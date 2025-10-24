Het team van Red Bull Racing zorgde vorige week voor ophef in Austin. Ze ontvingen een zware boete nadat een monteur op de grid was blijven hangen om een stukje tape van McLaren van de pitmuur te verwijderen. Het zorgde voor ophef, en volgens Carlos Sainz is het een beetje kinderachtig.

Het stukje tape was bedoeld als een soort hulpmiddel voor Lando Norris. Hij zou op deze manier beter kunnen zien waar zijn gridbox is. Het was een opvallende actie, maar bij McLaren konden ze er uiteindelijk wel om lachen.

Wat is de meerwaarde?

Sainz geeft meer duidelijkheid over de functie van de tape en vraagt zich af wat de meerwaarde is van dit te verwijderen: "Ik heb het geluk dat ik in mijn auto een heel handige referentielijn heb die me helpt om goed uit te lijnen", vertelde de Spanjaard aan de internationale media in Mexico. "Maar ik heb ook wel eens in auto's gezeten die deze mogelijkheid niet hadden en dan heb je tape op de muur nodig om jezelf uit te lijnen met de startpositie, dus het hangt er helemaal vanaf."

"Maar ik weet wel wat ik zou doen als ik teambaas van Red Bull was, als iemand dat zou proberen. Ik denk dat Lando dit nodig heeft om zich aan te passen aan de startgrid en iemand zag duidelijk een concurrentievoordeel door hem dat te ontnemen. Ik ga hier niet verder op in, je krijgt hier geen sensationele uitspraken van mij, maar ik ken de waarden in de sport en ik weet wat ik zou doen als ik in die situatie met mijn team zou zitten", gaat Sainz verder.

Het is oneerlijk

Volgens Sainz is het niet eerlijk racen op deze manier: "De referentielijn is gewoon iets wat het sideboard heeft, het is gewoon waar de twee fixers op één lijn liggen en ik heb het geluk dat die precies samenvalt met de gele lijn, en ik lijn mezelf daarop uit, en dat is vrijwel perfect. Dus ik zie daar geen concurrentievoordeel in; ik zie dat als basisracemateriaal, basis eerlijkheid om te gaan racen."

Sainz laat het nog wel bespreken in de driver meetings: "Ik denk dat dit niet iets is om te bespreken tijdens de briefing voor coureurs, want je gaat er toch niets aan veranderen. Ik denk dat dit iets is om misschien meer te bespreken in Qatar, waar we een gesprek hebben over regels in het algemeen, over richtlijnen voor het rijden. Dat is iets waar ik me nogal uitgesproken over heb uitgelaten. Een richtlijn is geen regel; een richtlijn kan je helpen om een actie te zien of te beoordelen, maar het is een richtlijn, geen regel."