user icon
icon

Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 16:09
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari kende in Brazilië een rampzalig raceweekend. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vielen allebei uit, en ze deden slechte zaken in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari-president John Elkann is er helemaal klaar mee, en haalt hard uit naar zijn eigen coureurs.

Het team van Ferrari is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen meevechten met Mercedes en Red Bull, maar ze hebben dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. Coureurs Hamilton en Leclerc worstelen met hun auto, en ze krijgen het niet voor elkaar om consistent te presteren. 

Meer over Ferrari Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov
 Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

30 okt

Rampzalig weekend

In Brazilië waren de problemen groot, en vielen beide coureurs uit. Leclerc wilde na de herstart de tweede plaats afpakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, maar zag hoe de Italiaan werd geraakt door Oscar Piastri. De Italiaan werd daardoor tegen Leclerc aan gelanceerd, waardoor de Monegask zijn band van zijn velg zag lopen en zijn voorwielophanging beschadigde. Hij moest daardoor opgeven.

Hamilton werd bij de start aangetikt door Carlos Sainz, waardoor hij terugviel naar het achterveld. Hij deed zijn best om posities goed te maken, maar reed in de laatste bocht zijn voorvleugel kapot op de Alpine van Franco Colapinto. Hamilton liep hierbij vloerschade op, en moest halverwege de race opgeven.

'Minder praten!'

Voor Ferrari-president John Elkann is de maat vol. Tijdens een evenement voor de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina noemde hij de Braziliaanse Grand Prix een grote teleurstelling: "Als we kijken naar de Formule 1, dan zie je aan de ene kant onze monteurs, die in principe het kampioenschap winnen met hun performance en wat ze doen met de pitstops."

"Als we kijken naar onze engineers, dan bestaat er geen twijfel over dat onze auto beter is geworden. Als we kijken naar de rest, dan zijn we niet op niveau. We hebben coureurs waarvan het belangrijk is dat ze zich focussen op het rijden, en minder gaan praten. We hebben immers nog steeds een paar belangrijke races voor de boeg, en de tweede plaats is niet uit zicht."

Voorbeeld aan het WEC nemen

Als het aan Elkann ligt, neemt het Formule 1-team een voorbeeld aan het Hypercar-team in het World Endurance Championship (WEC). Daar won Ferrari afgelopen weekend de constructeurstitel, en schreven James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi de titel op hun naam.

jd2000

Posts: 7.396

Zo kennen we Ferrari weer. Het ligt aan de teambaas of aan de coureurs. Ferrari doet niets verkeerd. Men moet eens wat nederiger worden bij Ferrari. Ze zijn hartstikke goed in rode sportwagentjes bouwen voor cokedealers en narcistische voetballers, maar F1 is toch andere shit.

  • 9
  • 10 nov 2025 - 16:18
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 485

    Zo, daar gaan koppen rollen... Ham toch al met vervroeg pensioen?

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 16:13
  • jd2000

    Posts: 7.396

    Zo kennen we Ferrari weer. Het ligt aan de teambaas of aan de coureurs. Ferrari doet niets verkeerd. Men moet eens wat nederiger worden bij Ferrari. Ze zijn hartstikke goed in rode sportwagentjes bouwen voor cokedealers en narcistische voetballers, maar F1 is toch andere shit.

    • + 9
    • 10 nov 2025 - 16:18
    • Dikkedop

      Posts: 761

      Kampioen in het kapot maken van wereldkampioenen

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 16:28
  • Larry Perkins

    Posts: 61.391

    Elkann, de grootste Ferrari-kluns veegt zijn Maranello-straatje schoon. Als er iemand de kaken op elkaar houdt en keer op keer met een ijzeren geduld zijn loyaliteit aan Ferrari toont is het Charles Leclerc wel.
    En als John-boy zo'n bewonderaar is van Antonio Giovinazzi (WEC), waarom heeft hij hem dan niet in de Formule 1 gehouden?

    • + 8
    • 10 nov 2025 - 16:23
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 516

    Change your f*ck!ng race-engineers!

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 16:28
    • snailer

      Posts: 30.648

      Replace him with a woman. And well. You said it. F*ck the race engineer.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 17:17
  • Damon Hill

    Posts: 19.441

    "Valt eigen coureurs aan". Euhm... wat heeft Leclerc verkeerd gedaan dan?

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 16:41
  • dumdumdum

    Posts: 2.708

    Oh wat zou ik graag Leclerc en Verstappen samen bij Ferrari zien. Elkann, ik weet dat je deze site regelmatig bezoekt. Geef Verstappen een contract voor 5 jaar a 150miljoen per jaar. Doe het.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 16:44
    • Larry Perkins

      Posts: 61.391

      Puh, 150 miljoen, dan moet Max ook nog naar de voedselbank terwijl Elkann juist wil dat de coureurs zich focussen op het rijden...

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 16:48
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.152

      De kans is dan ook groot dat Leclerc ineens een klap beter begint te presteren met de juiste mensen aan de pitmuur

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 16:48
  • snailer

    Posts: 30.648

    Het zal allemaal wel los lopen. Leclerc kon er niet bepaald veel aan doen dat hij er af werd getikt in de race.

    Als Elkann het was dan eeft hij ook geen gelijk over Hamilton. Elkann heeft wat mij betreft altijd ongelijk.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 17:14

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar