Russell nog niet klaar met Verstappen: "Ik verloor drie posities door hem"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 08:11
  • comments 65
  • Door: Jeroen Immink

George Russell is nog lang niet klaar met zijn kritiek op Max Verstappen. De Mercedes-coureur is van mening dat de regerend wereldkampioen in Mexico onterecht zonder straf wegkwam. Na afloop was Russell dan ook zichtbaar geïrriteerd richting de internationale pers.

Het incident deed zich voor in de eerste bocht van de race. Verstappen kwam in gevecht met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, raakte naast de baan en keerde terug op het asfalt. Voor Russell genoeg reden om zijn frustratie te uiten voor de camera’s. “Ik snap niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon hun positie behouden”, zei hij zichtbaar geïrriteerd tegen Sky Sports. “Het is alsof je alles op het spel zet, maar als je het fout doet, krijg je alleen een vrijkaart.”

"Ik verloor drie plekken door Verstappen"

De Brit verloor volgens eigen zeggen meerdere plaatsen door Verstappens acties. “Toen Max en Lewis elkaar raakten, kreeg Lewis uiteraard een straf, en terecht. Maar Max raakte van de baan en kwam weer terug. Het was het verkeerde moment voor mij en ik verloor drie posities. Natuurlijk was ik behoorlijk gefrustreerd, maar dat kwam allemaal door de eerste ronde.”

Russell maant FIA tot actie

Russell wijst erop dat dit geen nieuw fenomeen is in Mexico. “We zien het bijna elk jaar. Vorig jaar was het Carlos, het jaar daarvoor Charles, of tien jaar geleden Lewis. Het is net een grasmaaierrace. Er moet iets veranderen. Zo hoort het eigenlijk niet te zijn.”

Het weekend verliep voor Russell verder moeizaam. De Brit zat lange tijd vast achter Oliver Bearman, werd later voorbijgestoken door Oscar Piastri en moest uiteindelijk zijn plek teruggeven aan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli door een interne afspraak. De Grand Prix van Mexico bleek daarmee opnieuw een frustrerende race voor zowel Russell als Mercedes, met weinig positieve punten om mee naar huis te nemen.

ohnoname

Posts: 85

Jankerd.

  • 73
  • 27 okt 2025 - 08:15
Reacties (65)

  • ohnoname

    Posts: 85

    Jankerd.

    • + 73
    • 27 okt 2025 - 08:15
    • mario

      Posts: 14.474

      Dat je 34 plusjes kunt krijgen door alleen maar "jankerd" te zeggen.... Zegt heel veel over het niveau van velen hier....
      Jammer hoor, want daardoor komen er bijna nooit echt interessante discussies tot stand...

      • + 10
      • 27 okt 2025 - 10:44
    • 919

      Posts: 3.787

      Jankerd.

      • + 24
      • 27 okt 2025 - 11:06
    • SennaS

      Posts: 10.710

      Haha,
      Mario niet zo janken man ;-)

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 11:14
    • mario

      Posts: 14.474

      @SennaS: Ja sorry man.... Ik dep m'n tranen weg... *snik* 🤣

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:22
    • Ferrari412T1

      Posts: 420

      Vreselijk irritant balletje die Russell! Ook tijdens de race was hij aan het janken. Hou je verdomme bezig met racen in plaats van de miepen over dat je sneller bent dan Antonelli etc etc etc.

      • + 5
      • 27 okt 2025 - 11:24
    • De Vogel is Geland

      Posts: 619

      @mario ik proef jaloezie

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:30
    • Mick34

      Posts: 1.264

      @Mario

      Helemaal niet! Een betere beschrijving voor Russell is er niet. Kort en krachtig en exact beschreven.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 11:32
    • mario

      Posts: 14.474

      @Birdie: Hoezo??? Ik zit hier niet voor de plusjes en ik zou (als het kon) de plusjes niet accepteren als ik ze zou krijgen met simpele uitspraken zoals deze...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:34
    • F1jos

      Posts: 4.763

      Bassie Russell vriend van Ouw Adriaan.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 12:05
  • snailer

    Posts: 30.513

    Die gast probeert maar in het koppie van Verstappen te komen. EN hij laat daarbij vooral Verstappen in zijn lelijke hassus graaien.

    Ongelofelijk dat hij fans heeft.

    • + 40
    • 27 okt 2025 - 08:17
    • DenniSNL1980

      Posts: 343

      Mwa, het is nu vooral de titel die het doet. Hij geeft Verstappen helemaal nergens de schuld van het terugvallen van 3 posities.
      Wel zou het hem sieren als die eens wat minder alles en iedereen behalve zichzelf de schuld gaf voor wanneer zn race tegenvalt.

      • + 15
      • 27 okt 2025 - 08:24
    • Paulie

      Posts: 4.793

      Tja dat gezeur over de start, en dat is toch niet alleen specifiek Max, is irritant maar ook begrijpelijk, en ook Max zou zich niet onbetuigd laten over de radio..
      Dat paniekerige gejammer van George toen Piastri achterop zat, dat was tenenkrommend. En eenmaal voorbij Antonelli gewoon niet los kunnen komen, pas terug gewisseld nadat Antonelli ook niks meer kon en de race er praktisch op zat. Ongelooflijk dat het team zwicht voor George z'n gezeur

      • + 11
      • 27 okt 2025 - 09:28
    • snailer

      Posts: 30.513

      Mogelijk weet je dat ik al zeker 3 jaar lang alleen de header lees. En ik heb het hem horen zeggen. Dat Verstappen zijn race verziekte en straf moest hebben . Ook na de race.

      Ik blijf bij mijn eerste post.

      En om op jou post terug te komen. Russell had ook gewoon naar voren kunnen rijden. Daar heeft hij gewoon de kwaliteiten voor.
      En nderdaad is de lijst enorm, waar het nooit aan de ander ligt volgens Russell.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 09:30
    • Regenrace

      Posts: 2.079

      Ik weet werkelijk niet waar Russell het over heeft.
      Bij de start was wel een domme actie van Max, maar hij herstelde zijn fout onmiddellijk en afdoende (door de twee Ferrari's meteen voorbij te laten). Maar hij was Russell al voorbij voorafgaand aan het incident, dus die hoefde niet op eenzelfde coulantie te rekenen.
      Dan dat 2e incident met Hamilton en Verstappen kwam volledig op het conto van Hamilton (die daarvoor terecht werd bestraft - man het gaat echt bergaf met die man) . Bij de nasleep kwam Russell buiten de baan, maar door niemand daartoe gedwongen, en verloor er ook geen posities door. Kortom, Russells zeikt.

      • + 9
      • 27 okt 2025 - 09:56
    • snailer

      Posts: 30.513

      Niks domme actie. Gewoon een kans proberen te grijpen. Toen hij er naast ging wist hij nog niet dat het 4 dik zou worden. En in voorgaande jaren heeft hij al getoond dat hij bij 3 dik tijdens de start telkens na de bocht op p1 lag.

      Hij had de pech dat hij op de kerbs werd gezet, nadat hij er al ruim naast zat.

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 10:19
    • Paulie

      Posts: 4.793

      @Regenrace
      Ik vond Hamilton eigenlijk best goed rijden, paar 'ouderwetse' momentjes met verstappen, ja smaakte me wel.. En ja, kan niet zeggen dat straf Lewis onterecht was, echter had ik er prima vrede mee gehad als ze het zo gelaten hadden onder de noemer raceincident..
      Eens voor wat betreft George, iedere F1 rijder jammert wel op zn tijd maar met George gisteren dat was next level.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 10:23
    • DenniSNL1980

      Posts: 343

      O, eens hoor verder @snailer dat Russell gewoon naar voren had kunnen/moeten rijden en @Paulie dat die nogal bang werd van Piastri.
      Ik reageerde eigenlijk meer vanwege de tekst en de titel van het artikel, week nogal van elkaar af.
      Dit stukje heb ik niet gehoord/gezien: "En ik heb het hem horen zeggen. Dat Verstappen zijn race verziekte en straf moest hebben . Ook na de race."
      Maar geloof je gelijk @Snailer

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:02
  • Flexwing

    Posts: 179

    Wat een sukkel.

    • + 7
    • 27 okt 2025 - 08:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.006

    Gluiperige George: “We zien het bijna elk jaar. Vorig jaar was het Carlos, het jaar daarvoor Charles, of tien jaar geleden Lewis."

    1. Het gebeurt bijna elk jaar, maar vervolgens benoemt 'vriend' maar drie of vier keer in de tien jaar tijd.
    2. Als het bijna elk jaar gebeurt, dan ben je wel een amateurtje om daar geen rekening mee te houden en om daar niet op in te spelen...

    • + 10
    • 27 okt 2025 - 08:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.210

      Ik zou als ik Mercedes was gewoon een keer zijn boardradio uitpluggen voor een race, man man, die kerel lult nog meer tijdens de race dan mijn schoonmoeder.

      • + 16
      • 27 okt 2025 - 08:36
    • delange

      Posts: 2.551

      Racet jou schoonmoeder ook?
      En zoja waar?



      P.s heeft zij ook instagram?

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 09:03
    • Remco_F1

      Posts: 3.210

      Mijn schoonmoeder haar instagram is: Hoeredikmijndochter

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:02
    • Freek-Willem

      Posts: 6.335

      Is 'dik' niet met ck @remco?

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 61.006

      Heb je geen schuur @Remco_F1?

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:44
    • Paulie

      Posts: 4.793

      @Larry
      daar snap ik nou ook niks van, paarden, koeien, schoonmoeders, die laat je toch niet in de huiskamer? Gewoon in de stal, waar ze thuishoren...

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:47
    • mario

      Posts: 14.474

      Grote mond op een forum over z'n schoonmoeder, maar wel braaf elke zondagochtend op de koffie bij schoonmoeder na de kerkmis.... Het is wat met die SGP-leden....

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:48
    • Paulie

      Posts: 4.793

      @mario, kan niet, schoonmoeders heeft niet eens een koffiezetapparaat in de stal

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 10:57
    • Remco_F1

      Posts: 3.210

      @mario

      Gewoon meegaan inderdaad, overal ja & amen opzeggen en ze vooral gelijk geven in alles, de beste manier van overleven..

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.642

      Er is maar één voordeel van 'n schoonmoeder hebben en dat is dat je haar dochter mag klepelen.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 11:25
  • Ferdi12

    Posts: 720

    Max zat gewoon voor hem, hij heeft wel een punt dat de uitloop stroken uitnodigen om ultra laat te remmen en risico te nemen. Misschien is het een idee om er grindbakken neer te leggen in plaats van gras.

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 08:32
    • snailer

      Posts: 30.513

      Er was helemaal geen kwestie van te laat remmen. Hij remde niet later dan de rest en alle 3 de anderen in het rijtje zouden de bocht hebben gehaald ware het niet dat er door de binnenste rijders geen ruimte zijn gelaten

      Verstappen werd op de kern gezet door Leclerc. En vervolgens moest hij daar remmen. Bottoming en ook nog eens een wiel op het gras. Bijna crash zelfs.
      Uiteraard ben ik voor grondzaken, maar dan was het in dit geval slecht afgelopen. Juist doordat Verstappen niet te laat remde maar buiten de baan werd gezet.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 09:51
    • snailer

      Posts: 30.513

      grondzakken is autocorrect geweest. grindbakken...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:24
    • SennaS

      Posts: 10.710

      Dus als je voor iemand ligt en als een bezete de bocht inrijdt en niet haalt en afsnijdt en plekken wint dan mag dat.
      Dan kunnen ze voortaan beter met z’n allen over het gras rijden.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:20
    • Ferdi12

      Posts: 720

      @SennaS
      Hij gaf de posities terug aan diegenen die voor hem lagen,. En aangezien Russell ruim achter hem lag had Russell nergens recht op. Race directie had die oordeel. De commentatoren van F1 TV pro hadden die mening ook. Misschien had Max de bocht kunnen halen als ie niet op de curbs werd gedwongen, we zullen het nooit weten.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 11:38
  • RK 79

    Posts: 14

    En Max zat al voor hem dus logisch dat hij die plek niet terug gaf.

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 08:32
  • trucker0werner

    Posts: 477

    Altijd makkelijk te zeggen. Probleem is dat ze eerst de beelden morten zien en daarna pas een conclusie moeten geven over een situatie.

    Max heeft met hrt door het gras rijden geen plekken gewonnen. Zelfs juist verloren. Lewis zat achter max en kwam voor max de baan weer op.

    Dat russel hier boos op verstappen is, is dan ook gek. Ivm als er 2 man vechten je kans hebt dat je daardoor ook baanpositie inlevert

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 08:36
  • Tsak

    Posts: 85

    Russell gedraagt zich als aristocraat die vindt dat hij meer is dan elke andere. En juist omdat Max zo'n gewone jongen is en zich niet laat piepelen, gaat ie zich manifesteren op "hogere" niveaus waarbij hij zo denkt zich te kunnen doen laten gelden. Het zijn van voorzitter van de GPDA is zo'n voorbeeld. Maargoed, ondertussen lukt het hem niet en wat word je dan? Juist, een jankerd.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 08:56
  • 919

    Posts: 3.787

    Prachtig, ik kan hier echt van genieten, ik zou zeggen, vooral zo doorgaan met dat pruillipje. 😄😁

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 09:10
  • Spannenburg

    Posts: 123

    En dit is de 30 miljoen per jaar coureur die het toonbeeld van Mercedes moet zijn?

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 09:13
  • MLTG

    Posts: 1.117

    Wel grappig dat de hele oranjecamping altijd klaagt dat de titel van de artikelen hier de lading niet dekken.
    Nu ook weer , maar omdat het over Russell gaat gaan ze er gewoon in mee zonder te lezen. Frustraties achter het toetsenbord?

    • + 8
    • 27 okt 2025 - 09:22
    • snailer

      Posts: 30.513

      Gelukkig ben ik geen Nederlander. Dus is deze post niet op mij van toepassing.
      Dat het niet in het artikel staat wil niet zeggen dat Russell het niet heeft gezegd.
      Dat heeft hij namelijk wel na de race

      • + 5
      • 27 okt 2025 - 09:54
    • mario

      Posts: 14.474

      Je hoeft geen Nederlander te zijn om lid te zijn van de Oranjecamping en volgens mij heeft MLTG ook het woord "Nederlander" niet in z'n mond/tekst genoemd...

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:50
    • SennaS

      Posts: 10.710

      Russell is bashvoer op dit forum. Dat geldt voor alle directe tegenstanders van Max.
      Zoals Lewis, Leclerc, Norris, Ocon, vroeger Vettel en George is de hottest.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:23
    • 919

      Posts: 3.787

      ’Russell is bashvoer op dit forum.’

      Tijd om je horizon wat te verbreden, het is namelijk niet alleen hier op het forum, maar overal, binnen en buitenland.

      Hij zal er wel om vragen, zelfs Ted Kravitz, als Brit zijnde, gooit zijn landgenoot gewoon voor de bus.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:30
    • mario

      Posts: 14.474

      @SennaS: Dus dat.... Ik zei het ook al toen in 2022 Lewis niet meer echt een bedreiging vormde voor Max, vanwege die pogo-stick onder die Mercedes, dat de Max-fans heel snel een andere coureur (of meerdere), die wel een bedreiging zal (zullen) vormen, tot op het bot zouden gaan bashen...
      Jou lijstje klopt in dat opzicht wel 👍🏽

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:32
  • This Guy 33

    Posts: 308

    Is George trouwens al beboet voor schelden over de boordradio?

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 09:23
    • mario

      Posts: 14.474

      Schelden over de boordradio mag.... Bij interviews en de persco niet...
      Je had je de vraag kunnen besparen door je te verdiepen in de sport en de regels... Het is maar een tip...

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:51
    • This Guy 33

      Posts: 308

      @Mario Z**rpru*m:

      On-track radio
      General tolerance: The FIA has stated that they will tolerate strong language used in the heat of the moment on team radio, as long as it is not offensive to others or directed at stewards and officials.

      Lap: 3/71 RUS: 1’22.822
      Russell I mean it is ridiculous that the guys just cut the grass and keep the position. No penalty, no nothing. It’s a lasting advantage.
      Dudley It has been noted.
      Russell Fucking make a change. ‘Noted’ is not good enough.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 11:29
  • monzaron

    Posts: 658

    Heb het interview gezien, titel boven is wederom overhypet, maar Russel was wel vreselijk aan het klagen , omdat hij posities verloor 😌

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 09:29
  • zoefroef

    Posts: 1.575

    Lewis kreeg helemaal geen straf, die straf was voor de verkeerde route nemen, verder moet sjors niet o miepen, het wordt steeds erger, het winnen van 1 race heeft rare dingen met hem gedaan. Hij zit met een heel groot minderwaardigheids complex.

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 09:38
    • Sander

      Posts: 1.516

      Lewis kreeg niet de straf voor het nemen van de verkeerde route (was trouwens wel een onderzoek naar maar no further actio) maar hij werd gestraft voor het leaving the track and gaining an advantage. Lewieke komt eigenlijk nog goed weg met slechts 10 sec.

      • + 5
      • 27 okt 2025 - 10:00
    • mario

      Posts: 14.474

      Wie is Lewieke???

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:53
  • gp

    Posts: 4.919

    Er waren er wel meer die benadeeld werden door zijn onverantwoord gedrag. Pfff. Als hij fe beste auto heeft en zich geen zorgen hoeft te maken of de winst blijft hij rustig en rijd hij met respect voor de anderen. Maar gisteren zagen we weer die bully van zijn beginjaren. Ik heb me duidelijk vergist in hem. Zeker niet de G.O.A.T. dat is dus nog steeds Hamilton. Dat is duidelijk geworden na gisteren.

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 09:43
    • Rimmer

      Posts: 12.935

      “Zeker niet de GOAT. Dat is nog steeds Hamilton”

      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      Ja dat hebben we gezien.

      • + 12
      • 27 okt 2025 - 09:46
    • koppie toe

      Posts: 4.678

      Leuk te lezen dat je Hamilton al vanaf dag één volgt.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 09:53
    • Sander

      Posts: 1.516

      GOAT? Je bedoeld zeker GOALTTAGAA (Greatest Of All Leaving The Track And Gaining An Advantage) Als er eentje daar de beste in is dan is dat zeker Lewieke.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 10:03
    • Snelrondje

      Posts: 8.876

      Hamilton ging inderdaad als een geit gras eten. Naar dat geitenpaadje liet hij dan weer links liggen. Tis maar hoe je ernaar kijkt.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:20
    • SennaS

      Posts: 10.710

      Met alle respect hoor maar ik zag weer een glimp van de agressieve Max die op ramkoers was bij Lewis.
      De goat werkt als een rode lap bij Max en Alonso.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:26
  • schwantz34

    Posts: 41.179

    Die gefrustreerde matennaaier kan het gewoon niet verkroppen dat Max gewoon simply lovely een veel betere (grasbaan)coureur is dan hij. En wat zal Rakettonelli wel niet denken als hij al die jankberichten van die treurwilg terug heeft geluisterd? Die zal zich ongetwijfeld helemaal de moeder lachen om sore loser Sjors!

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 10:08
  • SennaS

    Posts: 10.710

    Duidelijk verhaal.
    Maar ja de fia doet er alles aan om het wk toch nog spannend te krijgen en is dus niet verrassend dat Max niet is bestraft, terwijl hij voordeel had van het afsnijden.
    Is al jaren aan de gang en zelfs wk’s op de groene tafel beslist. Ik hoop dat de mcl mannen gauw het wk beslissen en niet op de laatste races laten aankomen, want dan kan er van alles gebeuren, getuige het verleden.
    Andere coureurs zoals Lewis kregen zelfs 10 sec, want stel je voor dat hij punten zou afsnoepen van de wk

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:18
  • MatsVerstsappen

    Posts: 194

    Grindbakken plaatsen.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 11:25
  • De Vogel is Geland

    Posts: 619

    Pathetisch

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 11:29
  • gridiron

    Posts: 2.895

    Die moet nu ook niet gaan klagen, Max was hem al ruim voorbij.
    Het verbaast mij dat we Hamilton nog niet hebben gehoord over de verschillende "gevalletjes" met Max.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 12:25
  • Klus

    Posts: 2.352

    Als hij weet dat het al 10 jaar gebeurd dan had hij er zelf ook gebruik van kunnen maken.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 12:42

