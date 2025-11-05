user icon
icon

Williams verrast F1-fans met iconische nieuwe livery in Brazilië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams verrast F1-fans met iconische nieuwe livery in Brazilië
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 20:26
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Williams heeft een speciale livery aan de wereld getoond voor de Grand Prix van Brazilië. De Britse renstal zal in Sao Paulo aan de start verschijnen in een iconische kleurstelling, en hun fans hebben ook bijgedragen aan deze bijzondere kleuren.

Het team van Williams heeft sinds een paar jaar een deal met Gulf. Dit bedrijf heeft een lange historie in de autosport, en was in het verleden verantwoordelijk voor meerdere iconische en historische liveries in verschillende klassen. Het gaat om de lichtblauwe kleurstelling, met een oranje band in het midden. In Brazilië zullen Carlos Sainz en Alexander Albon ook in deze kleuren gaan rijden.

Meer over Williams Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"

Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"

25 okt
 Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op

Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op

3 nov

Wat is er aangepast?

De FW47's van Albon en Sainz zijn gehuld in de lichtblauwe livery, al heeft Williams er wel voor gekozen om een paar delen van de auto in de eigen kleuren te houden. Zo is de achtervleugel nog deels in het eigen blauw, en is ook een deel van de sidepod onveranderd gebleven qua kleur. Verder zien de wagens er dit weekend klassiek uit, en de fans hebben ook inspraak gehad bij het ontwerp.

Invloed van fans

In de zomer vroeg Williams aan de fans om woorden in te sturen die te maken hadden met het team. Veel van deze woorden zijn terug te zien op de speciale kleurstelling voor de race van aankomend weekend. Het gaat volgens Williams in totaal om 493 woorden, de meest ingezonden woorden waren 'Passion', 'Legacy' en 'Teamwork'. Deze woorden zijn dan ook te zien op verschillende delen van de auto's.

Is het een unieke actie?

De campagne voor deze speciale livery draagt dan ook de naam 'Driven by Words', en de fans reageren enthousiast op deze kleurstelling. Williams reed in de afgelopen seizoenen ook meerdere races in de kleuren van Gulf. Het team is bezig met een goed seizoen, en staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met 111 WK-punten.

F1 Nieuws Williams GP Brazilië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.354

    Altijd wel knap dat Williams de special editions livery altijd mooier zijn dan hun “standaard” livery.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 20:34

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar