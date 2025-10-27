George Russell is nog lang niet klaar met zijn kritiek op Max Verstappen. De Mercedes-coureur is van mening dat de regerend wereldkampioen in Mexico onterecht zonder straf wegkwam. Na afloop was Russell dan ook zichtbaar geïrriteerd richting de internationale pers.

Het incident deed zich voor in de eerste bocht van de race. Verstappen kwam in gevecht met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, raakte naast de baan en keerde terug op het asfalt. Voor Russell genoeg reden om zijn frustratie te uiten voor de camera’s. “Ik snap niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon hun positie behouden”, zei hij zichtbaar geïrriteerd tegen Sky Sports. “Het is alsof je alles op het spel zet, maar als je het fout doet, krijg je alleen een vrijkaart.”

"Ik verloor drie plekken door Verstappen"

De Brit verloor volgens eigen zeggen meerdere plaatsen door Verstappens acties. “Toen Max en Lewis elkaar raakten, kreeg Lewis uiteraard een straf, en terecht. Maar Max raakte van de baan en kwam weer terug. Het was het verkeerde moment voor mij en ik verloor drie posities. Natuurlijk was ik behoorlijk gefrustreerd, maar dat kwam allemaal door de eerste ronde.”

Russell maant FIA tot actie

Russell wijst erop dat dit geen nieuw fenomeen is in Mexico. “We zien het bijna elk jaar. Vorig jaar was het Carlos, het jaar daarvoor Charles, of tien jaar geleden Lewis. Het is net een grasmaaierrace. Er moet iets veranderen. Zo hoort het eigenlijk niet te zijn.”

Het weekend verliep voor Russell verder moeizaam. De Brit zat lange tijd vast achter Oliver Bearman, werd later voorbijgestoken door Oscar Piastri en moest uiteindelijk zijn plek teruggeven aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli door een interne afspraak. De Grand Prix van Mexico bleek daarmee opnieuw een frustrerende race voor zowel Russell als Mercedes, met weinig positieve punten om mee naar huis te nemen.