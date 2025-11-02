Lewis Hamilton heeft nog altijd vertrouwen in zijn project bij Ferrari, ondanks een teleurstellend eerste seizoen in het rood. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat succes tijd kost – “Rome is niet in één dag gebouwd” – en reageert daarmee op geruchten dat Ferrari niet van plan zou zijn zijn contract te verlengen.

De overstap van Mercedes naar Ferrari moest hét grote hoofdstuk worden in de carrière van de Brit, maar na twintig Grands Prix blijft het wachten op zijn eerste podium. Hamilton bungelt inmiddels 64 punten achter teamgenoot Charles Leclerc, die in Mexico zijn zevende podium van het seizoen pakte.

De Britse veteraan, inmiddels veertig jaar oud, tekende begin 2024 een meerjarig contract bij de Scuderia, maar volgens Italiaanse media is het onzeker of Ferrari dat zal verlengen. Er zou wel een optie in Hamiltons contract staan die hem zélf de kans geeft om de samenwerking tot eind 2027 voort te zetten.

‘Verwachtingen zijn enorm’

In gesprek met Ferrari Magazine gaat Hamilton in op de druk die zijn overstap met zich meebrengt. “Ik wist dat het een grote stap zou zijn om onze merken samen te brengen. Maar het is nog krachtiger dan ik had gedacht”, zegt hij. “Iedereen verwacht meteen dat je wint, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Hoe lang het duurde? Dat moeten we nog even opzoeken.”

Volgens Hamilton beseffen veel mensen niet hoe complex Formule 1 werkelijk is. “Alleen als je in een team zit, begrijp je hoe het werkt. Je kunt je van buitenaf niet voorstellen hoe groot en ingewikkeld de machine is. Ik neem het mensen niet kwalijk dat ze het niet weten.”

‘Ik focus op wat ik wél kan beïnvloeden’

Ondanks de tegenvallende resultaten probeert Hamilton positief te blijven. “Het enige wat ik kan doen, is me concentreren op wat ik zelf in de hand heb – mijn voorbereiding, mijn samenwerking met het team, en de energie die ik elke dag breng. Daar ligt mijn focus.”

Geruchten over Russell

Ondertussen gonst het in Italië van de geruchten dat George Russell, Hamiltons voormalige teamgenoot bij Mercedes, in de toekomst naar Ferrari zou kunnen verkassen. De Brit zou hoog aangeschreven staan bij het management van de Scuderia.

Russell verlengde onlangs zijn contract bij Mercedes tot 2026, maar bevestigde dat er een clausule bestaat die zijn deal automatisch verlengt tot 2027 als hij zijn prestatiedoelen haalt. “Mijn toekomst ligt in mijn eigen handen,” zei Russell tegen The Telegraph. “Als ik presteer, blijf ik. Zo simpel is het.”