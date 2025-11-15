user icon
icon

Marko heeft zeer goed nieuws voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko heeft zeer goed nieuws voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 11:40
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing kenden een wisselvallig weekend in Brazilië. Pas na een wijziging aan de set-up en een motorwissel konden ze echt meevechten. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft het een positieve draai, en stelt dat ze belangrijke lessen hebben geleerd.

Verstappen hoopte in Brazilië zijn slag te kunnen slaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De wens was echter de vader van de gedachte, en het weekend viel tegen voor Verstappen. In de sprintrace ging het nog redelijk, en kwam hij als vierde over de streep. In de kwalificatie ging het echter mis, en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull greep in, wisselde zijn motor en gaven hem een nieuwe set-up.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Met deze aanpassingen aan de auto kon Verstappen ineens wél vechten. Hij startte de race vanuit de pitlane, en vocht zich naar voren. Hij meldde zich in de kopgroep, en pakte uiteindelijk de derde plek af van Mercedes-coureur George Russell. Hij opende nog de aanval op de nummer twee Andrea Kimi Antonelli, maar kwam net te kort. 

Wat heeft Red Bull geleerd?

De tegenvallende kwalificatie kwam Verstappen uiteindelijk wel duur te staan, want Lando Norris kon zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden. Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert de situatie een positieve draai te geven in zijn column voor Speedweek: "De auto zat in de training dus niet in het juiste werkvenster, maar tijdens de Grand Prix wel. Dit is ons dit jaar helaas al vaker overkomen, en meestal op de vrijdag."

"Wat kunnen we leren voor de komende races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi? We weten nu in ieder geval welke vloer we verder gaan gebruiken, en we weten nu ook welke vleugelafstelling het beste werkt."

Welke rol speelde Tsunoda?

Marko ziet het zonnig in, en wijst ook naar de rol van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda: "Voor de resterende races hebben we dus extra inzichten opgedaan; ook doordat bij de auto van Yuki Tsunoda de oorspronkelijke configuratie behouden bleef, om daaruit iets te kunnen leren over de afstelling van onze RB21."

schwantz34

Posts: 41.360

Ander goed nieuws, Collin Veijer (uut Staphorst) start morgenmiddag om 12.15 van een keurige p7 in de laatste Moto2 rees van het seizoen op Valencia.

  • 7
  • 15 nov 2025 - 14:27
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.797

    Ouwvriend Helmut: "De auto zat in de training dus niet in het juiste werkvenster, maar tijdens de Grand Prix wel. Dit is ons dit jaar helaas al vaker overkomen, en meestal op de vrijdag."

    Dat noemen ze nou sandbaggen Helmut, daar hebben jullie bij Redbull wel 'n handje van.
    Vrijdags klagen ...zondag winnen of minimaal podium.

    • + 6
    • 15 nov 2025 - 11:46
    • Polleke2

      Posts: 1.801

      Dat is juist het tegenovergestelde van sandbaggen dus.

      • + 7
      • 15 nov 2025 - 14:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.503

    Marko heeft zeer goed nieuws voor Verstappen.

    Nou is het maar de vraag of Max de column voor Speedweek van Helmut wel leest, anders wil Max in Vegas toch een foute vloer en gaat hij met GP alsnog aan de vleugelafstelling knutselen...

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 12:09
    • Snork

      Posts: 22.079

      Zolang het maar geen visgraatvloer is die zo’n beetje alle dertigers in combinatie met zwartstalen deuren in een jaren ‘30 huis met glas in lood willen, in een leuke buurt en met tuin op zuid met ruimte voor de elektrische hippe bakfiets.

      • + 5
      • 15 nov 2025 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 61.503

      Gaat niet gebeuren want binnenkort moeten alle zwartstalen deuren en vloeren voor minimaal 55% in alle kleuren van de regenboog worden gespoten...
      Hulde daarvoor aan de vermaledijde FIA!

      • + 3
      • 15 nov 2025 - 14:07
  • Rimmer

    Posts: 13.000

    Komt hij weer aan, de eeuwige optimist.
    Elke week roept Marko drie dingen:

    1. Het lek is boven, we weten wat hè toevoeren was.
    2. Er komen updates
    3. Max kan dit weekend weer voor de overwinning/het podium gaan.

    Afhankelijk van de omstandigheden kunnen daar nog wat andere opmerkingen omheen geplaatst worden maar deze drie gooit hij er altijd in.

    • + 4
    • 15 nov 2025 - 12:19
    • Rimmer

      Posts: 13.000

      *hè toevoeren = het probleem

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 12:19
    • Erwinnaar

      Posts: 5.215

      Gefeliciteerd met deze 13.000 e post.

      • + 3
      • 15 nov 2025 - 17:54
  • schwantz34

    Posts: 41.360

    Ander goed nieuws, Collin Veijer (uut Staphorst) start morgenmiddag om 12.15 van een keurige p7 in de laatste Moto2 rees van het seizoen op Valencia.

    • + 7
    • 15 nov 2025 - 14:27
    • Polleken

      Posts: 970

      Zeker ook goed nieuws! Die rijd zich de laatste tijd goed in de kijker

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 19:10
  • jd2000

    Posts: 7.401

    Ach ouwe Marko, zo oud en nog steeds optimistisch. Geweldige kerel.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 16:02
  • meister

    Posts: 4.113

    De regels kloppen niet.
    Dat je na de qualy ongestraft geen nieuwe motor wisselt is logisch maar je moet na een setup voor een ultieme ronde gewoon je auto voor een race setup moeten kunnen aanpassen.
    Dus Parc ferme regels aanpassen, wie heeft daar nou last van?

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 18:57

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar