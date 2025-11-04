user icon
Kan Bearman Hamilton opvolgen bij Ferrari? "Hij rijdt in de F1 alsof hij er al jaren zit"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 19:22
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Volgens James Hinchcliffe is Ollie Bearman een van de grootste verrassingen van het seizoen. De IndyCar-analist en voormalig coureur is onder de indruk van de manier waarop de jonge Brit zich dit jaar heeft ontwikkeld bij Haas.

Bearman begon het weekend in Mexico nog rampzalig. De Haas moest worden afgeschreven in de eerste vrije training en de resterende sessies leverden slechts een 17de plaats op. Maar in de kwalificatie kwam de ommekeer: Bearman verbeterde zich ronde na ronde en haalde knap Q3. Daarbij reed hij op dezelfde tienden als grootheden als Max Verstappen en Charles Leclerc.

“Wat hij in Mexico liet zien, is indrukwekkend,” zegt Hinchcliffe. “Hij rijdt alsof hij al jaren in de Formule 1 zit. Die kalmte, dat inzicht en die snelheid: dat zie je niet vaak bij een rookie.”

IJskoud in het heetst van de strijd

De race zelf was misschien nog wel indrukwekkender. Terwijl Verstappen en Hamilton voor zijn neus met elkaar in de clinch lagen, bleef Bearman koel. Hij ging George Russell voorbij, nam het wiel aan wiel op tegen Verstappen en trok in bocht 7 zelfs aan het langste eind.

Vanaf dat moment stond hij onder constante druk: eerst van Verstappen, daarna van Antonelli en Russell, en tot slot van wereldkampioen Oscar Piastri. Toch gaf Bearman geen krimp. Geen foutje, geen misstap. Hij reed volwassen, gecontroleerd en foutloos – iets wat Hinchcliffe prijst als uitzonderlijk voor een eerstejaarscoureur.

De cijfers liegen niet

Bearman heeft dit seizoen 12 van de 20 kwalificatieduels gewonnen van teamgenoot Esteban Ocon, een man met bakken ervaring. In de races laat hij zien dat hij ook dan kan leveren. Wanneer het op zaterdag niet loopt, maakt hij op zondag plaatsen goed – meer dan wie dan ook op de grid, zelfs meer dan de toprijders van Red Bull en McLaren.

Zelfs zijn reeks elfde plaatsen halverwege het seizoen toont veerkracht. De punten bleven uit, maar de snelheid en het race-inzicht waren er wel. En dat is precies wat teams willen zien bij een jonge coureur die op de lange termijn een team kan dragen.

De toekomst lonkt

Met een meerjarig contract bij Haas ligt de weg open. Toch wordt er achter de schermen al gespeculeerd over zijn toekomst bij Ferrari. Bearman komt immers uit de Ferrari Driver Academy en maakte vorig jaar al indruk toen hij in het rood mocht debuteren.

En laten we eerlijk zijn: mocht Lewis Hamilton over een paar jaar stoppen, dan lijkt Bearman de natuurlijke opvolger. Hij heeft de rust, de snelheid en het racetalent om ooit die stoel over te nemen.

Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker: Ollie Bearman is geen eendagsvlieg. De jonge Brit heeft zich ontwikkeld tot een complete Grand Prix-coureur – en de Formule 1 mag de komende jaren rekening met hem houden.

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
