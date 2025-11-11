Het rommelt binnen het team van Ferrari. Topman John Elkann zorgde voor ophef door te stellen dat de coureurs minder moeten praten, en ze zich moeten focussen op racen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen later op de avond zelf met een reactie.

Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen. Ze kunnen de degens wel kruisen met Red Bull en Mercedes, maar ze krijgen het niet voor elkaar om hen echt te verslaan. Op een sprintzege van Hamilton in China na heeft Ferrari dit seizoen ook weinig successen geboekt, en afgelopen weekend in Brazilië kregen ze het weer niet voor elkaar om punten te scoren.

Wat gebeurde er in Brazilië?

Hamilton werd daar in de openingsronde wijd geduwd door Carlos Sainz, waarna hij in de laatste bocht zijn voorvleugel stuk reed op de Alpine van Franco Colapinto. Halverwege de race gooide de Brit uiteindelijk de handdoek in de ring. Voor Leclerc leek de race beter te gaan, en bij de herstart probeerde hij de tweede plaats af te snoepen van Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur kreeg echter een tikje van Oscar Piastri, waardoor hij Leclerc raakte. De Monegask moest opgeven met een lekke band en een beschadigde voorwielophanging.

Eenheid

De woorden van Ferrari-president John Elkann waren dan ook opvallend. Hij loofde het team, maar haalde uit naar de coureurs. Hij stelt dat ze te veel praten, en dat ze zich louter bezig moeten houden met racen.

Enkele uren na de uitspraken van Elkann kwamen Leclerc en Hamilton met een reactie. Zonder direct te reageren op Elkann, was Leclerc duidelijk op sociale media: "Het was een heel lastig weekend in Sao Paulo. Het is teleurstellend om met bijna geen punten thuis te komen voor het team, op een cruciaal moment in het seizoen waarin we vechten om de tweede plaats. Het gaat vanaf bergopwaarts en het is duidelijk dat alleen eenheid ons kan helpen om die situatie om te buigen."

Hoe reageert Hamilton?

Vooral het begrip 'eenheid' springt in het oog in het bericht van Leclerc. Ook zijn teamgenoot Hamilton wijst hiernaar in een soortgelijk, maar korter bericht: "Ik steun mijn team. Ik steun mezelf, ik zal nooit opgeven. Nu niet, toen niet, nooit niet."

I back my team. I back myself. I will not give up. Not now, not then, not ever. Thank you, Brazil, always 🇧🇷 pic.twitter.com/bU4gAdCOb4 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) ___Escaped_link_69130444e8ffb___