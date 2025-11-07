user icon
Officieel: Colapinto rijdt voor Alpine in 2026

Officieel: Colapinto rijdt voor Alpine in 2026
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 14:43
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine heeft hun tweede coureur voor 2026 gepresenteerd. Het is geen verrassing, want de keuze is gevallen op Franco Colapinto. De Argentijn is bezig met een lastig seizoen, maar krijgt van Alpine dus toch een nieuw contract voor het aankomende seizoen.

Het team van Alpine is bezig met een verloren jaar in de Formule 1. Ze staan laatste in het constructeurskampioenschap, en ze hebben de auto al geruime tijd niet ontwikkeld. De focus ligt op 2026, waar er veel gaat veranderen in de Formule 1. Ook bij Alpine gaat er veel veranderen, want ze stoppen eind dit jaar met het eigen motorproject en gaan rijden met krachtbronnen van Mercedes.

Wat is de situatie?

Pierre Gasly verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Alpine, en nu is bekendgemaakt wie zijn teamgenoot zal zijn. De keuze is weer gevallen op Franco Colapinto, die sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna de tweede wagen van Alpine bestuurt. Hij begon als derde coureur aan het seizoen, maar werd al snel aangewezen als de vervanger van de tegenvallende Jack Doohan. Colapinto heeft dit seizoen nog geen WK-punt gescoord.

Hij debuteerde vorig jaar in de Grand Prix van Italië in de Formule 1 bij het team van Williams. De Argentijn mocht het seizoen afmaken als vervanger van Logan Sargeant, en liet veel mooie dingen zien. Hij pakte punten, maar crashte ook veel. Aangezien Williams Carlos Sainz had vastgelegd voor dit jaar, was er voor hem geen zitje over en werd hij bij Alpine gestald. Daar heeft hij nu een nieuw contract gekregen.

Bijzonder moment

De aankondiging van Colapinto komt vlak voor de start van de eerste vrije training in Brazilië. Voor Colapinto is het een soort halve thuisrace, want zijn moederland Argentinië ligt niet heel ver weg, en het is de verwachting dat veel van zijn landgenoten op de tribune zullen zitten.

Briatore komt met verklaring

Alpine-kopstuk Flavio Briatore is heel blij met de contractverlenging: "Ik heb Franco's ontwikkeling in de Formule 1 gevolgd en ik heb er altijd in geloofd dat hij de juiste kwaliteiten heeft om een topcoureur te worden die met het team kan groeien."

"Onze beslissing om in 2026 samen te blijven werken, is een duidelijke indicatie van onze toewijding en steun voor Franco. Het is een zwaar jaar voor het hele team, en het is niet makkelijk om te presteren. Franco en Pierre hebben hun best gedaan om het team in de best mogelijke positie te brengen voor volgend jaar."

Colapinto extreem dankbaar

Colapinto zelf is extreem trots op het nieuws: "Ik ben Flavio en de rest van het team extreem dankbaar voor hun vertrouwen in mij om het team in de toekomst verder te helpen. Sinds mijn debuut in de sport wist ik dat het een enorme uitdaging zou worden om mijn plekje te behouden. Het is een lange en zware weg geweest, en ik ben erg trots dat ik in 2026 weer voor dit team mag rijden, samen met Pierre, die een geweldige teamgenoot is."

Snork

Posts: 22.045

Daar drinken we dan maar een Colaatje en een Pin(too)tje met een mooie witte schuimkraag op.

  • 2
  • 7 nov 2025 - 14:56
Reacties (5)

  • Snork

    Posts: 22.045

    Daar drinken we dan maar een Colaatje en een Pin(too)tje met een mooie witte schuimkraag op.

    • + 2
    • 7 nov 2025 - 14:56
    • Rogier hier

      Posts: 6.737

      Dat doen Franco en Flavio ook. Franco is blij met zijn contract en het feit dat hij F1 coureur blijft. Flavio omdat hij de berg sponsorgeld die Franco meebrengt heeft zekergesteld. Kampioenschap punten gaan er door Franco niet (zoveel) gebracht worden, dus dan maar gewoon een zak cash!

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 16:23
  • Snorremans

    Posts: 109

    Geen verrassing?? Integendeel!! Dat je met zulke prestaties een verlenging krijg vind ik toch opmerkelijk. Een goed gevulde portemonnee doet enigszins wonderen natuurlijk.

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 14:57
  • Larry Perkins

    Posts: 61.305

    Vorige bericht: "Alpine werkt al maanden niet meer aan de auto."

    Dat klinkt nu heel logisch, ze sparen geld uit voor de brokstukken die Colapinto in 2026 gaat creëren...

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 15:05
  • Aquarius72

    Posts: 731

    Bij Flaav is een grote sponsort een goede compensatie voor tegenvallende prestaties

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 15:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
