  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 08:48
  • comments 16
  • Door: Jesse Jansen

Lance Stroll en Carlos Sainz beleefden beide een vreselijk Grand Prix-weekend. Beide coureurs crashten tijdens het Grand Prix-weekend. Waar Carlos Sainz tegen Kimi Antonelli reed tijdens de hoofdrace in Austin, crashte Lance Stroll achterop Esteban Ocon tijdens de sprintrace. F1-commentator Olav Mol was niet tevreden met de prestaties van de twee coureurs.

Sainz crashte na vijf rondes met Kimi Antonelli. De Spanjaard reed tegen de jonge Italiaan aan en moest zijn auto daarna aan de kant zetten. De Williams-coureur heeft zich met deze actie niet zo populair gemaakt bij Olav Mol.

'Het is de fout van Sainz'

Olav Mol vertelde bij De Stamtafel over het gebeuren: "Die korte lijn hebben we wel vaker gezien, maar Sainz zat er lang niet genoeg naast", legt de commentator uit. "Hij blokkeerde zijn wielen ook. Als je met je rechtervoorwiel het linkerachterwiel raakt, zit je altijd fout." 

'Stroll heeft een knikker in zijn hoofd'

Stroll crashte tijdens de sprintrace en blijft niet gespaard door Mol: "Stroll zit volledig in de dode hoek van Ocon. Esteban Ocon ziet dit dus niet aankomen. Stroll ging er ook nog met een blokkerend wiel in. Hij biedt zijn excuses meteen aan. Stroll heeft gewoon een knikker in zijn hoofd, die Juan Pablo Montoya vroeger ook had. Die knikker zit in een kuiltje, dus als hij een keer met zijn hoofd schudt, komt die knikker uit het kuiltje. Dan krijgt Stroll kortsluiting en dan krijg je dit soort dingen."

"In de Grand Prix reed hij van de negentiende plek naar P12. Het is te grillig bij Lance Stroll", zo eindigt Mol zijn mening over Lance Stroll. De Canadees staat momenteel dertiende met 32 punten en heeft sinds de Grand Prix van Nederland geen punten meer behaald. De Canadees heeft momenteel buiten Franco Colapinto de slechtste kwalificatieresultaten van het seizoen. De Aston Martin-coureur start gemiddeld als zestiende.

Paulie

Posts: 4.767

Azerbeidzjan was een positieve uitschieter in het seizoen van Sainz wat verder niet veel soeps is, na dat podium lijkt hij de oude lijn weer door te trekken. Voor wat betreft Stroll, de vergelijking met JPM slaat nergens op natuurlijk, die had mss soms een knikker maar was tevens een snelle rijde... [Lees verder]

  • 3
  • 22 okt 2025 - 08:54
Reacties (16)

  • Paulie

    Posts: 4.767

    Azerbeidzjan was een positieve uitschieter in het seizoen van Sainz wat verder niet veel soeps is, na dat podium lijkt hij de oude lijn weer door te trekken. Voor wat betreft Stroll, de vergelijking met JPM slaat nergens op natuurlijk, die had mss soms een knikker maar was tevens een snelle rijder met talent die op goede dagen kon winnen. Totaal ander kaliber dan Lance die liever tennist maar van paps in die stomme F1 skelter moet reesen

    • + 3
    • 22 okt 2025 - 08:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.411

      @Paulie,
      Het belangrijkste is imo toch altijd of een coureur snelheid heeft of niet. Fouten en fratsen kun je namelijk afleren, maar snelheid kun je niet aanleren.

      Montoya had behoorlijk wat snelheid in ieder geval, en was echt een mooie toevoeging op de grid. Hij was ongeveer even snel als Ralf Schumacher. Beide mag je wel subtoppers noemen.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:43
    • Paulie

      Posts: 4.767

      Montoya kon enorm snel zijn, maar helaas zat z'n temperament en z'n nonchalante houding in de weg om écht consequent op topniveau te presteren, het bleef beperkt tot uitschieters. True snelheid is het voornaamste maar dit soort karaktertrekken valt ook niet simpel af te leren, daarom botste het ook bij McLaren met het perfectionisme van Ron Dennis. Coole Kimi lag daar veel beter.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:56
  • HermanInDeZon

    Posts: 276

    Wow ... een commentator met een mening over rijders
    Heeft die even geluk dat hij niet Engels is

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 09:00
    • NicoS

      Posts: 19.508

      Nou, Mol kan hier weinig goeds doen, wat dat betreft komen de meeste Britse commentatoren er nog genadig vanaf…..

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:27
  • Regenrace

    Posts: 2.047

    Tjeemig. Het lijkt alsof Mol ook wel eens een grand prix kijkt.
    Ik krijg zelfs de indruk dat ie dezelfde GP heeft gekeken die ieder drie dagen geleden ook heeft gezien. Erg boeiend allemaal.
    En Verstappen, moet je niet zeggen dat ie de beste van de 'héééééle wereld is? Moet wel hoor, hier. Toe maar, zeg het maar. Dan gooien we er nog ff een nieuw artikel tegenaan. Zo boeiend allemaal.

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 09:28
    • Paulie

      Posts: 4.767

      Terwijl andere vol met lof zitten over Max is er bij Mol geen fractie lof te bekennen, ook komt hij helemaal geen superlatieven tekort voor Max. En daarmee gooien we alles wat er allemaal verder uit z'n mond komt linea-recta aan de kant, doen we helemaal niks mee. Kom maar terug als je weer vol lof zit Mol!

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:34
  • Damon Hill

    Posts: 19.411

    Ik ga het wederom herhalen: Lance Stroll heeft NOG NOOIT een teamgenoot verslagen op pure snelheid. NOG NOOIT. De oude Felipe Massa was sneller. Zelfs paydriver Sergey Sirotkin kon hij niet op snelheid aan. En daarna werd hij ook ruim verslagen door Perez, Vettel en een relatief oude Alonso.

    Ook qua puntenverschillen is het dramatisch. Enkel Sirotkin werd verslagen met 2 puntjes, maar tegenover Perez was het bijvoorbeeld alweer hilarisch: 52 voor Perez tegen 21 voor Stroll in 2019 en in 2020 was het 125 voor Perez tegen 75 voor Stroll. Perez ja, de coureur die hier vaak verguisd werd en inderdaad niet gezien mag worden als topper.

    En wat te denken van de Aston van 2023, een auto waarin Alonso geloof ik 8 podiums wist te pakken. Hoeveel podiums pakte Stroll er. N-U-L!!!

    Daarom snap ik niet dat sommige mensen hem continu blijven verdedigen met zinnetjes als:
    "Op sommige dagen is hij echt wel goed"
    "Hij kan echt wel rijden"

    Ja, in een heel seizoen met 20 races zijn er 2 of 3 races dat hij het beste oké doet. Moet daarvoor de vlag uit? Moeten we daarvoor dan de polanaise lopen? Die 17 baggerraces doen er dan niet meer toe?

    Stroll is de slechtste rijder op de grid en eigenlijk al jaren F1-onwaardig. Hij is simpelweg te langzaam, en maakt af en toe hele rare beginnersfouten. Iedere andere coureur die hetzelfde had laten zien was al 100x de laan uit gestuurd, maar Lance mag altijd blijven zitten vanwege zijn vader.

    Even leuk het dit jaar erop dat Lance qua punten de 44-jaar oude Alonso ging verslaan. Alonso heeft dit jaar flink wat pech en zijn auto ging best vaak stuk als hij in de punten lag. Maar zelfs dat lukt Lance al niet meer. Alonso heeft hem inmiddels bijgehaald en is nog best vaak in Q3 te vinden, terwijl Lance in Q1 vaak strand. Volgens mij heeft Lance inmiddels zelfs het record van in Q1 niet verder komen.

    Maar laat die paar mensen die hem verdedigen in godsnaam toch eens inzien hoe slecht het allemaal is. Het is gewoon bedroevend, en het meest bizarre wat ik me dan ook altijd nog afvraag is: vind Lance het zelf dan nog wel leuk? Ik kan het me haast niet voorstellen!

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 09:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.595

      Ja, en toch is hij op sommige dagen best wel goed hoor.....hij kan best wel rijden.

      • + 2
      • 22 okt 2025 - 09:51
    • Paulie

      Posts: 4.767

      ah Damn @Ouw is me voor!
      Verder 100% eens met het verhaal van Damon. Niks noppes nada aan toe te voegen..
      Behalve dan dat Lance begin jaar tóch knap Alonso wist te verslaan, dus op sommige dagen is hij eigenlijk best goed

      • + 3
      • 22 okt 2025 - 09:59
    • snailer

      Posts: 30.379

      Hij heeft heel veel teamgenoten verslagen, Damon. Ook over een heel seizoen. Hij is in de juniorenklasses een paar maal dominant kampioen geworden. 1 maal met een ongekend grote voorsprong. Hij heeft in de junioren klasses uit mijn hoofd bijvoorbeeld ene Russell verslagen, In ieder geval 2 maal.

      Hij is snel en hij heeft talent. En daar stopt het. In de junioren klasse luisterde hij nog naar zijn pa. Hij leek werkethiek te bezitten. En toegegeven. Hij kreeg de kans veel test kilometers te maken. Zijn pa huurde regelmatig een circuit af.

      Nu in F1 blijkt dat hij er helemaal niets mee doet. Hij gaat denk ik liever kieren, golfen en tennisen dan hard werken Zijn werkethiek is niet goed. Zijn mentaliteit is niet goed. En hij is als een verbend rijkeluismannetje. Geen idee hoe ik hier op kom.

      Zie het zo. Iemadn die hoogbegaafd is, dat is geen verdienste. het is meegekregen met de geboorte. Er iets mee doen is wel een verdienste. Zie alle grote kampioenen. Ze kregen talent mee. En ze deden er iets mee.
      Stroll doet helemaal niets met zijn talent.

      Hij lijkt ook gebrek aan concentratie te hebben trouwens. Die fout kan ik niet anders uitleggen bij Stroll.

      De conclusie is wel het zelfde. Het wordt tijd dat zijn race licentie wordt ingetrokken. Alleen gebeurt dat niet zolang Stroll sr een grote s p o n s o r blijft van de F1.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:02
    • snailer

      Posts: 30.379

      verbend => verwend

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:04
    • Paulie

      Posts: 4.767

      @Snailer
      Er zijn wel wat kanttekeningen, Stroll zal best talent hebben (als je 'ons' stervelingen als graadmeter neemt) maar pa pompte ook lustig miljoenen in de racerij van zoonlief die daardoor over middelen beschikte waar anderen van konden dromen, tijdens F3 tijd testte hij op iedere baan van de kalender al met een F1 wagen....
      Sinds zijn debuut in F1 komt het ook aan op werkethiek, en ja verhalen die rondgaan zijn dat hij de passie van anderen mist, weinig interesse in details/afstelling/simulatorwerk. Hij oogt al niet hongerig. En hij is door al z'n teamgenoten (op Sirotkin na) verslagen, ook geen beste 'prestatie'.
      Zijn natuurlijke talent? Mogelijk best nog aardig maar wat koop je ervoor als je op basis van werkethiek door de mand valt.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:14
  • Patrace

    Posts: 6.279

    Die Mol is echt een eersteklas flapdrol.
    Hij vindt zichzelf geweldig en hij heeft nul respect voor andere F1 coureurs dan Verstappen.
    Iedereen de maat nemen en mensen belachelijk maken is kennelijk waar hij zijn plezier uit haalt.
    Wat een nare narcist is dat geworden. Geworden ja, want vroeger, in de tijd van Jos Verstappen, was hij nog leuk, kundig en vriendelijk.

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 09:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.595

      Hij straalt de minachting voor de anderen, behalve Max, gewoon uit.

      • + 2
      • 22 okt 2025 - 09:53
    • snailer

      Posts: 30.379

      Ik vermoed nu dat dit uit race cafee of zo komt?
      Soms luister ik er naar als er een bepaalde rijder zit. b.v. Renger van der Zande.

      Ik herken wat je zegt, Patrace. Ook die tandarts trouwens. Goed braakmiddel.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:08

