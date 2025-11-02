user icon
Hamilton verdedigt zwakke Ferrari-start: "Rome is niet in één dag gebouwd"
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 17:28
  • comments 12
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton heeft nog altijd vertrouwen in zijn project bij Ferrari, ondanks een teleurstellend eerste seizoen in het rood. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat succes tijd kost – “Rome is niet in één dag gebouwd” – en reageert daarmee op geruchten dat Ferrari niet van plan zou zijn zijn contract te verlengen.

De overstap van Mercedes naar Ferrari moest hét grote hoofdstuk worden in de carrière van de Brit, maar na twintig Grands Prix blijft het wachten op zijn eerste podium. Hamilton bungelt inmiddels 64 punten achter teamgenoot Charles Leclerc, die in Mexico zijn zevende podium van het seizoen pakte.

De Britse veteraan, inmiddels veertig jaar oud, tekende begin 2024 een meerjarig contract bij de Scuderia, maar volgens Italiaanse media is het onzeker of Ferrari dat zal verlengen. Er zou wel een optie in Hamiltons contract staan die hem zélf de kans geeft om de samenwerking tot eind 2027 voort te zetten.

‘Verwachtingen zijn enorm’

In gesprek met Ferrari Magazine gaat Hamilton in op de druk die zijn overstap met zich meebrengt. “Ik wist dat het een grote stap zou zijn om onze merken samen te brengen. Maar het is nog krachtiger dan ik had gedacht”, zegt hij. “Iedereen verwacht meteen dat je wint, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Hoe lang het duurde? Dat moeten we nog even opzoeken.”

Volgens Hamilton beseffen veel mensen niet hoe complex Formule 1 werkelijk is. “Alleen als je in een team zit, begrijp je hoe het werkt. Je kunt je van buitenaf niet voorstellen hoe groot en ingewikkeld de machine is. Ik neem het mensen niet kwalijk dat ze het niet weten.”

‘Ik focus op wat ik wél kan beïnvloeden’

Ondanks de tegenvallende resultaten probeert Hamilton positief te blijven. “Het enige wat ik kan doen, is me concentreren op wat ik zelf in de hand heb – mijn voorbereiding, mijn samenwerking met het team, en de energie die ik elke dag breng. Daar ligt mijn focus.”

Geruchten over Russell

Ondertussen gonst het in Italië van de geruchten dat George Russell, Hamiltons voormalige teamgenoot bij Mercedes, in de toekomst naar Ferrari zou kunnen verkassen. De Brit zou hoog aangeschreven staan bij het management van de Scuderia.

Russell verlengde onlangs zijn contract bij Mercedes tot 2026, maar bevestigde dat er een clausule bestaat die zijn deal automatisch verlengt tot 2027 als hij zijn prestatiedoelen haalt. “Mijn toekomst ligt in mijn eigen handen,” zei Russell tegen The Telegraph. “Als ik presteer, blijf ik. Zo simpel is het.”

schwantz34

Posts: 41.225

Natuurlijk is Rome niet in één dag gebouwd Lewis, maar jij draagt zelf ook geen enkel steentje bij om Maranello weer een beetje in Ouw vergane glorie te herstellen!

  • 2
  • 2 nov 2025 - 18:09
Reacties (12)

  • ViggenneggiV

    Posts: 3.064

    Tijdens de bouw van Rome zijn er dan ook letterlijk en figuurlijk veel koppen gerold...

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:52
    • Remco_F1

      Posts: 3.220

      Roze was in de Romeinse tijd (symbool van macht, luxe en mannelijkheid) een heren kleur, iets wat Ham. ook wel trekt.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 18:01
  • King-Creole

    Posts: 1.362

    Klopt Lewis..maar Ferrari is al 10000 jaar bezig in de F1 en krijgt geld toe om te starten terwijl anderen moeten betalen.
    Ferrari is daarmee eigenlijk een B team..maar omdat het merk zeer exclusief is en Ferrari vroeger succesvol was noemt men het een topteam.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:55
  • schwantz34

    Posts: 41.225

    Natuurlijk is Rome niet in één dag gebouwd Lewis, maar jij draagt zelf ook geen enkel steentje bij om Maranello weer een beetje in Ouw vergane glorie te herstellen!

    • + 2
    • 2 nov 2025 - 18:09
    • nr 76

      Posts: 7.102

      Hamilton zelf is vegane glorie...

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 19:57
    • Rimmer

      Posts: 12.952

      Rome is zeker niet in 1 dag gebouwd. Ferrari ook niet.
      Maar 800 jaar na de eerste bouw van Rome mag je wel verwachten dat er iets staat.
      Net zoals je anno 2025, in het laatste jaar van deze reglementen, van Ferrari mag verwachten dat er iets staat.
      Lec kan er ook weinig mee, eerlijk is eerlijk, maar die heeft nog wel een handvol podiums gepakt. Iets dat de 7-voudig WK niet kan.
      De kritiek op Lewis is terecht. Het is niet alleen zijn schuld want de auto is ook niet goed maar hij had wel meer moeten presteren dan wat hij nu laat zien. Het zou hem sieren als hij gewoon toegaf dat hij als een eierbal rondrijdt en dat hij op geen enkel moment de inzet, ervaring en vechtlust heeft laten zien die je van een 7x WK mag verwachten. En daar is hij wel voor gehaald.
      Dus nee, een dikke onvoldoende voor Lewis dit seizoen en er zijn niet genoeg excuses om daar toch een voldoende van te maken. Als hij in een race alles geeft en er loeihard voor knokt dan zie je dat. Kijk maar naar Alonso of Max, je ziet dat ze alles geven.
      Laatste twee races van Lec ook, die jongen gaf alles.
      Lewis doet geen moer. Beetje janken, beetje half gas en dan verwachten dat de podiums komen.
      Lewis heeft dit seizoen flink teleurgesteld en dat is hemzelf net zo goed aan te rekenen als Ferrari, ongeacht de “Rome is niet in 1 dag gebouwd” dooddoeners.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 20:10
  • Larry Perkins

    Posts: 61.158

    De afsluitende alinea ontbreekt weer eens onderaan in het bericht:

    In het WK leidt Norris met 1 punt voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. De man uit het Engelse Bristol heeft 357 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederland heeft 321 punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met 258 punten doen. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

    Graag gedaan!

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 18:40
    • Pietje Bell

      Posts: 31.721

      Waarom moet dat bericht over Lando, Piastri en Max
      onder een bericht over Lewis?

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 19:07
    • Rimmer

      Posts: 12.952

      Omdat dat zo werkt op deze webpagina. Les 1, elk artikel afsluiten met de stand in het WK en de positie van Max daarin.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 20:12
  • Pietje Bell

    Posts: 31.721

    Hartstikke off topic, maar heel heugelijk nieuws!!

    Charles en Alexandra hebben zich vandaag verloofd!!

    "charles_leclerc
    en
    alexandrasaintmleux

    Mr². & Mrs. Leclerc 💍❤️❤️❤️"

    https://www.instagram(.)com/p/DQkEza_iP2i/?img_index=1

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 19:45
    • Pietje Bell

      Posts: 31.721

      Voor wie geen IG heeft:

      https://postimg.cc/WhtQd0Hr

      Binnen een half uur 1,7 miljoen likes en de felicitaties stromen binnen,
      oa van Piastri, Yuki, Sainz en Rebecca, Gasly en Kika en Kvyat.
      Zelfs van Max zijn PA Jake Martin, moeder en zus.
      Max is al uren druk op Discord, haha.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 20:03
  • Aajd Flupke

    Posts: 15

    Lewis is zo moe van het zoeken naar excuses, dat hij geen puf meer heeft om te racen voor de podiumplaatsen

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 20:24

