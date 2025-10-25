user icon
Sainz begrijpt 'papaya-regels': "McLaren wil Verstappen onder controle houden"

  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 10:46
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz begrijpt de zogenaamde 'papaja-regels' van McLaren wel. De oude werkgever van Sainz houdt zich ook na het winnen van de constructeurstitel vast aan deze regels. Het team heeft nog steeds gedragsregels voor zijn coureurs en dat heeft volgens Sainz met niets anders te maken dan Max Verstappen.

De Red Bull-coureur loopt steeds meer punten in op het McLaren-duo. De Nederlander heeft in de afgelopen vier races maar liefst 64 punten ingelopen op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met nog vijf races te gaan kunnen er nog drie coureurs wereldkampioen worden.

Wat zijn de papaya-rules?

Oscar Piastri en Lando Norris moeten zich aan de papaya-rules houden. In Monza moest Oscar Piastri zijn teamgenoot voor laten gaan, nadat hij een slechte stop had beleefd. Volgens het team was het dus oneerlijk dat Piastri voor de Brit zat. In Singapore kwamen de twee coureurs in contact, waardoor Norris zijn teamgenoot had ingehaald. Ook de Brit kreeg consequenties voor zijn rijgedrag.

'McLaren is niet zó dominant'

"Het hangt af van de dominantie van het team", zegt de Spaanse Williams-coureur tegen F1.com. "Ik denk dat de Mercedes-jaren een perfect voorbeeld waren van een team dat zo dominant was dat het zich kon veroorloven om wat meer met elkaar te strijden." Mercedes was dominant van 2014 tot en met 2020. 

"Ik denk dat wanneer het kampioenschap naar een ander team of een andere coureur kan gaan, je dat moet respecteren en wat voorzichtiger moet zijn. Zelfs als de teams dat niet zeggen, is het coureurskampioenschap iets wat een team wil winnen", zo oordeelt Sainz.

'McLaren wil ze onder controle houden'

"Het maakt niet uit wie de andere coureur is. Als een kampioenschap voor het team en de coureur kan worden gewonnen, en je hebt twee coureurs die ervoor strijden, en er is één man die het kan afpakken, dan maakt het wel uit of dat Carlos Sainz, Max Verstappen of Charles Leclerc is. Je wilt het kampioenschap voor je twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden", zo eindigt Sainz zijn verhaal. De twee McLaren-coureurs verschillen momenteel veertien punten van elkaar, met nog vijf races te gaan.

da_bartman

Posts: 6.226

Knap gedaan van deze schraivert, precies de verkeerde titel boven het stukje gezet. "Je wilt het kampioenschap voor je twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden". De papaya rules hebben alles met de strijd binnen McL zelf te maken en helemaal niets met het rijden tegen C... [Lees verder]

  • 8
  • 25 okt 2025 - 11:24
  • snailer

    Posts: 30.481

    Dat is dan ook aardig gelukt de laatste races.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 11:13
  • Larry Perkins

    Posts: 60.952

    "Ik denk dat de Mercedes-jaren een perfect voorbeeld waren van een team dat zo dominant was dat het zich kon veroorloven om wat meer met elkaar te strijden."

    Dat is inderdaad een perfect voorbeeld, vooral na 2016 toen Toffe Toto het stoeltje van tweede viool aan Boring Bottas gaf en we mochten genieten van het historische "Valtteri, this is James..."

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 11:21
  • da_bartman

    Posts: 6.226

    Knap gedaan van deze schraivert, precies de verkeerde titel boven het stukje gezet. "Je wilt het kampioenschap voor je twee coureurs winnen, dus je wilt ze relatief onder controle houden". De papaya rules hebben alles met de strijd binnen McL zelf te maken en helemaal niets met het rijden tegen Charles, Sjors of zelfs Max.

    • + 8
    • 25 okt 2025 - 11:24
    • HarryLam

      Posts: 4.949

      Maar toch een overwinning voor de mensheid dat Sainz iets begrijpt...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 13:10

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

