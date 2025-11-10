Het team van Ferrari kende in Brazilië een rampzalig raceweekend. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vielen allebei uit, en ze deden slechte zaken in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari-president John Elkann is er helemaal klaar mee, en haalt hard uit naar zijn eigen coureurs.

Het team van Ferrari is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze kunnen meevechten met Mercedes en Red Bull, maar ze hebben dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. Coureurs Hamilton en Leclerc worstelen met hun auto, en ze krijgen het niet voor elkaar om consistent te presteren.

Rampzalig weekend

In Brazilië waren de problemen groot, en vielen beide coureurs uit. Leclerc wilde na de herstart de tweede plaats afpakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, maar zag hoe de Italiaan werd geraakt door Oscar Piastri. De Italiaan werd daardoor tegen Leclerc aan gelanceerd, waardoor de Monegask zijn band van zijn velg zag lopen en zijn voorwielophanging beschadigde. Hij moest daardoor opgeven.

Hamilton werd bij de start aangetikt door Carlos Sainz, waardoor hij terugviel naar het achterveld. Hij deed zijn best om posities goed te maken, maar reed in de laatste bocht zijn voorvleugel kapot op de Alpine van Franco Colapinto. Hamilton liep hierbij vloerschade op, en moest halverwege de race opgeven.

'Minder praten!'

Voor Ferrari-president John Elkann is de maat vol. Tijdens een evenement voor de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina noemde hij de Braziliaanse Grand Prix een grote teleurstelling: "Als we kijken naar de Formule 1, dan zie je aan de ene kant onze monteurs, die in principe het kampioenschap winnen met hun performance en wat ze doen met de pitstops."

"Als we kijken naar onze engineers, dan bestaat er geen twijfel over dat onze auto beter is geworden. Als we kijken naar de rest, dan zijn we niet op niveau. We hebben coureurs waarvan het belangrijk is dat ze zich focussen op het rijden, en minder gaan praten. We hebben immers nog steeds een paar belangrijke races voor de boeg, en de tweede plaats is niet uit zicht."

Voorbeeld aan het WEC nemen

Als het aan Elkann ligt, neemt het Formule 1-team een voorbeeld aan het Hypercar-team in het World Endurance Championship (WEC). Daar won Ferrari afgelopen weekend de constructeurstitel, en schreven James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi de titel op hun naam.