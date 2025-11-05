Het team van Williams heeft een speciale livery aan de wereld getoond voor de Grand Prix van Brazilië. De Britse renstal zal in Sao Paulo aan de start verschijnen in een iconische kleurstelling, en hun fans hebben ook bijgedragen aan deze bijzondere kleuren.

Het team van Williams heeft sinds een paar jaar een deal met Gulf. Dit bedrijf heeft een lange historie in de autosport, en was in het verleden verantwoordelijk voor meerdere iconische en historische liveries in verschillende klassen. Het gaat om de lichtblauwe kleurstelling, met een oranje band in het midden. In Brazilië zullen Carlos Sainz en Alexander Albon ook in deze kleuren gaan rijden.

Wat is er aangepast?

De FW47's van Albon en Sainz zijn gehuld in de lichtblauwe livery, al heeft Williams er wel voor gekozen om een paar delen van de auto in de eigen kleuren te houden. Zo is de achtervleugel nog deels in het eigen blauw, en is ook een deel van de sidepod onveranderd gebleven qua kleur. Verder zien de wagens er dit weekend klassiek uit, en de fans hebben ook inspraak gehad bij het ontwerp.

Invloed van fans

In de zomer vroeg Williams aan de fans om woorden in te sturen die te maken hadden met het team. Veel van deze woorden zijn terug te zien op de speciale kleurstelling voor de race van aankomend weekend. Het gaat volgens Williams in totaal om 493 woorden, de meest ingezonden woorden waren 'Passion', 'Legacy' en 'Teamwork'. Deze woorden zijn dan ook te zien op verschillende delen van de auto's.

Is het een unieke actie?

De campagne voor deze speciale livery draagt dan ook de naam 'Driven by Words', en de fans reageren enthousiast op deze kleurstelling. Williams reed in de afgelopen seizoenen ook meerdere races in de kleuren van Gulf. Het team is bezig met een goed seizoen, en staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met 111 WK-punten.