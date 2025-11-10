user icon
"Sorry, Max" als leiderschapsmoment: waarom excuses performance opleveren

"Sorry, Max" als leiderschapsmoment: waarom excuses performance opleveren
  Gepubliceerd op 10 nov 2025 19:30
  • comments 0
  Door: Bob Plaizier

De radioboodschap “Sorry, Max” was het menselijke hoogtepunt van het weekend. Een simpele zin, uitgesproken na een strategische misrekening, maar één die veel zei over de cultuur binnen Red Bull. In een sport waar fouten zelden hardop worden toegegeven, liet Gianpiero Lambiase zien dat kwetsbaarheid en leiderschap elkaar niet uitsluiten. Sterker nog, volgens sportpsychologen kan zo’n moment juist directe invloed hebben op prestaties. 

De kracht van eigenaarschap 

De relatie tussen Verstappen en zijn race-engineer is de ruggengraat van Red Bulls succes. Hun communicatie is direct, soms scherp, maar altijd functioneel. Dat Lambiase publiekelijk zijn fout erkende, past precies in dat patroon. “Wanneer een engineer of strateeg verantwoordelijkheid neemt, vergroot dat het onderlinge vertrouwen,” zegt een performancecoach die met meerdere F1-teams heeft gewerkt. 

Het principe heet psychologische veiligheid: het gevoel dat je binnen een team fouten kunt benoemen zonder dat dat gezichtsverlies oplevert. Teams met zo’n cultuur leren sneller en presteren beter onder druk. Mercedes voerde dat in 2018 actief in, en McLaren herstelde er in 2023 een instabiel seizoen mee. 

Verstappen reageerde kalm en professioneel: “Geen probleem, mate.” Die korte zin bevestigde precies waarom hun samenwerking werkt. Fouten worden niet genegeerd of bedekt, maar verwerkt en vervolgens afgesloten. 

Leren van eerdere voorbeelden 

Het is niet de eerste keer dat een “sorry” in de Formule 1 grote impact heeft. Toen Toto Wolff in 2018 publiekelijk excuses aanbood aan Valtteri Bottas na een teamorder in Rusland, zorgde dat intern voor rust. Iedereen begreep dat beslissingen soms pijn doen, maar dat eerlijkheid de hiërarchie versterkt in plaats van ondermijnt. 

Bij Red Bull werkt dat principe op micro-niveau. Verstappen en Lambiase opereren in een constante feedbackloop waarin elke sessie wordt geëvalueerd zonder schuldvraag. “We hebben een cultuur waarin data leidend is,” zei Lambiase eerder. “Als iets niet klopt, lossen we het op in plaats van te wijzen.” 

Dat vertaalt zich direct naar performance. Minder angst voor fouten betekent meer ruimte om risico’s te nemen, wat essentieel is in situaties met veranderende strategieën of weerrisico’s. 

De menselijke toon in een technische wereld 

In een tijd waarin Formule 1 steeds meer draait om software, simulaties en data, herinnerde dit moment eraan dat racen ook emotie blijft. De menselijke interactie tussen coureur en engineer bepaalt hoe effectief informatie wordt gebruikt. 

Voor Nederlandse fans was het fragment herkenbaar en verfrissend. Verstappen, vaak gezien als meedogenloos, kreeg een zeldzaam moment van zachtheid tegenover zich. “Het laat zien dat er achter dat perfectionisme ook vertrouwen schuilt,” zei een oud-teamgenoot. 

Wat het zegt over Red Bulls cultuur 

De kracht van Red Bull is niet alleen snelheid, maar mentale stabiliteit. Sinds 2022 is het team beter geworden in omgaan met tegenslag, juist door open te blijven communiceren. Waar vroeger fouten intern tot frictie konden leiden, worden ze nu onderdeel van het leerproces. 

Voor Verstappen zelf is dat cruciaal richting de laatste races van het seizoen. “We weten dat we niet perfect zijn,” zei hij. “Maar we weten ook dat we elkaar vertrouwen. Dat is waarom we winnen.” 

Een simpel “sorry” leverde dus meer op dan herstel van een moment. Het was een demonstratie van hoe moderne topsport werkt: niet door foutloosheid, maar door het vermogen om ervan te leren.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
