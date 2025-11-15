Max Verstappen en het team van Red Bull Racing kenden een wisselvallig weekend in Brazilië. Pas na een wijziging aan de set-up en een motorwissel konden ze echt meevechten. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft het een positieve draai, en stelt dat ze belangrijke lessen hebben geleerd.

Verstappen hoopte in Brazilië zijn slag te kunnen slaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De wens was echter de vader van de gedachte, en het weekend viel tegen voor Verstappen. In de sprintrace ging het nog redelijk, en kwam hij als vierde over de streep. In de kwalificatie ging het echter mis, en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull greep in, wisselde zijn motor en gaven hem een nieuwe set-up.

Met deze aanpassingen aan de auto kon Verstappen ineens wél vechten. Hij startte de race vanuit de pitlane, en vocht zich naar voren. Hij meldde zich in de kopgroep, en pakte uiteindelijk de derde plek af van Mercedes-coureur George Russell. Hij opende nog de aanval op de nummer twee Andrea Kimi Antonelli, maar kwam net te kort.

Wat heeft Red Bull geleerd?

De tegenvallende kwalificatie kwam Verstappen uiteindelijk wel duur te staan, want Lando Norris kon zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden. Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert de situatie een positieve draai te geven in zijn column voor Speedweek: "De auto zat in de training dus niet in het juiste werkvenster, maar tijdens de Grand Prix wel. Dit is ons dit jaar helaas al vaker overkomen, en meestal op de vrijdag."

"Wat kunnen we leren voor de komende races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi? We weten nu in ieder geval welke vloer we verder gaan gebruiken, en we weten nu ook welke vleugelafstelling het beste werkt."

Welke rol speelde Tsunoda?

Marko ziet het zonnig in, en wijst ook naar de rol van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda: "Voor de resterende races hebben we dus extra inzichten opgedaan; ook doordat bij de auto van Yuki Tsunoda de oorspronkelijke configuratie behouden bleef, om daaruit iets te kunnen leren over de afstelling van onze RB21."