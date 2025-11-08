user icon
icon

Woedende Sainz haalt genadeloos uit naar Williams: "Slechtste uitvoering ooit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Woedende Sainz haalt genadeloos uit naar Williams: "Slechtste uitvoering ooit"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 10:46
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz kende een desastreuze sprintkwalificatie op Interlagos. De Spanjaard eindigde als laatste en liet zijn frustratie duidelijk merken. De 25-jarige coureur noemde de prestatie van hemzelf en zijn team zelfs “de slechtste uitvoering die ik ooit in mijn leven heb gezien.”

Voorafgaand aan het weekend liet Sainz ondanks ziekte op vrijdag tijdens de vrije training al zien dat er tempo in de auto zat. In de sprintkwalificatie ging echter alles mis. Hij maakte een verspreide en verwarrende SQ1 door en kon nog voordat hij een representatieve rondetijd neerzette, al achteraan de tijdlijst plaatsnemen.

Meer over Williams Zieke Carlos Sainz afwezig in Brazilië

Zieke Carlos Sainz afwezig in Brazilië

6 nov
 Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op

Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op

3 nov

Sainz niet te spreken over sprintkwalificatie

“Ja, we hebben gewoon geen goede kwalificatie gereden”, gaf Sainz na afloop toe, zichtbaar geïrriteerd. “De eerste run was grotendeels met verkeer en problemen met het op temperatuur krijgen van de banden. Maar in de tweede run waren we volledig zelfstandig en hadden we bijna geen twee ronden gereden. Dus ja, over het algemeen vertrek ik uit deze kwalificatie zonder te weten wat de limiet van de auto was, omdat we nooit echt een volledige poging hebben kunnen doen.”

Voor een coureur die bekendstaat om zijn methodische aanpak en consistentie, was de chaos extra pijnlijk. De timing en bandenvoorbereiding van het team klopten vanaf het begin niet, waardoor Sainz de tijdlijst niet omhoog kon rijden. Zijn frustratie liet hij tijdens de sessie ook horen via de radio: “Dit is de slechtste uitvoering die ik ooit heb gezien,” klonk het inmiddels virale commentaar van de Spanjaard.

'Zieke' Sainz had snelle ronden kunnen rijden

Hoewel Sainz donderdag de mediadag moest missen vanwege ziekte, wees hij erop dat de strategie, niet zijn gezondheid, het probleem was. “Fysiek was ik natuurlijk niet 100%, maar mijn tempo in FP1 laat zien dat ik vandaag een snelle ronde had kunnen rijden als dat nodig was geweest. Maar we hebben onszelf in een positie gebracht waarin we nooit een snelle ronde konden rijden. Het is dus onmogelijk om te weten wat we konden doen.”

Voor Sainz en het Williams-team is het een weekend om snel te vergeten. De Spanjaard zal alles moeten op alles zetten in de sprintrace en de Grand Prix om de schade nog te beperken, maar de frustratie na SQ1 zal nog lang nazinderen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Erik FW34

    Posts: 3.774

    Het was niet erg handig allemaal. Ding is wel echt mooi in deze kleurstelling, maar ja. Als je achteraan staat ben je niet echt in beeld ;-)

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 10:53
  • HarryLam

    Posts: 4.984

    Nee...hij doet altijd alles goed...

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 11:00

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.311
  • Podiums 28
  • Grand Prix 228
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar