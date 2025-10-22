Lance Stroll en Carlos Sainz beleefden beide een vreselijk Grand Prix-weekend. Beide coureurs crashten tijdens het Grand Prix-weekend. Waar Carlos Sainz tegen Kimi Antonelli reed tijdens de hoofdrace in Austin, crashte Lance Stroll achterop Esteban Ocon tijdens de sprintrace. F1-commentator Olav Mol was niet tevreden met de prestaties van de twee coureurs.

Sainz crashte na vijf rondes met Kimi Antonelli. De Spanjaard reed tegen de jonge Italiaan aan en moest zijn auto daarna aan de kant zetten. De Williams-coureur heeft zich met deze actie niet zo populair gemaakt bij Olav Mol.

'Het is de fout van Sainz'

Olav Mol vertelde bij De Stamtafel over het gebeuren: "Die korte lijn hebben we wel vaker gezien, maar Sainz zat er lang niet genoeg naast", legt de commentator uit. "Hij blokkeerde zijn wielen ook. Als je met je rechtervoorwiel het linkerachterwiel raakt, zit je altijd fout."

'Stroll heeft een knikker in zijn hoofd'

Stroll crashte tijdens de sprintrace en blijft niet gespaard door Mol: "Stroll zit volledig in de dode hoek van Ocon. Esteban Ocon ziet dit dus niet aankomen. Stroll ging er ook nog met een blokkerend wiel in. Hij biedt zijn excuses meteen aan. Stroll heeft gewoon een knikker in zijn hoofd, die Juan Pablo Montoya vroeger ook had. Die knikker zit in een kuiltje, dus als hij een keer met zijn hoofd schudt, komt die knikker uit het kuiltje. Dan krijgt Stroll kortsluiting en dan krijg je dit soort dingen."

"In de Grand Prix reed hij van de negentiende plek naar P12. Het is te grillig bij Lance Stroll", zo eindigt Mol zijn mening over Lance Stroll. De Canadees staat momenteel dertiende met 32 punten en heeft sinds de Grand Prix van Nederland geen punten meer behaald. De Canadees heeft momenteel buiten Franco Colapinto de slechtste kwalificatieresultaten van het seizoen. De Aston Martin-coureur start gemiddeld als zestiende.