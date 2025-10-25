user icon
Helmut Marko haalt uit naar McLaren: "Toto Wolff dacht dat toen ook"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 19:51
  • Door: Jeroen Immink

Helmut Marko is niet onder de indruk van de suggestie dat Red Bull Racing te lang blijft sleutelen aan de huidige auto. Volgens de adviseur van het team uit Milton Keynes weet Red Bull “precies wat het doet” in de doorontwikkeling richting 2025. De Oostenrijker wijst er bovendien fijntjes op dat vergelijkbare kritiek in het verleden ook al eens verkeerd uitpakte.

McLaren heeft de focus inmiddels volledig verlegd naar het nieuwe reglement van 2026, maar Red Bull gaat gewoon door met updates. In Mexico-Stad verscheen de RB21 met een vernieuwde vloer en aangepast bodywork, bedoeld om de koeling te verbeteren. “Dat is hier essentieel”, legt Marko uit tegenover Motorsport.com. “Door de ijle lucht is koeling een uitdaging. Deze upgrade draait daar vooral om.”

Verstappen krijgt nog steeds updates van Red Bull

Volgens de 82-jarige Oostenrijker moet de ‘vloerupdate’ in het FIA-document dus niet overdreven worden. “Het is geen compleet nieuw concept. De aanpassing aan de vloer hangt samen met dat koelingspakket”, aldus Marko. Alleen Max Verstappen rijdt dit weekend met de nieuwe onderdelen; Yuki Tsunoda moet het doen met de oudere specificatie.

Bij de concurrentie verbaast men zich over de aanhoudende update-reeks van Red Bull. McLaren-teambaas Andrea Stella liet weten dat zijn team het 2026-project in gevaar zou brengen als het diezelfde route zou volgen. “Misschien zijn ze bij Red Bull bereid om iets op te geven voor 2026”, suggereerde hij.

Marko moet lachen om McLaren-suggestie

Marko haalt zijn schouders op. “Dat was in 2021 precies hetzelfde verhaal. Toen dacht Toto Wolff ook dat we 2022 zouden missen — en we wonnen meteen weer beide titels”, sneert hij. Volgens Marko past de aanpak juist bij de filosofie van Red Bull. “Wij ontwikkelen zolang het zin heeft. Dat heeft ons in het verleden nooit tegengehouden.”

De Oostenrijker benadrukt dat er een plan achter schuilt. Teambaas Laurent Mekies gaf eerder al aan dat Red Bull met de extra updates vooral zijn tools en werkwijze wil valideren voor 2026. “We weten wat we aan het doen zijn”, besluit Marko. “En we hebben de mensen én het plan om het te bewijzen.”

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

