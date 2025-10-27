Bearman vocht met Verstappen: "Ik scheet in mijn broek!"

Oliver Bearman was de grote verrassing van de Grand Prix van Mexico. De Haas-coureur reed een puike race en kwam als vierde over de streep. Bearman vocht met de grote jongens, en stelde lachend dat hij bijna in zijn broek scheet tijdens zijn duel met Max Verstappen.

Bearman reed een verrassend sterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij mengde zich in de strijd met onder meer Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en de Mercedessen. Toen Verstappen, Hamilton en Russell vlak voor zijn neus in een spannend duel verwikkeld raakten, hield hij het hoofd koel en won hij veel plaatsen toen de topcoureurs de uitloopzone in schoten.

Bearman wist uiteindelijk de Mercedessen van Russell en Andrea Kimi Antonelli op knappe wijze achter zich te houden. Na afloop reageerde Bearman emotioneel, en de tranen rolden ook over de wangen van zijn vriendin en zijn vader.

'Ik scheet in mijn broek!'

Bearman vocht tijdens de race onder meer met Verstappen, en dat vond hij heel spannend. Hij keek er lachend op terug in gesprek met de internationale media: "Ik had een goede start en wist me tussen de Mercedessen te worstelen. In die ronden had ik een goed tempo. Ik kon binnen DRS-afstand blijven!"

"Russell verloor uiteindelijk de DRS van de auto die voor hem reed, en toen hadden Hamilton en Max een klein momentje samen, waar ik ook van kon profiteren. Eerlijk gezegd scheet ik in mijn broek toen ik zij aan zij ging met Max, maar het was zo gaaf om wiel aan wiel te vechten met gasten naar wie ik al kijk sinds ik de Formule 1 volg."

Wat was de strategie van Haas?

Bearman vond het een zeer spannend duel: "Max zat heel erg lang in mijn spiegels. Het was de meeste druk die ik ooit heb gevoeld in een racescenario. Voor zover ik begreep, zou ik de race op de mediums uitrijden tot ik werd binnengeroepen. Ik moet nog even terugkijken wat er precies gebeurde."

"Ik denk dat het in onze positie wat riskant was geweest om buiten te blijven en voor het podium te gaan, met het risico om uiteindelijk als zesde of zevende te eindigen. We hebben de juiste keuze gemaakt door onze positie veilig te stellen, ook al kostte het ons de kans op een podium. Maar we zijn als vierde gefinisht. Dat is nog steeds niet slecht."