Bearman vocht met Verstappen: "Ik scheet in mijn broek!"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 14:47
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

Oliver Bearman was de grote verrassing van de Grand Prix van Mexico. De Haas-coureur reed een puike race en kwam als vierde over de streep. Bearman vocht met de grote jongens, en stelde lachend dat hij bijna in zijn broek scheet tijdens zijn duel met Max Verstappen.

Bearman reed een verrassend sterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij mengde zich in de strijd met onder meer Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en de Mercedessen. Toen Verstappen, Hamilton en Russell vlak voor zijn neus in een spannend duel verwikkeld raakten, hield hij het hoofd koel en won hij veel plaatsen toen de topcoureurs de uitloopzone in schoten.

Bearman wist uiteindelijk de Mercedessen van Russell en Andrea Kimi Antonelli op knappe wijze achter zich te houden. Na afloop reageerde Bearman emotioneel, en de tranen rolden ook over de wangen van zijn vriendin en zijn vader.

'Ik scheet in mijn broek!'

Bearman vocht tijdens de race onder meer met Verstappen, en dat vond hij heel spannend. Hij keek er lachend op terug in gesprek met de internationale media: "Ik had een goede start en wist me tussen de Mercedessen te worstelen. In die ronden had ik een goed tempo. Ik kon binnen DRS-afstand blijven!"

"Russell verloor uiteindelijk de DRS van de auto die voor hem reed, en toen hadden Hamilton en Max een klein momentje samen, waar ik ook van kon profiteren. Eerlijk gezegd scheet ik in mijn broek toen ik zij aan zij ging met Max, maar het was zo gaaf om wiel aan wiel te vechten met gasten naar wie ik al kijk sinds ik de Formule 1 volg."

Wat was de strategie van Haas?

Bearman vond het een zeer spannend duel: "Max zat heel erg lang in mijn spiegels. Het was de meeste druk die ik ooit heb gevoeld in een racescenario. Voor zover ik begreep, zou ik de race op de mediums uitrijden tot ik werd binnengeroepen. Ik moet nog even terugkijken wat er precies gebeurde."

"Ik denk dat het in onze positie wat riskant was geweest om buiten te blijven en voor het podium te gaan, met het risico om uiteindelijk als zesde of zevende te eindigen. We hebben de juiste keuze gemaakt door onze positie veilig te stellen, ook al kostte het ons de kans op een podium. Maar we zijn als vierde gefinisht. Dat is nog steeds niet slecht."

Larry Perkins

Posts: 61.020

[i] "Mss wordt dat mijn nieuw-vriend wel..." [/i]

Dat denk ik niet. Bearman is niet lui of arrogant, niet loeilelijk of onsympathiek, niet zonder zelfreflectie of lomp, niet achterbaks of glibberig.

Kortom, Ollie lijkt niet op jouw voormalige 'vriend Lance', of op je huidige 'vriend' Gluiperi... [Lees verder]

  • 6
  • 27 okt 2025 - 15:35
F1 Nieuws Max Verstappen Oliver Bearman Red Bull Racing Haas GP Mexico 2025

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Spannenburg

    Posts: 124

    Als ik Marko was. Dit is een topper in de dop, frisse uitstraling en volgens mij commercieel interessant. De huidige rijders van de RedBull familie, naast Max, vind ik toch allemaal bedrukte types.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 14:51
    • KiekisNL

      Posts: 2.154

      Denk niet dat ze Bearman van Ferrari kunnen losweken, als hij zo door blijft ontwikkelen gaat hij hamilton of leclerc vervangen bij Ferrari (denk de eerste van de 2 die gaat).

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 15:02
    • Canson Po

      Posts: 2.773

      Staat onder contract bij Ferrari he.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 15:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.021

      Bearman doet het prima. En Bortoleto werd eerder ook al genoemd bij Ferrari, wat een terugkeer bij Ferrari van de wat tegenvallende Sainz dit seizoen minder waarschijnlijk maakt...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 15:13
  • Larry Perkins

    Posts: 61.021

    Voor als je het nog niet gezien hebt...

    Ollie Bearman in Tears After Fighting Max Verstappen and Finishing P4 at Mexico GP
    (2,10 minuten)

    https://youtu.be/YUHJdBhzefk

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 14:53
  • Paulie

    Posts: 4.806

    Eerste helft seizoen was het Ocon die de overhand had maar die Bearman heeft zn draai gevonden. Gaan we nog veel moois van zien

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 14:54
    • Canson Po

      Posts: 2.773

      doet het toch goed naast Ocon, alle rookies vallen me zeer goed mee, persoonlijk zie ik Bortoleto wel het verst komen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 15:03
    • misstappen

      Posts: 3.359

      Vergeet Hadjar even niet... goei menneke

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.416

      @Paulie,
      Dat viel me ook op. De laatste tijd rijdt Bearman rondjes om Ocon. Dat zegt wat over het talent van Bearman, maar misschien ook dat Ocon's houdbaarheid in de F1 op aan het raken is?

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:08
  • Beamer

    Posts: 1.842

    Een ijzersterke race van Bearman, constant onder druk, maar geen enkele fout gemaakt (voor zover ik heb gezien). Maar ook complimenten aan het team van Haas. Geen gekke dingen doen of proberen slimmer te zijn dan de topteams (door buiten te blijven), maar ondertussen wel betere pitstops afleveren dan die topteams.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 15:14
  • NicoS

    Posts: 19.555

    Mooi om te zien dat “kleine” teams het tegenwoordig op een goede dag mee kunnen met de grote jongens.
    Eerst Hulkenberg op Silverstone, Hadjar in Zandvoort, en nu Bearman. Ze kunnen nu strijden, en zijn niet meer puur afhankelijk van een knotsgekke race.
    En dan zijn er nog steeds mensen die beweren dat de budgetcap niet werkt….

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 15:16
    • schwantz34

      Posts: 41.182

      Zonder budgetcap waren Audi en Cadillac ook never nooit ingestapt imo!

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 15:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.646

    Leuk manneke wat 'n beetje bang is voor Max.
    Ik denk als Max zich laat zien zonder helm er veel bang worden van hem.

    Maar ja, dat leuke manneke heeft een meer dan goeie race gereden en hopelijk gaan we daar nog veel van zien.

    Mss wordt dat mijn nieuw-vriend wel...

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 15:19
    • Larry Perkins

      Posts: 61.021

      "Mss wordt dat mijn nieuw-vriend wel..."

      Dat denk ik niet. Bearman is niet lui of arrogant, niet loeilelijk of onsympathiek, niet zonder zelfreflectie of lomp, niet achterbaks of glibberig.

      Kortom, Ollie lijkt niet op jouw voormalige 'vriend Lance', of op je huidige 'vriend' Gluiperige George...

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 15:35
    • patrob

      Posts: 1.605

      Al moet ik wel bekennen dat volgens mij Russell in zijn tijd bij Williams nog niet zo'n enorme gluiperd was. Dat zijn kwaliteiten die pas bij Mercedes echt tot volle wasdom zijn gekomen. Ik zou Bearman nog niet afschrijven, wellicht kan hij tot gelijke hoogtes stijgen in de nabije toekomst.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 16:24
  • Kubica

    Posts: 5.636

    Hij leverde een mooi gevecht, aangezien ik halverwege de race niet geloofde dat max het zou redden, hoopte ik echt dat Bearman het podium zou gaan halen.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 15:42
  • Regenrace

    Posts: 2.084

    Dat meisje ruikt het.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 15:59
    • Paulie

      Posts: 4.806

      ze zei; "Ollie je stinkt als een Bear-man.."

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:24
  • AUDI_F1

    Posts: 3.378

    Arme monteur die na de race de auto van binnen moet schoonmaken.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

