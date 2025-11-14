Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De kans is groot dat Yuki Tsunoda bezig is aan zijn laatste weken als Red Bull-coureur, en Helmut Marko lijkt nu weer te hinten op de komst van een nieuwe naam.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is al jaren één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Red Bull heeft een coureur nodig die in staat is om Verstappen bij te houden en te helpen, maar weinig mannen bleken in staat te zijn om aan die opdracht te voldoen. Veel coureurs verzopen naast Verstappen, en ook Yuki Tsunoda heeft het dit seizoen extreem zwaar.

Tsunoda zit sinds de Grand Prix van Japan in de tweede Red Bull-bolide. Hij werd al na twee raceweekenden aangewezen als de vervanger van de onfortuinlijke Liam Lawson, die in Australië en China niet in de buurt kwam van de punten. Red Bull wilde eigenlijk na de Grand Prix van Mexico een knoop doorhakken over de zitjes voor 2026, maar dat besluit werd uitgesteld.

Marko looft Hadjar

De getalenteerde Racing Bulls-coureur Isack Hadjar leek op pole position te staan voor het zitje. Vooralsnog is er echter geen besluit genomen, al hint Red Bull-adviseur Helmut Marko in zijn column voor Speedweek wel op de komst van Hadjar: "Hij is niet alleen voor mij dé onthulling van het seizoen, en hij had in het wereldkampioenschap eigenlijk hoger moeten staan dan de tiende plaats. Hij had echter vier keer last van motorproblemen."

Volgens Marko is het wel zo dat als Hadjar kan presteren, hij dat ook met beide handen aanpakt: "Wanneer zijn VCARB02 wel kan functioneren, dan bewijst hij keer op keer dat hij een betrouwbare kandidaat is voor de top tien. Die consistentie belooft heel veel goeds voor zijn toekomst in de Formule 1."

Wat gaat Tsunoda doen?

Marko lijkt daarmee te hinten op een mogelijke promotie van Hadjar naar het grote Red Bull Racing. Waar de toekomst van Tsunoda ligt, is nog niet bekend. Het lijkt erop dat hij samen met Lawson vecht voor een zitje bij Racing Bulls. Bij het Italiaanse zusterteam lijkt er al een plekje gereserveerd te zijn voor toptalent Arvid Lindblad.