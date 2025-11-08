Carlos Sainz kende een desastreuze sprintkwalificatie op Interlagos. De Spanjaard eindigde als laatste en liet zijn frustratie duidelijk merken. De 25-jarige coureur noemde de prestatie van hemzelf en zijn team zelfs “de slechtste uitvoering die ik ooit in mijn leven heb gezien.”

Voorafgaand aan het weekend liet Sainz ondanks ziekte op vrijdag tijdens de vrije training al zien dat er tempo in de auto zat. In de sprintkwalificatie ging echter alles mis. Hij maakte een verspreide en verwarrende SQ1 door en kon nog voordat hij een representatieve rondetijd neerzette, al achteraan de tijdlijst plaatsnemen.

Sainz niet te spreken over sprintkwalificatie

“Ja, we hebben gewoon geen goede kwalificatie gereden”, gaf Sainz na afloop toe, zichtbaar geïrriteerd. “De eerste run was grotendeels met verkeer en problemen met het op temperatuur krijgen van de banden. Maar in de tweede run waren we volledig zelfstandig en hadden we bijna geen twee ronden gereden. Dus ja, over het algemeen vertrek ik uit deze kwalificatie zonder te weten wat de limiet van de auto was, omdat we nooit echt een volledige poging hebben kunnen doen.”

Voor een coureur die bekendstaat om zijn methodische aanpak en consistentie, was de chaos extra pijnlijk. De timing en bandenvoorbereiding van het team klopten vanaf het begin niet, waardoor Sainz de tijdlijst niet omhoog kon rijden. Zijn frustratie liet hij tijdens de sessie ook horen via de radio: “Dit is de slechtste uitvoering die ik ooit heb gezien,” klonk het inmiddels virale commentaar van de Spanjaard.

'Zieke' Sainz had snelle ronden kunnen rijden

Hoewel Sainz donderdag de mediadag moest missen vanwege ziekte, wees hij erop dat de strategie, niet zijn gezondheid, het probleem was. “Fysiek was ik natuurlijk niet 100%, maar mijn tempo in FP1 laat zien dat ik vandaag een snelle ronde had kunnen rijden als dat nodig was geweest. Maar we hebben onszelf in een positie gebracht waarin we nooit een snelle ronde konden rijden. Het is dus onmogelijk om te weten wat we konden doen.”

Voor Sainz en het Williams-team is het een weekend om snel te vergeten. De Spanjaard zal alles moeten op alles zetten in de sprintrace en de Grand Prix om de schade nog te beperken, maar de frustratie na SQ1 zal nog lang nazinderen.