Verstappen, dat de Nederlander dan definitief is uitgespeeld.

Titel nog niet binnen voor Norris

Norris is na het raceweekend in Las Vegas in ieder geval nog geen wereldkampioen. Hij zal nog in ieder geval tot en met Qatar met zijn teamgenoot Piastri moeten vechten. De stand na het weekend in Las Vegas zal de F1-wereld in ieder geval meer leren over de titelstrijd.

Rimmer

Posts: 13.007

Hou toch eens op over die titel, die is maanden geleden al verloren en het was definitief over toen Max uit de pits mocht starten vorige race.
Er zijn nog drie races te gaan. Lando wordt sowieso kampioen en het worden hopelijk gewoon drie leuke races om te zien zonder dat constante geneuzel over... [Lees verder]

  • 4
  • 17 nov 2025 - 16:59
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.007

    Hou toch eens op over die titel, die is maanden geleden al verloren en het was definitief over toen Max uit de pits mocht starten vorige race.
    Er zijn nog drie races te gaan. Lando wordt sowieso kampioen en het worden hopelijk gewoon drie leuke races om te zien zonder dat constante geneuzel over Max die kampioen kan worden.

    • + 4
    • 17 nov 2025 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.528

      De kans dat hier het geneuzel doorgaat is veel en veel groter dan dat Max alsnog de wereldtitel pakt...

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.810

      En toch???.....'n klein kansje dat hij kampioen wordt....ongeveer 50%.

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 17:51
    • monzaron

      Posts: 703

      Inderdaad, het gevecht om de titel is gespeeld, na de afgelopen race heeft Verstappen Norris al bij wijze gefeliciteerd , Norris wou Verstappen ook op het feestje na het titelfeest. Lees veel bla bla Las Vegas moeilijk voor Norris, hou op, Morris heeft de juiste update en pakt uit in de laatste 3 races, heeft geen druk meer dus meer vertrouwen 🎉

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 19:40

