Max Verstappen wist de schade redelijk te herstellen in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie wist hij zich terug te knokken tot de vijfde plaats. Het zorgde voor tevredenheid bij Helmut Marko, die zijn stercoureur omschrijft als een soort jachthond.

Verstappen waarschuwde voorafgaand aan de race dat het overdreven was om te stellen dat hij een podiumplek zou pakken. De Nederlander riep dat er hiervoor een paar coureurs moesten uitvallen, want anders zou het volgens hem niet mogelijk zijn. Nog geen 24 uur na zijn slechte kwalificatie zwaaide hij in het Foro Sol-stadion naar het publiek vanaf het podium. Na een goede race met een perfecte strategie was hij derde geworden.

Hoe kijkt Marko naar dit resultaat?

Verstappen had nog voor de tweede plaats kunnen gaan, maar een vreemd getimede Virtual Safety Car gooide roet in het eten. Red Bull-adviseur Helmut Marko was in ieder geval een blij man toen hij sprak met de Duitse tak van Sky Sports: "Max heeft een ongelooflijke inhaalrace gereden. Hij was gemiddeld vijf tot zes tienden per ronde sneller, en we waren er honderd procent van overtuigd dat hij de tweede plaats zou pakken. Maar toen gaf Carlos Sainz een soort verlaat afscheidscadeautje aan Ferrari..."

Jachthond Verstappen

Verstappen maakte zich na afloop niet druk om de controversiële Virtual Safety Car. De regerend wereldkampioen was vooral blij dat hij het nog voor elkaar had gekregen om naar het podium te rijden. Marko deelt die mening dan ook: "We wisten dat hij net een jachthond is, als het racetempo sterker zou zijn en Max eenmaal in vorm was. Dan is alles vergeten, en gaat hij er helemaal voor."

De stand van zaken

Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap, maar wist zijn achterstand op de nummer 1 wel te verkleinen. De leider in het wereldkampioenschap heet na dit weekend niet meer Oscar Piastri, maar Lando Norris.