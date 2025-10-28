user icon
icon

Marko gelooft in titel van Verstappen en doet regendans

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko gelooft in titel van Verstappen en doet regendans
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat nog maar 36 punten achter op WK-leider Lando Norris, en Helmut Marko heeft vertrouwen in een goede afloop. Hij doet alvast een regendansje voor de aanstaande Grand Prix van Brazilië.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Mexico als derde over de streep. Hij wist de schade goed te herstellen na een tegenvallende kwalificatie. Hij had zelf niet verwacht dat hij in aanmerking zou komen voor het podium, en bleef na afloop zeer realistisch over zijn kansen op de wereldtitel. Volgens hem moet alles perfect gaan, en dat was in Mexico simpelweg niet het geval.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Geloof in de titel

Red Bull-adviseur Helmut Marko is veel optimistischer over de titelkansen van zijn coureur. Na de race in Mexico werd Marko door Motorsport.com gevraagd of hij begint te geloven in de titel van Verstappen: "Ik begon er na de zege in Monza al in te geloven!"

 Marko is het wel eens met Verstappens bewering dat alles goed moet gaan: "Ieder punt is essentieel. Er zijn volgens mij nog 116 punten te vergeven en we weten dat we alles perfect moeten doen. We kunnen ons geen kleine fouten met de set-up permitteren, zoals dit weekend in Mexico wel is gebeurd."

Had Red Bull de problemen verwacht?

Als Marko wordt gevraagd of hij had verwacht dat Mexico één van de lastigste races zou zijn, reageert hij ontkennend: "Nee, zo denken we niet. We geloven dat onze auto en onze coureur op ieder circuit goed genoeg zou zijn om vooraan mee te doen. Als je de rondetijden met elkaar vergelijkt, dan zat hij in die tweede stint ook zo'n beetje op het niveau van Norris."

Regen in Brazilië?

Nu Mexico achter de rug is, verschuift de aandacht naar de Grand Prix van Brazilië. Over anderhalve week staat deze race op de planning, en Marko hoopt op een flinke regenbui: "Ik hoop het. Dan krijgen we misschien weer een nieuwe Verstappen-show!"

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.661

    "Marko gelooft in titel van Verstappen en doet regendans".

    Kijk, dat ouwvriend Helmut blij zal zijn en opgelucht...oké.
    Maar op zijn leeftijd 'n regendansje doen dat raad ik die ouwe baas ten strengste af.
    Zou zomaar zijn laatste dansje kunnen zijn.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 12:53
    • snailer

      Posts: 30.541

      Met het tempo van Ouw-Marko zorgt het dansje hooguit voor wat dropjes in de pitstraat.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:13
    • schwantz34

      Posts: 41.187

      Dankzij Max blijft de regendansende Ouw-Helmut superfit!

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:15
    • Paulie

      Posts: 4.817

      als @Ouw-Vriend-Helmut de voetjes van de vloer doet dan wordt het letterlijk breekdance

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:24
  • John6

    Posts: 11.200

    Volgens mij valt er elke dag regen in November, laten we hopen dat het niet te hard zal regenen, anders gaan ze niet eens van start.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 13:21

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar