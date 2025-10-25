Carlos Sainz begrijpt de zogenaamde 'papaja-regels' van McLaren wel. De oude werkgever van Sainz houdt zich ook na het winnen van de constructeurstitel vast aan deze regels. Het team heeft nog steeds gedragsregels voor zijn coureurs en dat heeft volgens Sainz met niets anders te maken dan Max Verstappen.

De Red Bull-coureur loopt steeds meer punten in op het McLaren-duo. De Nederlander heeft in de afgelopen vier races maar liefst 64 punten ingelopen op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met nog vijf races te gaan kunnen er nog drie coureurs wereldkampioen worden.

Wat zijn de papaya-rules?

Oscar Piastri en Lando Norris moeten zich aan de papaya-rules houden. In Monza moest Oscar Piastri zijn teamgenoot voor laten gaan, nadat hij een slechte stop had beleefd. Volgens het team was het dus oneerlijk dat Piastri voor de Brit zat. In Singapore kwamen de twee coureurs in contact, waardoor Norris zijn teamgenoot had ingehaald. Ook de Brit kreeg consequenties voor zijn rijgedrag.

'McLaren is niet zó dominant'

"Het hangt af van de dominantie van het team", zegt de Spaanse Williams-coureur tegen F1.com. "Ik denk dat de Mercedes-jaren een perfect voorbeeld waren van een team dat zo dominant was dat het zich kon veroorloven om wat meer met elkaar te strijden." Mercedes was dominant van 2014 tot en met 2020.

"Ik denk dat wanneer het kampioenschap naar een ander team of een andere coureur kan gaan, je dat moet respecteren en wat voorzichtiger moet zijn. Zelfs als de teams dat niet zeggen, is het coureurskampioenschap iets wat een team wil winnen", zo oordeelt Sainz.

'McLaren wil ze onder controle houden'

"Het maakt niet uit wie de andere coureur is. Als een kampioenschap voor het team en de coureur kan worden gewonnen, en je hebt twee coureurs die ervoor strijden, en er is één man die het kan afpakken, dan maakt het wel uit of dat Carlos Sainz, Max Verstappen of Charles Leclerc is. Je wilt het kampioenschap voor je twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden", zo eindigt Sainz zijn verhaal. De twee McLaren-coureurs verschillen momenteel veertien punten van elkaar, met nog vijf races te gaan.