Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft mooi nieuws gedeeld. De Monegask deelde op sociale media dat hij afgelopen weekend zijn vriendin Alexandra Saint Mleux ten huwelijk heeft gevraagd. Wanneer ze in het huwelijksbootje gaan stappen is nog niet bekend. Leclerc is straks de tweede getrouwde coureur van de huidige grid.

Leclerc is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Ferrari kan de strijd niet altijd aangaan met de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull en ze kunnen nog niet vechten om de zeges. Anderhalve week geleden in Mexico kwam de Monegaskische Ferrari-coureur als tweede over de streep. Het was zijn beste resultaat van het seizoen.

Hondje Leo

Naast de baan gaat het beter met Leclerc. Op Instagram liet hij op zondagavond weten dat hij zijn vriendin Alexandra Saint Mleux ten huwelijk heeft gevraagd. Te zien is hoe Leclerc het huwelijksaanzoek heeft aangepakt, en dat zijn bekende hondje Leo daar een rol bij speelde. Bij de foto's schrijft de Ferrari-coureur: "Meneer & mevrouw Leclerc!" De boodschap wordt vergezeld door een aantal emojis van een ring en een paar hartjes.

Miljoenen likes

Leclerc wordt de tweede coureur van de huidige F1-grid die het huwelijksbootje instapt; Sauber-coureur Nico Hülkenberg is tot nu toe de enige getrouwde coureur. Leclercs post kan op miljoenen likes (!) rekenen, en hij ontvangt felicitaties van onder meer zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Bekende verschijning in de paddock

Leclerc en Saint Mleux zijn al sinds 2023 samen, en ze zijn een bekend koppel in de paddock. Zijn verloofde reist naar vrijwel alle races mee, en hun hondje Leo is een grote publiekstrekker. Fans delen vrijwel elk raceweekend massaal nieuwe foto's en video's van het hondje, terwijl zijn baasjes er geen geheim van maken dat ze dat kunnen waarderen. Leclerc en Saint Mleux werden na hun post ook gefeliciteerd door de officiële kanalen van de Formule 1 zelf.