Red Bull-droom Hadjar kapot gemaakt: "Hij raakt in de war"

Red Bull-droom Hadjar kapot gemaakt: "Hij raakt in de war"
  Gepubliceerd op 01 nov 2025 13:42
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Max Verstappen volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Het lijkt erop dat Racing Bulls-talent Isack Hadjar promotie gaat krijgen, maar volgens Martin Brundle is dat geen goed idee. Hij pleit voor een bijzondere, onmogelijke constructie.

Verstappens huidige teamgenoot bij Red Bull is Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt sinds het raceweekend in Suzuka voor Red Bull, nadat Liam Lawson na twee races werd teruggezet naar Racing Bulls. De verwachtingen waren hoog, maar Tsunoda worstelt met zijn vorm. Hij kent slechte kwalificaties, weet Verstappen niet bij te houden en scoort weinig punten. Zijn toekomst in de Formule 1 is dan ook onzeker, al lijkt het erop dat hij samen met Lawson vecht voor een Racing Bull-zitje.

Wat moet Red Bull doen?

Volgens Sky Sports-commentator en oud-coureur Martin Brundle zou Red Bull geen risico moeten nemen met Hadjar. De Brit probeert het in de Sky-podcast 'The F1-Show' uit te leggen: "Ik denk dat Yuki wel zijn kansen heeft gehad, om eerlijk te zijn."

Brundle stelt dat Red Bull een creatieve oplossing moet gaan verzinnen. De Brit legt het met een grote lach uit: "Ik denk dat, als de regels het toestaan, Red Bull maar met één auto moet gaan rijden en dan drie Racing Bulls moet gaan inzetten! Dat zou dit probleem misschien wel kunnen oplossen."

Loopbaan van Hadjar in gevaar

Brundle stelt namelijk dat het voor de loopbaan van Hadjar niet goed zou zijn als hij naast Verstappen gaat rijden: "Elke coureur die naast Max zit, raakt vrij snel in de war. Dat komt vooral doordat hij zo snel en ook zo goed is."

Heeft Brundle een punt?

Brundle heeft feitelijk gezien een punt, aangezien Pierre Gasly, Alexander Albon en Lawson allemaal vrij snel hun zitje kwijt waren nadat ze werden weggevaagd door Verstappen. Sergio Perez hield het nog wel vier seizoenen vol, maar daarin was hij ook vrijwel altijd langzamer dan zijn teamgenoot. Eind vorig jaar werd de Mexicaan ook aan de kant geschoven, omdat hij Verstappen niet bij kon houden.

NicoS

Posts: 19.581

Er zal toch iemand het slachtoffer moeten zijn……;)
Maar inderdaad is het voor Hadjar een groter risico, want stel dat hem hetzelfde overkomt als al die anderen, dan krijgt je loopbaan een flinke deuk.
RBR kan beter voor een ervaren rot in het vak gaan, iemand die weet wat zijn grenzen zijn, e... [Lees verder]

  • 2
  • 1 nov 2025 - 13:55
Reacties (6)

  • NicoS

    Posts: 19.581

    Er zal toch iemand het slachtoffer moeten zijn……;)
    Maar inderdaad is het voor Hadjar een groter risico, want stel dat hem hetzelfde overkomt als al die anderen, dan krijgt je loopbaan een flinke deuk.
    RBR kan beter voor een ervaren rot in het vak gaan, iemand die weet wat zijn grenzen zijn, en iemand die zich niet in de war laat brengen.
    Daarbij schiet mij eigenlijk maar één naam te binnen, en dat is Hulkenberg……
    Toch denk ik dat hij bedankt voor de eer mochten ze hem alsnog vragen.
    Het is een groot dilemma, wie zet je naast Max? Denk dat ze bij RBR ook zo denken, wie o wie gooien we voor de leeuwen, want ze weten eigenlijk al dat Max hem met huid en haar op zal vreten….

    • + 2
    • 1 nov 2025 - 13:55
    • JM_K

      Posts: 1.188

      Yes.. idd de enige die het nog redde was de ervaren Perez.

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 14:17
    • MustFeed

      Posts: 10.358

      Red Bull heeft een tijdje geprobeerd om Norris naast Verstappen te zetten. Dat was in de tijd dat McLaren echt nog slecht presteerde. Norris wilde echter niet. Uiteindelijk een verstandige keus van Norris.

      Maar dit is ook een beetje het probleem bij Red Bull. Als coureurs als Leclerc, Norris, Piastri en Russell niet willen of niet beschikbaar zijn dan maakt het niet veel uit verder. Sainz, Albon, Perez, Hulkenberg, Hamilton, Alonso is allemaal van ongeveer hetzelfde niveau. En dan heb je daarna coureurs als Hadjar, Tsunoda, Gasly en Antonelli.

      Misschien dat Bortoleto een goed teamgenoot zou kunnen worden. Ik denk dat die beter is dan Hadjar en meer potentieel heeft dan Hulkenberg, Sainz of Perez.

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 14:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.365

      Ik denk dat Mick ene prima teamgenoot is. Dan heb je geen verwachtingen

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 14:39
  • Rogier hier

    Posts: 6.734

    Naar mijn idee beter een gerijpte coureur binnenhalen. Het liefste eentje die al eens naast Max gereden heeft zoals Gasly, Albon of Sainz. Die gaat niet meer proberen om zo goed als Max te zijn, maar rijden hun eigen races en kwalificaties. Voor genoeg geld zetten ze ook hun ambities om zelf kampioen te willen worden opzij. Naast Max gaat dat niet gebeuren. Hulkenberg zou naar mijn idee ook een optie zijn.

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 16:05
    • Duyf

      Posts: 13

      gaat Hulkenberg niet doen.

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 16:10

