Bij Red Bull maken ze er geen geheim meer van: ze gaan vol voor de wereldtitel met Max Verstappen. Na zijn zege in Austin lijken zijn kansen te zijn toegenomen, en bij Red Bull blijven ze aanvallen. Helmut Marko laat doorschemeren dat er nog een update aankomt.

Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. In de zomer had hij nog ruim honderd punten achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, maar na zijn zeges in Italië, Azerbeidzjan en Austin is dat gat gekrompen naar 40 WK-punten. Bij McLaren focussen ze zich vooral op zichzelf, en ze stellen dat hun vizier al volledig op 2026 hebben gericht. Bij Red Bull niet, en dat lijkt Verstappen te helpen in zijn jacht op de titel.

Komt er een Red Bull-update aan?

Red Bull-adviseur Helmut Marko kan zijn tevredenheid niet onderdrukken. De Oostenrijker laat er geen gras over groeien in gesprek met de internationale media: "McLaren is hun voordeel kwijtgeraakt. Ze hebben relatief vroeg hun verdere ontwikkeling aan de auto van 2025 stopgezet, iets wat wij dan weer niet hebben gedaan."

Marko laat doorschemeren dat Red Bull achter de schermen hard bezig is met het doorontwikkelen van de RB21: "Wij hebben misschien nog wel wat in petto. Dat is altijd onze filosofie geweest. Wanneer er regelwijzigingen waren, gingen wij toch door, want je leert er altijd iets bij."

Gaat de concurrentie Red Bull helpen?

Marko denkt dat dit kan gaan helpen in de titeljacht van Verstappen. De teamadviseur rekent ook op steun van de andere topteams: "Ook Mercedes en Ferrari komen eraan. Daardoor is het nu niet langer vanzelfsprekend dat McLaren automatisch een 1-2tje pakken of tweede en derde worden achter ons. Het is fijn dat wij daar steun hebben gevonden, ook al hadden ze dat misschien niet zo gepland."

Red Bull gaat aankomend weekend verder met de jacht op de McLarens, want dan staat de Grand Prix van Mexico op de planning.