Perez maakt volgende maand F1-comeback bij Ferrari

Sergio Perez is momenteel hard bezig met zijn voorbereidingen op zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat vanaf volgend jaar rijden voor het team van Cadillac, en hij komt volgende maand in actie tijdens een speciale TPC-test met een Ferrari.

Perez en Valtteri Bottas vormen vanaf volgend jaar het rijdersduo van het nieuwe F1-team van Cadillac. Aangezien Bottas nog tot het einde van het seizoen onder contract staat bij Mercedes als reservecoureur, draagt Perez nu veel bij aan de voorbereidingen van Cadillac. Hij bezocht het hoofdkwartier in Charlotte, sprak met engineers en zat al in de simulator.

Testen op Imola

Er gaan al geruime tijd geruchten rond over een speciale test ter voorbereiding van het F1-debuut van Cadillac. Teambaas Graeme Lowdon hintte eerder al op een test met een geleende bolide van Ferrari. Cadillac heeft zelf immers nog geen wagens waarmee ze een test kunnen uitvoeren.

Volgens Motorsport.com is deze test nu aanstaande. In november zal Perez volgens het medium plaatsnemen achter het stuur van een Ferrari SF-23 uit 2023. Hij zal in actie komen tijdens een test op het circuit van Imola.

Perez komt met bevestiging

Perez nam in Mexico-Stad deel aan een voetbalwedstrijd voor het goede doel, waarna hij bij Motorsport.com de aanstaande test bevestigde: "We zullen in november enkele testsessies hebben. Deze tests zullen heel erg nuttig zijn, omdat we kunnen werken met de monteurs en engineers om het hele team klaar te hebben voor het testprogramma dat begin januari begint, dat is heel erg vroeg in het jaar. Daar willen we dan weer op honderd procent zitten."

De situatie bij Cadillac

Perez legde ook uit dat hij zich nu volledig focust op zijn werk in de simulator en dat hij werkt aan zijn fysieke sterkte. Gevraagd naar zijn eerste indruk van Cadillac, reageert Perez positief: "Het is altijd geweldig om een team te hebben dat naar je luistert, je steunt en je waardeert. Dat is echt waar elke coureur van droomt."