Volgens James Hinchcliffe is Ollie Bearman een van de grootste verrassingen van het seizoen. De IndyCar-analist en voormalig coureur is onder de indruk van de manier waarop de jonge Brit zich dit jaar heeft ontwikkeld bij Haas.

Bearman begon het weekend in Mexico nog rampzalig. De Haas moest worden afgeschreven in de eerste vrije training en de resterende sessies leverden slechts een 17de plaats op. Maar in de kwalificatie kwam de ommekeer: Bearman verbeterde zich ronde na ronde en haalde knap Q3. Daarbij reed hij op dezelfde tienden als grootheden als Max Verstappen en Charles Leclerc.

“Wat hij in Mexico liet zien, is indrukwekkend,” zegt Hinchcliffe. “Hij rijdt alsof hij al jaren in de Formule 1 zit. Die kalmte, dat inzicht en die snelheid: dat zie je niet vaak bij een rookie.”

IJskoud in het heetst van de strijd

De race zelf was misschien nog wel indrukwekkender. Terwijl Verstappen en Hamilton voor zijn neus met elkaar in de clinch lagen, bleef Bearman koel. Hij ging George Russell voorbij, nam het wiel aan wiel op tegen Verstappen en trok in bocht 7 zelfs aan het langste eind.

Vanaf dat moment stond hij onder constante druk: eerst van Verstappen, daarna van Antonelli en Russell, en tot slot van wereldkampioen Oscar Piastri. Toch gaf Bearman geen krimp. Geen foutje, geen misstap. Hij reed volwassen, gecontroleerd en foutloos – iets wat Hinchcliffe prijst als uitzonderlijk voor een eerstejaarscoureur.

De cijfers liegen niet

Bearman heeft dit seizoen 12 van de 20 kwalificatieduels gewonnen van teamgenoot Esteban Ocon, een man met bakken ervaring. In de races laat hij zien dat hij ook dan kan leveren. Wanneer het op zaterdag niet loopt, maakt hij op zondag plaatsen goed – meer dan wie dan ook op de grid, zelfs meer dan de toprijders van Red Bull en McLaren.

Zelfs zijn reeks elfde plaatsen halverwege het seizoen toont veerkracht. De punten bleven uit, maar de snelheid en het race-inzicht waren er wel. En dat is precies wat teams willen zien bij een jonge coureur die op de lange termijn een team kan dragen.

De toekomst lonkt

Met een meerjarig contract bij Haas ligt de weg open. Toch wordt er achter de schermen al gespeculeerd over zijn toekomst bij Ferrari. Bearman komt immers uit de Ferrari Driver Academy en maakte vorig jaar al indruk toen hij in het rood mocht debuteren.

En laten we eerlijk zijn: mocht Lewis Hamilton over een paar jaar stoppen, dan lijkt Bearman de natuurlijke opvolger. Hij heeft de rust, de snelheid en het racetalent om ooit die stoel over te nemen.

Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker: Ollie Bearman is geen eendagsvlieg. De jonge Brit heeft zich ontwikkeld tot een complete Grand Prix-coureur – en de Formule 1 mag de komende jaren rekening met hem houden.