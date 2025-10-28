Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat nog maar 36 punten achter op WK-leider Lando Norris, en Helmut Marko heeft vertrouwen in een goede afloop. Hij doet alvast een regendansje voor de aanstaande Grand Prix van Brazilië.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Mexico als derde over de streep. Hij wist de schade goed te herstellen na een tegenvallende kwalificatie. Hij had zelf niet verwacht dat hij in aanmerking zou komen voor het podium, en bleef na afloop zeer realistisch over zijn kansen op de wereldtitel. Volgens hem moet alles perfect gaan, en dat was in Mexico simpelweg niet het geval.

Geloof in de titel

Red Bull-adviseur Helmut Marko is veel optimistischer over de titelkansen van zijn coureur. Na de race in Mexico werd Marko door Motorsport.com gevraagd of hij begint te geloven in de titel van Verstappen: "Ik begon er na de zege in Monza al in te geloven!"

Marko is het wel eens met Verstappens bewering dat alles goed moet gaan: "Ieder punt is essentieel. Er zijn volgens mij nog 116 punten te vergeven en we weten dat we alles perfect moeten doen. We kunnen ons geen kleine fouten met de set-up permitteren, zoals dit weekend in Mexico wel is gebeurd."

Had Red Bull de problemen verwacht?

Als Marko wordt gevraagd of hij had verwacht dat Mexico één van de lastigste races zou zijn, reageert hij ontkennend: "Nee, zo denken we niet. We geloven dat onze auto en onze coureur op ieder circuit goed genoeg zou zijn om vooraan mee te doen. Als je de rondetijden met elkaar vergelijkt, dan zat hij in die tweede stint ook zo'n beetje op het niveau van Norris."

Regen in Brazilië?

Nu Mexico achter de rug is, verschuift de aandacht naar de Grand Prix van Brazilië. Over anderhalve week staat deze race op de planning, en Marko hoopt op een flinke regenbui: "Ik hoop het. Dan krijgen we misschien weer een nieuwe Verstappen-show!"