Marko juicht en looft jachthond Verstappen

Marko juicht en looft jachthond Verstappen
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 08:48
  • comments 27
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wist de schade redelijk te herstellen in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie wist hij zich terug te knokken tot de vijfde plaats. Het zorgde voor tevredenheid bij Helmut Marko, die zijn stercoureur omschrijft als een soort jachthond.

Verstappen waarschuwde voorafgaand aan de race dat het overdreven was om te stellen dat hij een podiumplek zou pakken. De Nederlander riep dat er hiervoor een paar coureurs moesten uitvallen, want anders zou het volgens hem niet mogelijk zijn. Nog geen 24 uur na zijn slechte kwalificatie zwaaide hij in het Foro Sol-stadion naar het publiek vanaf het podium. Na een goede race met een perfecte strategie was hij derde geworden.

Hoe kijkt Marko naar dit resultaat?

Verstappen had nog voor de tweede plaats kunnen gaan, maar een vreemd getimede Virtual Safety Car gooide roet in het eten. Red Bull-adviseur Helmut Marko was in ieder geval een blij man toen hij sprak met de Duitse tak van Sky Sports: "Max heeft een ongelooflijke inhaalrace gereden. Hij was gemiddeld vijf tot zes tienden per ronde sneller, en we waren er honderd procent van overtuigd dat hij de tweede plaats zou pakken. Maar toen gaf Carlos Sainz een soort verlaat afscheidscadeautje aan Ferrari..."

Jachthond Verstappen

Verstappen maakte zich na afloop niet druk om de controversiële Virtual Safety Car. De regerend wereldkampioen was vooral blij dat hij het nog voor elkaar had gekregen om naar het podium te rijden. Marko deelt die mening dan ook: "We wisten dat hij net een jachthond is, als het racetempo sterker zou zijn en Max eenmaal in vorm was. Dan is alles vergeten, en gaat hij er helemaal voor."

De stand van zaken

Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap, maar wist zijn achterstand op de nummer 1 wel te verkleinen. De leider in het wereldkampioenschap heet na dit weekend niet meer Oscar Piastri, maar Lando Norris.

koppie toe

U is een echte kenner.

Not


Not

  • 10
  • 27 okt 2025 - 09:50
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (27)

  gp

    Posts: 4.919

    Tja, we zagen de Verstappen van vroeger. Iedereen van de baan duwen die in zijn weg zat. Hij was de laatste tijd in mijn achting gestegen maar wat ik gisteren zag... Niet ok zoals hij gisteren reed.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 09:37
    koppie toe

      Posts: 4.678

      U is een echte kenner.

Not


      Not

      • + 10
      • 27 okt 2025 - 09:50
    John6

      Posts: 11.197

      Volgens mij kreeg Lewis de straf, wat deed Max dan allemaal verkeerd.

      • + 7
      • 27 okt 2025 - 09:56
    Regenrace

      Posts: 2.079

      Max reed een agressieve puike race. Zijn enige fout, bij de start, herstelde hij onmiddellijk en afdoende.
      Alleen dat juichen van Marko is als een boer met kiespijn: de WK leider loopt op Max uit met nog minder races te gaan.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 10:00
    schwantz34

      Posts: 41.179

      Jschthond Max was aan het racen zoals het heurt. Volle gas en de hele race lang vol op de limiet, en dat allemaal ook nog eens op een gruwelijk moeilijke strategie om dit huzarenstukje af te toppen met een podium!

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 10:15
    da_bartman

      Posts: 6.235

      "de WK leider loopt op Max uit" Voor de race had de WK leider 40 punten voorsprong en na de race 36 punten voorsprong.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:16
    Regenrace

      Posts: 2.079

      Het schijnt niemand nog op te zijn opgevallen, maar vanaf nu heeft Max het niet meer in eigen hand.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 10:18
    NicoS

      Posts: 19.552

      Volgens mij heb je het in eigen hand als je eerste staat.
      Max heeft het nooit in eigen hand gehad..

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 10:25
    Paulie

      Posts: 4.793

      Max is minimaal ingelopen echter helaas weer met 1 race minder te gaan, per saldo is het er zeker niet makkelijker op geworden. Maar het was al duidelijk dat Max een enorme dosis geluk nodig heeft om nog kampioen te worden.
      Ik neig toch naar Lando, verschil is slechts 1 punt maar de vorm waarin hij momenteel verkeert, in vergelijking tot Piastri die niet alleen Lando's snelheid niet kan matchen maar ook nog eens zo onzeker overkomt als de pest vwb inhalen...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:30
    Regenrace

      Posts: 2.079

      Nou jongens, hebben jullie wel opgelet op school?
      A. Norris is de WK leider en die loopt uit op Max.
      B. Hiervoor gold: als Max alle races wint, wordt ie kampioen - dus heeft ie het in eigen hand.
      C Dit is niet langer het geval. Norris heeft 36 punten voorsprong (357 -321). Met nog 4 hoofdraces te gaan kan Verstappen 28 punten inlopen als Max eerste wordt en Norris 2e. Dan hebben we nog twee sprintraces maar dat levert maar 2 punten op als Norris direct achter Max eindigt. Dus 36 - 28 - 2 = 6 punten tekort.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:42
    koppie toe

      Posts: 4.678

      @regen, B klopt sws niet want als hij alles zou winnen mocht Piastri nooit lager dan 2e worden.
      Dus had hij het nooit in eigen hand, altijd afhankelijk van McLaren.
      Max is 4 punten ingelopen in het algemeen klassement, ik zit al even niet meer op school misschien ben ik daardoor het opletten wel verleerd?

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:50
    hupholland

      Posts: 9.338

      idd, hij had het voor dit weekend ook niet in eigen hand, hij stond 40 punten achter, als Max alles zou winnen en kampioenschapsleider Piastri steeds 2e zou worden zou Max 3 punten tekort zijn gekomen. Ik denk dat als Max alles wint hij nog steeds een hele goede kans heeft. Vooral Las Vegas kan interessant worden. Niet dat Max die (of die andere wedstrijden) zo maar even wint, maar McLaren ging daar de afgelopen 2 jaar wel heel moeizaam.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:10
    snailer

      Posts: 30.513

      "Zijn enige fout, bij de start"

      Ik blijf dat lezen. Waar maakte hij dan een fout? Dit is wat racen is. Een kans zien en die te proberen te pakken. Verstappen zat al ruim naast Leclerc voor Leclerc Verstappen op de kerbs werd gezet.
      Heb het al een paar maal herhaald. Juist in mexico heeft Verstappen 3 maal 3 dik gereden. Telkens lag hij p1 na bocht 1
      Op het moment dat hij er naast reed wist hij nog niet dat er 4 op een rij zouden rijden. Soms gebeuren zulke dingen.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:25
    Regenrace

      Posts: 2.079

      @Koppie, je hebt gelijk. Eigenlijk na USA had ie het al niet meer in eigen hand. Toen kwam ie in theorie 3 ptn te kort; nu inmiddels 6.
      Dat 'in eigen hand hebben' kan overigens nog terugkeren als we aan wishfull thinking doen - bv beide Mclarens botsen elkaar uit de wedstrijd.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:37
    Regenrace

      Posts: 2.079

      @ Snailer Tja, als jij dat maar blijft lezen, is het dan niet eens tijd om neutraal naar de zaak te kijken?
      Hij werd NIET door Leclerc op de curbs gedwongen, dat was een keuze door Verstappen zelf. Als je dat blijft volhouden eindigt hier de discussie.
      Die keuze Verstappen hoeft op zich niet een fout te zijn maar wel dat ie bleef volharden ook al wist ie dat dat zijn remweg niet ten goede kwam. Ofwel de keuze ging over in wishfull thinking. Dat een fout . Maar het schijnt voor sommigen hier ondenkbaar te zijn dat Verstappen dat ook kan overkomen. Prima, maar hoe serieus wil je dan genomen worden?

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:55
    da_bartman

      Posts: 6.235

      Haha die Regenrace, zo hoog van de toren blazen terwijl je er zooo naast zit. Op het moment dat Verstappen besluit naast de Ferrari's te gaan rijden rijden ze alle drie nog achter Norris, Hamilton er recht achter en Leclerc (iets daarvoor) daar weer naast. Op dat moment is er echt een halve baanbreedte vrij links van Leclerc. Leclerc ziet Verstappen en besluit naar links te sturen om, terwijl hij inloopt op Norris, de ruimte van Max te beperken. Hierdoor maakt hij echter ruimte voor Hamilton die dankbaar in het gat duikt en pas dan rijden ze met z'n 4en naast elkaar. Leclerc blijft doorbewegen naar links en pas dan komt de curb.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 12:15
  Pietje Bell

    Posts: 31.639

    Dit verhaal ging al sinds vrijdag rond in de paddock en is nu dus bevestigd..


    Red Bull delays 2026 F1 driver decisions until “around Abu Dhabi”

    Helmut Marko and Laurent Mekies confirm that Red Bull has postponed its driver
    choices for 2026 until around the Abu Dhabi Grand Prix as full focus shifts to the
    F1 title fight with Max Verstappen

    Team boss Laurent Mekies clarified that the announcements will indeed come before the Abu Dhabi Grand Prix, but confirmed that the decisions have been delayed compared to the original schedule.

    “We want to take a bit more time before we make a decision on the drivers. Yuki [Tsunoda] is making steps forward, and the other kids are making steps forward as well,” said Mekies, referring to Racing Bulls duo Isack Hadjar and Liam Lawson. “We have no reason to rush the decision, so we will take a bit more time.”

    Red Bull’s lack of urgency stems from the fact that all drivers are formally under Red Bull contracts – not assigned to either of its teams. This allows the company to reshuffle the four drivers at any moment. The drivers involved have already been informed that the decision process will take longer and have been formally asked for their collaboration.

    “For the decision, we accept that everyone would like us to decide soon. But we are not in a rush. We will take all the time we need,” Mekies continued. “And we will give these guys as many chances as they can have to demonstrate on track who are the best drivers.”

    In addition to Tsunoda and the Racing Bulls pair, current F2 driver Arvid Lindblad also plays a key role in these considerations. The British-Swedish racer took part in FP1 during the Mexico GP weekend – and according to Red Bull’s leadership, met all expectations.

    “I think he did a great job. It's so difficult to step up in FP1. It's very different these days, as you don't have many tyres and you don't have many laps. But he did a very good job. You have seen all the timesheets by yourself, but he was very calm and gave all the right feedback. He didn't put the foot wrong, and he didn't break the car!” Mekies said with a laugh, referring to the fact that Lindblad was in Verstappen’s RB21 on Friday.

    “So, honestly, he has impressed us on that FP1. No question about that. And we look forward to the next time [of having him] in the car towards the end of the year.”

    ---------------

    En wat dan? Yuki pas tijdens de laatste race laten weten dat hij volgend jaar geen stoeltje heeft? Het is dan te laat om elders iets te vinden.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 09:54
    John6

      Posts: 11.197

      Ik had hier ook al eerder over geschreven dat het me niet zou verbazen als ze eind dit jaar de beslissing nemen, als Max nou totaal geen kans meer had gemaakt op de titel, dan denk ik dat ze het wel al gemeld hadden.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:06
    VES

      Posts: 1.666

      Wellicht is Yuki er toch wel blij mee ?
      Omdat hij dan toch nog een paar races heeft om te laten zien dat hij voorlopig de beste keuze is voor 2026
      Dan alleen Lawson eruit bij de Racing Bulls en Lindblad erin, en verder niks veranderen voor de 2026 seizoenstart.
      ( je kan ze eventueel altijd nog wisselen tijdens het 2026 seizoen, eerst eens kijken wie de betere is tussen Hadjar en Lindblad anders blijf je wisselen )

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:49
  dutchiceman

    Posts: 5.460

    Ik snapte alleen 1 ding niet.
    Verstappen reed 30+ rondjes op een rode band en kon maar blijven pushen.
    Hoe dan??

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 10:18
    snailer

      Posts: 30.513

      Simply lovely the best.

      Maar nee. Piastri ging beestachtig veel harder. Alleen kwam hij uiteindelijk niet voorbij bearman.


      Even zonder gekheid. Ik heb nu de samenvatting gezien. Daar blijkt uit dat hij beestachtig belangrijk is voor de fia en libertij. Wat een vechter. Geweldig!

      En dan allemaal F1 fans ouwe miepen dat hij te hard zou hebben geracet. Echt ongelofelijk.

      Maar om terug te komen op 'Hoe dan'

      Ik heb het eigenlijk alleen gezien dit soort brute stints en na Schumacher bij 4 rijders. Alonso, Hamilton, Verstappen. En in mindere mate Norris. Die kan het ook.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:40
    patrob

      Posts: 1.600

      Ik ben er van overtuigd dat Verstappen aan het begin van die stint makkelijk veel sneller in had kunnen lopen, maar dan had hij zijn banden opgebrand. Dat maakt die stint ook zo fenomenaal. Elke ronde voldoende inlopen, maar niet zoveel dat hij zijn banden oprookt.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:58
    snailer

      Posts: 30.513

      Dat is helaas onderdeel van de huidige F1, patrob. Zonder managen zou hij net als met de gele band de eerste stint, de rode hebben opgebrand.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:02
    patrob

      Posts: 1.600

      Maar dat maakt die stint ook zo ontzettend knap. Een perfecte combinatie tussen bandenmanagement en pure snelheid.

      Verschrikkelijk jammer dat die VSC hem de kans ontnam om te proberen die stint te verzilveren.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:10
    snailer

      Posts: 30.513

      Maar de stint op de rode band was echt bruut.
      Ronde 39 t/m 64, dus 26 rondes, was alles 1:21.1 - 1:21.4, waarbij 1:21.3 en .4 vooral aan het begin van de stint was.

      Er waren twee rondes ietjes langzamer. 1:21.5 en 1:21.6. Van 1 ronde lijkt het verkeer te zijn geweest. DRS aan in de laatste zone. Van de ander zag ik niet zo snel een reden.

      Pas in de buurt van Leclerc gingen de rondes wat minder worden.

      Ik realiseer me nu pas hoe indrukwekkend de stint was, dutchiceman

      Inderdaad "hoe dan?"

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 11:14
    NicoS

      Posts: 19.552

      @dutchiman,
      Simpel, Pirelli was weer eens heel conservatief bezig door te harde banden mee te nemen. De medium was eigenlijk al te hard voor dit circuit, iedereen had het daar lastiger op dan op de softs. En dan te bedenken dat de harde band nog twee compounds harder waren, die waren echt compleet nutteloos op deze baan.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:26
    F1jos

      Posts: 4.763

      Het antwoord is simply lovely.

      Max Verstappen kennen we natuurlijk als een bandenfluisteraar pur sang. Niet zelden wordt er het onmogelijke van hem gevraagd, wat hij vervolgens dan toch waar weet te maken.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:33

