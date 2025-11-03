user icon
icon

Leclerc deelt prachtig nieuws en kondigt verloving aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc deelt prachtig nieuws en kondigt verloving aan
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 07:36
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft mooi nieuws gedeeld. De Monegask deelde op sociale media dat hij afgelopen weekend zijn vriendin Alexandra Saint Mleux ten huwelijk heeft gevraagd. Wanneer ze in het huwelijksbootje gaan stappen is nog niet bekend. Leclerc is straks de tweede getrouwde coureur van de huidige grid.

Leclerc is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Ferrari kan de strijd niet altijd aangaan met de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull en ze kunnen nog niet vechten om de zeges. Anderhalve week geleden in Mexico kwam de Monegaskische Ferrari-coureur als tweede over de streep. Het was zijn beste resultaat van het seizoen.

Meer over Charles Leclerc Bizarre stunt in de maak: 'Russell vervangt mogelijk Hamilton bij Ferrari'

Bizarre stunt in de maak: 'Russell vervangt mogelijk Hamilton bij Ferrari'

2 nov
 Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

27 okt

Hondje Leo

Naast de baan gaat het beter met Leclerc. Op Instagram liet hij op zondagavond weten dat hij zijn vriendin Alexandra Saint Mleux ten huwelijk heeft gevraagd. Te zien is hoe Leclerc het huwelijksaanzoek heeft aangepakt, en dat zijn bekende hondje Leo daar een rol bij speelde. Bij de foto's schrijft de Ferrari-coureur: "Meneer & mevrouw Leclerc!" De boodschap wordt vergezeld door een aantal emojis van een ring en een paar hartjes.

Miljoenen likes

Leclerc wordt de tweede coureur van de huidige F1-grid die het huwelijksbootje instapt; Sauber-coureur Nico Hülkenberg is tot nu toe de enige getrouwde coureur. Leclercs post kan op miljoenen likes (!) rekenen, en hij ontvangt felicitaties van onder meer zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Bekende verschijning in de paddock

Leclerc en Saint Mleux zijn al sinds 2023 samen, en ze zijn een bekend koppel in de paddock. Zijn verloofde reist naar vrijwel alle races mee, en hun hondje Leo is een grote publiekstrekker. Fans delen vrijwel elk raceweekend massaal nieuwe foto's en video's van het hondje, terwijl zijn baasjes er geen geheim van maken dat ze dat kunnen waarderen. Leclerc en Saint Mleux werden na hun post ook gefeliciteerd door de officiële kanalen van de Formule 1 zelf.

F1jos

Posts: 4.773

Kelly is veel interessanter.

  • 4
  • 3 nov 2025 - 10:42
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (16)

Login om te reageren
  • patrob

    Posts: 1.608

    Ze waren je warempel een keer voor Pietje. ;)

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 10:22
    • F1jos

      Posts: 4.773

      Kelly is veel interessanter.

      • + 4
      • 3 nov 2025 - 10:42
    • Pietje Bell

      Posts: 31.733

      Is dat zo @Patrob? :-))

      www.gptoday.net/nl(...)uwd#comment-6263070

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 10:46
    • Pietje Bell

      Posts: 31.733

      Is dat zo @F1Jos? Vind dit stel vele malen leuker.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 10:50
    • Beri

      Posts: 6.735

      Ik pleit voor een Pietje Column hier. Elke week de laatste Evert Santegoeds ejaculaat betreffende Formule 1 rijders en prominenten!

      En dat is oprecht niet eens een gek idee.

      • + 4
      • 3 nov 2025 - 11:28
    • patrob

      Posts: 1.608

      Potverdikkie Pietje, die had ik gemist. :)

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 11:49
    • Pietje Bell

      Posts: 31.733

      Foei @Patrob! 🤣 Groot nieuws sinds gisteravond.
      Ze hebben felicitaties van over de hele wereld ontvangen en van bijna alle mensen en teams uit de F1.
      Momenteel daarnaast ook al meer dan 6 miljoen likes en dat is enorm veel voor een F1 coureur.
      Leclerc is dan ook de meest populaire F1 coureur met de meeste volgers.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 12:01
    • Erik FW34

      Posts: 3.773

      Beri,

      ik geloof dat de vorige column niet heel goed gevallen was bij de betreffende persoon ;-)

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 12:06
    • da_bartman

      Posts: 6.242

      "Ik pleit voor een Pietje Column hier. " maar dan wel onder de alias "Pertronella Bell" ?

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 12:43
    • Beri

      Posts: 6.735

      Petra

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:19
  • HarryLam

    Posts: 4.977

    En welke kwaliteiten bezit dametje Saint ?

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 11:12
  • Ronnie Peterson

    Posts: 183

    Wat gebeurt mij nou?!
    Staat het uiteindelijke nieuws ook daadwerkelijk in de titel?!

    Was "BREAKING: Leclerc deelt bizar nieuws." niet lading-dekkend genoeg?

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 11:37
  • Knookie.nl

    Posts: 1.069

    Speciaal voor Pietje Borsato:

    Opzouten met deze instastront.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.733

      Je hebt me al voor alles wat slecht is hier uitgemaakt en nu noem je me
      Borsato, de man die voor ontuchtige handelingen met een minderjarige
      voor het gerecht staat.
      Maw, ik zou iemand zijn die ontuchtige handelingen met minderjarigen verricht. Hoe voelt dat om een ander zo de grond in te trappen, vals te beschuldigen zo lekker anoniem vanachter jouw toetsenbord?
      Je zult je wel een hele bink voelen.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:21
    • Knookie.nl

      Posts: 1.069

      Ik beschuldig je nergens van. Ik spel je achternaam misschien verkeerd, maar dat weet je niet zeker. Misschien bedoel ik wel iemand anders. Jij heet zo niet, toch? Wie de schoen past…

      Je trekt het jezelf toch echt aan met je posts over ene minderjarige Bianca, toevallig een coureur is in de damesklasse. En laat ik maar niet beginnen over je posts over Verstappen en/of aanverwante schoonfamilie die geen onderdeel uitmaken van een sport en dus ook niet van een sportforum.

      Ik vind je daardoor een obsessieve viespeuk (blijven). Dat verandert niet.

      Btw, je wordt volgens jou vergeleken met een uiterst succesvolle zanger, die ergens van beschuldigd wordt, maar nog absoluut niet veroordeeld is. Dat proces is in volle gang. Dus leg me geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb en je legt zelf verbanden die ik niet maak.

      Dus zorg lekker voor sportgerelateerde posts of inhoudelijke reacties op het onderwerp. En dan zal je mij niet horen.

      Dat is mijn mening, mijn democratisch recht binnen de regels van dit forum en daar zal je het mee moeten doen.

      Groetjes van een bink.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:35

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.640
  • Podiums 50
  • Grand Prix 169
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar