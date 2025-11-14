user icon
Marko dropt enorme hint over nieuwe teamgenoot Verstappen

Marko dropt enorme hint over nieuwe teamgenoot Verstappen
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 12:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De kans is groot dat Yuki Tsunoda bezig is aan zijn laatste weken als Red Bull-coureur, en Helmut Marko lijkt nu weer te hinten op de komst van een nieuwe naam.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is al jaren één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Red Bull heeft een coureur nodig die in staat is om Verstappen bij te houden en te helpen, maar weinig mannen bleken in staat te zijn om aan die opdracht te voldoen. Veel coureurs verzopen naast Verstappen, en ook Yuki Tsunoda heeft het dit seizoen extreem zwaar.

Tsunoda zit sinds de Grand Prix van Japan in de tweede Red Bull-bolide. Hij werd al na twee raceweekenden aangewezen als de vervanger van de onfortuinlijke Liam Lawson, die in Australië en China niet in de buurt kwam van de punten. Red Bull wilde eigenlijk na de Grand Prix van Mexico een knoop doorhakken over de zitjes voor 2026, maar dat besluit werd uitgesteld.

Marko looft Hadjar

De getalenteerde Racing Bulls-coureur Isack Hadjar leek op pole position te staan voor het zitje. Vooralsnog is er echter geen besluit genomen, al hint Red Bull-adviseur Helmut Marko in zijn column voor Speedweek wel op de komst van Hadjar: "Hij is niet alleen voor mij dé onthulling van het seizoen, en hij had in het wereldkampioenschap eigenlijk hoger moeten staan dan de tiende plaats. Hij had echter vier keer last van motorproblemen."

Volgens Marko is het wel zo dat als Hadjar kan presteren, hij dat ook met beide handen aanpakt: "Wanneer zijn VCARB02 wel kan functioneren, dan bewijst hij keer op keer dat hij een betrouwbare kandidaat is voor de top tien. Die consistentie belooft heel veel goeds voor zijn toekomst in de Formule 1."

Wat gaat Tsunoda doen?

Marko lijkt daarmee te hinten op een mogelijke promotie van Hadjar naar het grote Red Bull Racing. Waar de toekomst van Tsunoda ligt, is nog niet bekend. Het lijkt erop dat hij samen met Lawson vecht voor een zitje bij Racing Bulls. Bij het Italiaanse zusterteam lijkt er al een plekje gereserveerd te zijn voor toptalent Arvid Lindblad.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Totalia

    Posts: 1.783

    Dit roept men al vanaf april, wat niemand zegt is wat heel zachtjes sinds de zomerstop gefluisterd wordt, is dat Carlos van Williams naar Red Bull komt en dat Hadjar en lindblad de coureurs van racing bulls worden…. en Williams kan dan kiezen uit Yuki, Liam en Browning… althans dat wordt gefluisterd is de paddock, dat zou het uitstel verklaren omdat Carlos en Red Bull er nog niet helemaal uit zijn contractueel

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 12:56
    • misstappen

      Posts: 3.405

      of het waar is of niet, het lijkt me wel een mooie line up, Verstappen - Sainz. Oude tijden herleven.. NO!

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 13:42
  • Pleen

    Posts: 735

    Moet vooral een foto van Hadjar en Marko geplaatst worden en dan hoef ik niet eens verder te lezen. :-) Marko is gecharmeerd van Hadjar, dat is niet nieuw. Die zit volgend jaar naast Max. 99.999999999999% zeker. ;-)

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 17:08

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

