De kans is groot dat Max Verstappen volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Het lijkt erop dat Racing Bulls-talent Isack Hadjar promotie gaat krijgen, maar volgens Martin Brundle is dat geen goed idee. Hij pleit voor een bijzondere, onmogelijke constructie.

Verstappens huidige teamgenoot bij Red Bull is Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt sinds het raceweekend in Suzuka voor Red Bull, nadat Liam Lawson na twee races werd teruggezet naar Racing Bulls. De verwachtingen waren hoog, maar Tsunoda worstelt met zijn vorm. Hij kent slechte kwalificaties, weet Verstappen niet bij te houden en scoort weinig punten. Zijn toekomst in de Formule 1 is dan ook onzeker, al lijkt het erop dat hij samen met Lawson vecht voor een Racing Bull-zitje.

Wat moet Red Bull doen?

Volgens Sky Sports-commentator en oud-coureur Martin Brundle zou Red Bull geen risico moeten nemen met Hadjar. De Brit probeert het in de Sky-podcast 'The F1-Show' uit te leggen: "Ik denk dat Yuki wel zijn kansen heeft gehad, om eerlijk te zijn."

Brundle stelt dat Red Bull een creatieve oplossing moet gaan verzinnen. De Brit legt het met een grote lach uit: "Ik denk dat, als de regels het toestaan, Red Bull maar met één auto moet gaan rijden en dan drie Racing Bulls moet gaan inzetten! Dat zou dit probleem misschien wel kunnen oplossen."

Loopbaan van Hadjar in gevaar

Brundle stelt namelijk dat het voor de loopbaan van Hadjar niet goed zou zijn als hij naast Verstappen gaat rijden: "Elke coureur die naast Max zit, raakt vrij snel in de war. Dat komt vooral doordat hij zo snel en ook zo goed is."

Heeft Brundle een punt?

Brundle heeft feitelijk gezien een punt, aangezien Pierre Gasly, Alexander Albon en Lawson allemaal vrij snel hun zitje kwijt waren nadat ze werden weggevaagd door Verstappen. Sergio Perez hield het nog wel vier seizoenen vol, maar daarin was hij ook vrijwel altijd langzamer dan zijn teamgenoot. Eind vorig jaar werd de Mexicaan ook aan de kant geschoven, omdat hij Verstappen niet bij kon houden.